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Z této brigády si můžete odnést 90 tisíc měsíčně. Má to ale háček, říká Pohlreich

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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Matty Marečků, iDNES.cz

Každý, kdo pracuje v gastronomii, už určitě slyšel o výdělcích v zahraničí. Ve Švýcarsku si takhle můžete přijít minimálně na 90 tisíc korun měsíčně i na pomocných pozicích. Známý šéfkuchař Zdeněk Pohlreich ale upozorňuje na jeden zásadní háček, který dokáže nováčky nepříjemně zaskočit.

Vysoké mzdy, atraktivní horská střediska a velká poptávka po zaměstnancích. Nejen z těchto důvodů se mnoho lidí každoročně vydává za sezonní prací do zahraničí. V některých evropských zemích přitom není výjimkou, že si i pracovník na pomocné pozici v gastronomii přijde na částku přesahující 90 tisíc korun měsíčně.

Největší zájem bývá o práci v restauracích, hotelích nebo horských resortech, které během sezony shánějí obsluhu, pomocné síly do kuchyně, pokojské či recepční. Je tu však jeden háček, na který je třeba se předem připravit.

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Výplata potěší, pracovní režim už méně

Mnoho Čechů překvapí, že v některých zemích fungují restaurace úplně jinak než tuzemské podniky. Zatímco v Česku jsme zvyklí pracovat osm až dvanáct hodin v režimu krátkého a dlouhého týdne, v zahraničí se mnohem častěji setkáte s takzvanou dělenou směnou.

Pracovní den pak nevypadá jako souvislá osmihodinová či dvanáctihodinová směna. Zaměstnanci nastoupí na ranní nebo polední servis, následně mají několik hodin volno a poté se vracejí zpět na večerní provoz.

Právě tento systém označuje Zdeněk Pohlreich za jednu z věcí, na kterou si musí brigádníci z Česka zvyknout. „Uděláte obědový servis, máte tři hodiny volna a pak nastoupíte zpátky a děláte večerní servis. Všichni to nenávidí, což je logické. Ten den je samozřejmě zabitý. Má to ale ekonomické důvody,“ popisuje.

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Nemůžete se věnovat koníčkům

Pracovní doba

  • Zimmerstunde
    = dělená směna
  • Ohne Zimmerstunde
    = bez dělené směny
  • durchgehende Arbeitszeit
    = průběžná pracovní doba

Na první pohled může několik hodin mezi směnami působit jako výhoda. Nemusíte v kuse dřít, odpočinete si a naberete nový dech. Realita je ale bohužel jiná.

Pokud bydlíte dál od provozovny nebo nemáte k dispozici auto, může být pro vás složité vracet se na ubytování. Mnoho brigádníků proto tráví přestávku přímo v okolí restaurace. Ve výsledku tedy sice část dne nepracujete, zároveň ale nemáte prostor věnovat se jiným aktivitám.

Pohostinství ve Švýcarsku funguje často v režimu Zimmerstunde.

Nechtějí platit za nevytížené hodiny

Ačkoliv bývá dělená směna mezi zaměstnanci jedním z nejméně oblíbených pracovních režimů, z pohledu zaměstnavatelů jde o efektivní řešení. Důvod je především ekonomický. Gastronomické podniky mají nejvíce hostů během obědů a večeří. Mezi těmito časy bývá provoz naopak výrazně slabší.

Věděli jste, že...?

Mnoho turistů bývá při návštěvě Švýcarska překvapeno, že se odpoledne nemají kde najíst. Řada restaurací je totiž od 14 do 18 hodin zavřená.

Restaurace se proto snaží mít personál k dispozici právě v době největší špičky a neplatit zaměstnance během hodin, kdy by práce nebylo dostatek. Tento model je běžný zejména v turistických oblastech, horských střediscích nebo hotelových restauracích.

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SROVNÁNÍ Kolik si vyděláte za 4 týdny?

Hned po Německu je Švýcarsko mezi Čechy nejčastěji srovnávanou zemí, co se výdělků týče. A jinak tomu není ani u gastronomie. Zatímco v Česku si brigádníci v gastronomii mohou vydělat desítky tisíc korun měsíčně, ve Švýcarsku nebývá výjimkou i několikanásobně vyšší odměna.

Je však potřeba počítat s tím, že vyšší mzdy ve Švýcarsku doprovázejí také výrazně vyšší životní náklady. Ubytování, doprava i běžné nákupy jsou zde zpravidla několikanásobně dražší než v Česku.

ZeměTypická hodinová mzdaOrientační měsíční výdělek*
Česko130–220 Kč/hod.20 000 – 45 000 Kč
Švýcarsko22–35 CHF/hod.90 000 – 150 000 Kč

*Výpočet vychází z přibližně 40 hodin práce týdně po dobu čtyř týdnů. Skutečný výdělek se může lišit podle regionu, zaměstnavatele, pozice, odpracovaných hodin a výše spropitného.

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TIP Na co si dát pozor před podpisem smlouvy?

Pokud si hledáte sezonní práci v zahraničí, neměli byste si vybírat jen podle výše nabízené mzdy. Zjistit byste si měli rovněž:

  • jak dlouhé budou směny
  • zda se jedná o dělený provoz
  • kde se nachází ubytování
  • zda je doprava mezi prací a ubytováním snadná
  • kolik dní v týdnu budete pracovat

Rozdíl mezi dvěma zdánlivě podobnými nabídkami může být v praxi obrovský. Zatímco jedna vám umožní vydělat si hezké peníze a zároveň mít dostatek volného času, u druhé se pro stejnou sumu budete muset veškerého volného času vzdát.

Přesto zůstávají zahraniční sezonní brigády jednou z nejzajímavějších možností, jak si během několika měsíců vydělat výrazně více než v Česku. Jen musíte počítat s tím, že vysoká výplata bývá vykoupena odlišnými pracovními podmínkami, na které nejsou Češi vždy zvyklí.

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