Odrážedla si během posledních let získala obrovskou popularitu. Pro děti představují zábavu a pocit samostatnosti, rodiče zase oceňují, že dítě přirozeně rozvíjí stabilitu a koordinaci.
Jenže právě u nejmenších dětí hraje velkou roli správný výběr. Rozdíl mezi dobře navrženým odrážedlem a nevhodným plastovým vozítkem může být totiž daleko větší, než se na první pohled zdá.
Podle fyzioterapeutky a podoložky Edity Proškové je důležité nepodcenit hlavně načasování a ergonomii. Nevhodný model totiž může brzdit správný vývoj chůze či dokonce podporovat špatné pohybové stereotypy.
První odrážedlo. Kdy je ten správný čas?
Mnoho rodičů pořizuje odrážedlo příliš brzy, často už ve chvíli, kdy dítě udělá první krůčky kolem nábytku. To je však špatně.
„Dítě by mělo už nějakou dobu stabilně samo chodit v prostoru. Je třeba nejdříve umět dobře chodit, aby se nenarušoval vývoj chůze,“ vysvětluje Edita Prošková, expertka na fyzioterapii a podologii.
Největší problém představují široká plastová vozítka a autíčka. Dítě se na nich sice snadno pohybuje, podle odborníků však mohou negativně ovlivňovat pohyb kyčlí i chodidel. „Při jízdě na nízkém širokém autíčku vzniká přílišná vnitřní rotace v kyčli při odrazu a podporujeme tak například plochonoží,“ vysvětluje Prošková.
Zároveň dodává, že pokud dítě, které ještě samostatně nechodí, objeví kouzlo vození se, může ztratit motivaci k přirozenému rozvoji chůze.
Jak vybrat dětské odrážedlo?
Při výběru odrážedla bychom se neměli řídit ani barvou, ani značkou. Tím zdaleka nejdůležitějším parametrem je správná velikost a konstrukce.
Důležitá je výška sedla
Naprostým základem je správně nastavené sedlo. Dítě by mělo dosáhnout celými chodidly na zem a kolena by měla být jen lehce pokrčená.
Tento údaj si ověřte
Před koupí si ověřte minimální výšku sedla od země a porovnejte ji s délkou vnitřní nohy vašeho dítěte (od rozkroku k zemi). Jde o jediný spolehlivý údaj, zda dítě z odrážedla bezpečně dosáhne na zem.
„Když bude sedlo nízko, bude dítě využívat opět vnitřní rotace v kyčli při odrazu. Pokud bude příliš vysoko, odraz bude přes špičku,“ upozorňuje Prošková. Ideálně bychom měli sáhnout po modelu s nastavitelným sedlem i řídítky, který poroste společně s dítětem.
Sedlo by mělo být úzké
Na první pohled nenápadný detail, který však ve skutečnosti hraje velkou roli. Některá odrážedla mají totiž příliš široké cyklistické sedlo, které se směrem dozadu rozšiřuje.
„Když se podíváte na sedačku z vrchu, měla by být úzká. Široké sedlo brání dostatečnému zanožení končetiny při odrazu,“ vysvětluje Prošková. Dítě pak nemůže provést přirozený pohyb nohy při odrážení.
Lepší jsou dvoukolová odrážedla
Podle odborníků jsou vhodnější klasická jednostopá dvoukolová odrážedla než tříkolové varianty nebo široká plastová vozítka. Dvoukolové odrážedlo lépe podporuje rovnováhu a přirozenou koordinaci pohybu. Plastová vozítka mívají široké sezení a často neumožňují správné nastavení výšky.
Pozor na boty a helmu
Spousta z nás zapomíná, že při jízdě hraje velkou roli také obuv. „Botička by měla být měkká, bez dropu a bez vnitřního tvarování, aby dovolila noze hezky se opřít a odrazit,“ doporučuje Prošková.
Nezbytnou výbavou je i helma. Tu by mělo mít dítě nasazenou vždy, i při jízdě na hřišti před domem.
Na co si dát při výběru pozor?
Pokud se rozhodnete dítěti pořídit odrážedlo, měli byste si jeho koupi pořádně rozmyslet. Pozor byste si měli dát především na:
- možnost nastavení sedla i řídítek
- nízkou hmotnost odrážedla
- úzké sedlo
- kvalitní brzdu
- vhodnou velikost kol
- dostatek prostoru pro přirozený pohyb nohou
Věřte nebo ne, právě kvalitní brzdy bývají jednou z nejvíce podceňovaných částí. Mnoho dětí automaticky brzdí nohama. To ovšem není ani zdaleka ideální.
„Důležité je, aby rodič dítě naučil brzdit brzdou, ne aby dítě brzdilo botami. Z toho by mohl být nepěkný úraz,“ upozorňuje Prošková. I proto doporučuje pořídit odrážedlo s ruční brzdou už od začátku.
Kolik odrážedlo stojí?
Cena dětských odrážedel se výrazně liší podle materiálu, značky i výbavy. Nejlevnější plastová vozítka a jednoduchá odrážedla od značek jako jsou Funny Wheels nebo Kinderkraft pořídíte už zhruba od 500 korun. Často ale bývají těžší, méně nastavitelné a ergonomicky horší.
Kvalitnější kovová nebo dřevěná odrážedla s nastavitelným sedlem a lepší konstrukcí obvykle stojí mezi 2 000 až 4 000 korun. Pro většinu dětí jde o nejlepší poměr ceny a kvality. Jedním z nejpopulárnějších odrážedel z vysoce odolného kompozitního plastu s brzdou je model značky First Bike, špičková kovová odrážedla vyrábí tradiční německá značka Puky a osvědčenou volbou je známá česká značka Yedoo, která také vyrábí koloběžky.
Prémiová odrážedla mohou stát i více než 5 000 korun. Nabízejí nízkou hmotnost, kvalitní komponenty, brzdu či speciální ergonomické zpracování. Nutno však podotknout, že vyšší cena automaticky neznamená, že je model vhodnější. Důležitější než značka je správná velikost a konstrukce odpovídající dítěti. Pokud hledáte odrážedlo, za jakým se budou ostatní děti otáčet, vybírajte modely rakouské značky Woom. Po jejich ultralehkých hliníkových odrážedlech je v Čechách obrovská poptávka. Luxusním designem vyniká česká prémiová značka Rascal Bikes a hliníkové nebo celodřevěné rámy najdete u značky Early Rider.