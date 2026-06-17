Ještě nedávno ho mnozí považovali za turistický kýč. Bílé tričko s ikonickým nápisem I ♥ NY patřilo mezi nejprodávanější suvenýry v New Yorku a končilo v kufrech milionů návštěvníků.
Návrat v úplně jiné roli
Na TikToku a Instagramu se v posledních měsících objevuje stále častěji. Nosí ho modelka Alex Consaniová, zpěvačka Rose Greyová i známé influencerky, které z něj udělaly součást současného streetwearu.
Vzniklo během krize. Dnes ho zná celý svět
Slavné logo vytvořil grafický designér Milton Glaser v roce 1977. New York tehdy procházel těžkým obdobím a město hledalo způsob, jak přilákat turisty zpět.
Jednoduchý nápis s červeným srdcem měl být jen součástí reklamní kampaně. Místo toho vznikl jeden z nejznámějších symbolů moderní popkultury.
Pomohly mu filmy i seriály
Tričko se během let objevilo v celé řadě filmů a seriálů. Diváci si ho mohou pamatovat například ze seriálu Super drbna, filmů s Lindsay Lohanovou nebo snímku Jeden den v New Yorku se sestrami Olsenovými.
Právě nostalgie podle módních magazínů stojí za částí jeho současného úspěchu. Trendy se stále častěji vracejí k módě přelomu tisíciletí a I ♥ NY do ní dokonale zapadá.
Jak se z reklamy stala módní ikona
To, co vzniklo jako reklamní kampaň na podporu turismu v New Yorku, se postupně dostalo daleko za hranice původního účelu a jeho variace se objevily i u značek jako Chanel, Balenciaga nebo Bottega Veneta.
Po téměř padesáti letech už ho lidé nenosí jako suvenýr z cest, ale jako módní symbol, který přežil celé generace trendů.
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Zemřel slavný americký grafik Milton Glaser, autor loga I Love NY