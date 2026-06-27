Za špičkovými výsledky moderních pěstíren nestojí náhoda, ale vědci a desítky let výzkumu. Málokdo ví, že moderní legální pěstírny konopí patří mezi technicky nejvyspělejší zemědělské provozy na světě. Ať už jde o medicínské farmy nebo velké komerční pěstírny, jejich provoz je založen na přesném řízení.
Rostliny zde často rostou v kontrolovaném prostředí, kde se pomocí moderních technologií sleduje světlo, teplota, vlhkost vzduchu i složení živin. Pěstitelé pracují převážně s laboratorně připravenými substráty, přesně dávkovanou výživou a světelnými systémy, které napodobují ideální denní cyklus.
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Výzkumem se zabýváme už desítky let
Na vývoji postupů a výživy pro tyto pěstírny se podílejí specializované firmy, které se dlouhodobě věnují výzkumu rostlinné výživy. Jednou z nich je i společnost CANNA, nizozemská firma, která se už desítky let zaměřuje na výzkum pěstebních médií a výživy rostlin.
Zatímco běžný zahrádkář zkouší, co rostlině sedne, odborníci v CANNA to vědí přesně. Ve svých vlastních laboratořích a výzkumných centrech v Nizozemsku simulují tisíce scénářů. Testují například to, jak přesně reaguje kořenový systém na mikroskopické změny v pěstebním médiu, nebo jaký vliv má konkrétní poměr živin na sílu a zdraví rostliny.
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Nabízíme pomocnou ruku začínajícím pěstitelům
Principy, které fungují ve velkých pěstírnách, jsou ve své podstatě stejné i pro domácí pěstování, jen v mnohem jednodušší podobě. Základem je zajistit rostlině kvalitní výživu a substrát a pochopit její růstové fáze.
Pro ty, kteří s pěstováním konopí teprve začínají, představila CANNA novou sadu pro pěstování. Ta má začátečníkům usnadnit první kroky a nabídnout jednoduchý, ověřený postup.
Sada obsahuje vše, co do začátku potřebujete – od certifikované výživy až po semínka. Součástí balení je také přehledný návod, který celý postup vysvětluje krok za krokem. Podle výrobce je připravený tak, aby mu porozuměl i pěstitel, který dosud pěstoval jen petrklíče.
Smyslem balíčku je přenést část profesionálního know-how do jednoduché podoby, kterou můžete využít i u sebe doma, ať už chcete konopí pěstovat na zahradě, na balkoně nebo na terase.
Pokud se v něčem z toho neorientujete, nezoufejte. Vše potřebné najdete na www.novakytka.cz, kde CANNA vysvětluje vše podstatné tak, aby tomu rozuměl i začínající zahrádkář. Podle společnosti totiž úspěšné pěstování není otázkou složitých technologií, ale především správných základů.
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NÁVOD Jak si vypěstovat konopí doma?
Pěstování konopí není tak složité, jak si mnoho lidí myslí. Vlastně se v mnoha ohledech podobá pěstování jiných rostlin. Stejně jako ony potřebuje kvalitní půdu, světlo, vodu a správnou výživu.
Přesto je však nutné myslet na to, že i jeden malý detail může ovlivnit výslednou kvalitu i množství úrody. Je proto extrémně důležité nespoléhat na rady z internetových diskusí a vsadit na postupy podložené vědou. Moderní pěstování konopí totiž není o náhodě, ale o důsledné kontrole.
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Pokud v domácnosti žijí dvě osoby starší 21 let, mohou pěstovat až šest rostlin. Limit se vztahuje na osobu, nikoliv na domácnost.
Pokud držíte čtyři až pět rostlin, jedná se o přestupek – dostanete pokutu a rostlinu vám zabaví. U šesti a více rostlin se jedná o trestný čin s možností odnětí svobody až na jeden rok.
Jakákoliv forma předání konopí jiné osobě je zakázána podle § 287 trestního zákoníku. Každá osoba musí pěstovat výhradně pro vlastní potřebu.
1. Výběr místa
Prvně byste se měli rozhodnout, kde necháte rostlinu růst. Konopí můžete pěstovat dvěma základními způsoby, a to buď vevnitř nebo venku. Začátečníci často začínají venku, kde rostlině stačí kvalitní zemina, květináč a dostatek slunce.
2. Semínka a klíčení
Pěstování konopí začíná výběrem kvalitních semen. Ano, i u konopí se můžete setkat s celou řadou odrůd, které se mezi sebou liší jak výškou rostliny, tak i dobou růstu či odolností.
Nejjednodušší způsob klíčení:
- Semínko vložte mezi vlhké papírové ubrousky
- Uchovejte ho v teple a temnu
- Za 1–3 dny se objeví malý kořínek
- Semínko opatrně zasaďte do zeminy
Semínko se sází do hloubky jeden až dva centimetry do vlhké půdy.
3. Správná půda a květináč
Konopí potřebuje vzdušnou a živinami bohatou půdu. Použít můžete například speciální pěstební substrát, který zajišťuje dobré zadržování vody i dostatek kyslíku pro kořeny.
Důležitá je i velikost květináče. Větší květináč totiž umožní rostlině vytvořit silnější kořenový systém. U malých rostlin je lepší volit pěti až deseti litrové květináče, u větších rostlin pak dvaceti litrové a větší.
4. Světlo
Světlo je pro konopí zásadní. Venku potřebuje rostlina ideálně šest až osm hodin přímého slunce denně, uvnitř se pak používají pěstební LED lampy, které napodobují sluneční světlo.
Konopí má dvě hlavní fáze: růstovou a květovou. Během růstové fáze potřebuje rostlina hodně světla, jelikož vytváří listy a větve. Když naopak přijde změna času a s ní delší noc, začnou se na ní tvořit květy.
5. Zálivka
V čem začátečníci chybují snad nejvíce, je zbytečné přelévání rostliny. Platí přitom jednoduché pravidlo, že rostlinu stačí zalévat až ve chvíli, kdy horní vrstva půdy vyschne. Kořeny kromě vody potřebují i kyslík, a pokud je půda stále mokrá, mohou začít hnít.
6. Výživa rostlin
Během růstu potřebuje konopí různé živiny. V růstové fázi potřebuje více dusíku, v květové fázi pro změnu více fosforu a draslíku. Stejně tak je důležité konopí nepřehnojovat. Příliš mnoho živin může rostlinu poškodit.
7. Ochrana před plísní a škůdci
Venku mohou rostliny ohrozit plísně, mimo to ale i mšice nebo housenky. Většinou se tak děje z důvodu vysoké vlhkosti, kterému můžete zabránit pravidelným kontrolováním listů, zajištěním dostatku prostor mezi rostlinami a dobrým prouděním vzduchu.
8. Sklizeň
Konopí je připraveno ke sklizni ve chvíli, kdy květy dozrají. U venkovního pěstování to bývá nejčastěji na konci léta nebo na podzim. Po sklizni je pak třeba květy vysušit v tmavém a dobře větraném prostoru.