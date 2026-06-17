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Z obyčejného suvenýru z New Yorku je módní hit. Po téměř 50 letech je zpět

Natálie Brabcová
  18:25
Na první pohled vypadá jako tričko, které si člověk koupí ve stánku na Times Square za pár dolarů. Přesto se s ním dnes fotí slavné modelky, objevuje se na přehlídkách luxusních značek a módní svět řeší jeho nečekaný návrat. Jak se z obyčejného turistického suvenýru stal trend, který znovu ovládl sociální sítě?

Z turistického suvenýru se stal módní symbol. | foto: instagramový účet: @onlyvibe.id

Ještě nedávno ho mnozí považovali za turistický kýč. Bílé tričko s ikonickým nápisem I ♥ NY patřilo mezi nejprodávanější suvenýry v New Yorku a končilo v kufrech milionů návštěvníků.

Návrat v úplně jiné roli

Na TikToku a Instagramu se v posledních měsících objevuje stále častěji. Nosí ho modelka Alex Consaniová, zpěvačka Rose Greyová i známé influencerky, které z něj udělaly součást současného streetwearu.

Modelka Alex Consani v tričku s ikonickým motivem I love NY

Zpěvačka Rose Gray v tričku I love NY

Vzniklo během krize. Dnes ho zná celý svět

Slavné logo vytvořil grafický designér Milton Glaser v roce 1977. New York tehdy procházel těžkým obdobím a město hledalo způsob, jak přilákat turisty zpět.

Jednoduchý nápis s červeným srdcem měl být jen součástí reklamní kampaně. Místo toho vznikl jeden z nejznámějších symbolů moderní popkultury.

Americký grafický designér Milton Glaser, autor ikonického loga I love NY.

Původní skica loga I love NY od Miltona Glasera z roku 1976.

Pomohly mu filmy i seriály

Tričko se během let objevilo v celé řadě filmů a seriálů. Diváci si ho mohou pamatovat například ze seriálu Super drbna, filmů s Lindsay Lohanovou nebo snímku Jeden den v New Yorku se sestrami Olsenovými.

Právě nostalgie podle módních magazínů stojí za částí jeho současného úspěchu. Trendy se stále častěji vracejí k módě přelomu tisíciletí a I ♥ NY do ní dokonale zapadá.

Sabrina Carpenterová napodobila na Halloween outfit Lindsay Lohanové z filmu Zpověď královny střední školy.

Jak se z reklamy stala módní ikona

To, co vzniklo jako reklamní kampaň na podporu turismu v New Yorku, se postupně dostalo daleko za hranice původního účelu a jeho variace se objevily i u značek jako Chanel, Balenciaga nebo Bottega Veneta.

Po téměř padesáti letech už ho lidé nenosí jako suvenýr z cest, ale jako módní symbol, který přežil celé generace trendů.

Zemřel slavný americký grafik Milton Glaser, autor loga I Love NY
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