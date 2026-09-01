WhatsApp patří k nejpoužívanějším komunikačním aplikacím na světě a vysoké oblibě se těší také v Česku. Pro miliony lidí představuje pohodlný způsob, jak si posílat zprávy, fotografie nebo uskutečňovat hovory. Brzy se však chystá změna. Od 1. října budou totiž některé zprávy zpoplatněny.
|
WhatsApp zdarma končí. Meta připravuje reklamy i placené předplatné
Meta zpoplatní jednotlivé servisní zprávy
Změna se ale netýká klasického WhatsAppu, nýbrž firemní verze WhatsApp Business Platform, které má firmám pomoci při rozsáhlejší komunikaci se zákazníky. Využívají ho například e-shopy, banky, telekomunikační společnosti, logistické firmy nebo velcí maloobchodníci.
Co se od října mění
Důležitou roli v dosavadním systému hraje takzvané 24hodinové zákaznické okno. Pokud zákazník firmě napíše, může společnost v následujících 24 hodinách reagovat na jeho požadavek. Některé servisní odpovědi přitom dosud nebyly účtovány stejným způsobem jako zpráva, která konverzaci zahájí.
To se od října změní. Meta zpoplatní jednotlivé servisní zprávy, nově se navíc bude platit také za šablony s potvrzením objednávky nebo informací o jejím doručení. Pro firmy, které přes WhatsApp vyřizují velké množství zákaznických požadavků, tak může jít o citelné zvýšení nákladů.
|Služba
|Do 30. září 2026
|Od 1. října 2026
|Zpráva od zákazníka firmě
|Zdarma
|Zdarma
|Odpověď firmy v 24h okně
|Zdarma
|Zpoplatněno
|Informační zpráva v 24h okně
|Zdarma
|Zpoplatněno
|Marketingové a autentizační zprávy
|Zpoplatněno
|Zpoplatněno
|Komunikace z reklamy Click-to-WhatsApp
|Zdarma (72 hodin)
|Zdarma (72 hodin)
Na běžné uživatele se poplatky nevztahují
Je třeba zdůraznit, že Meta nezavádí placení za běžné zprávy mezi uživateli WhatsAppu. Pokud si tedy přes aplikaci píšete s rodinou, přáteli nebo kolegy, od října za jednotlivé zprávy platit nebudete.
Nový ceník se vztahuje pouze na firmy používající WhatsApp Business Platform. Netýká se dokonce ani menších podnikatelů, kteří používají standardní bezplatnou aplikaci WhatsApp Business.
Pro běžného uživatele tedy nejde o zavedení předplatného ani o konec bezplatného WhatsAppu. Přesto ale mohou změny pocítit i někteří Češi. Vyšší náklady totiž mohou firmy promítnout do zákaznické podpory. Mohou proto omezit automatické odpovědi, zavést limity nebo náklady promítnout do cen svých služeb.