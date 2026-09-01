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WhatsApp čeká velká změna. Od října si za zprávy začne účtovat poplatky

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  8:30
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Už od října čeká uživatele WhatsAppu velká změna. Společnost Meta začne za některé zprávy účtovat poplatky. Novinka může ovlivnit fungování zákaznické komunikace řady firem a nepřímo se dotknout i běžných uživatelů. Má to ale háček.

WhatsApp patří k nejpoužívanějším komunikačním aplikacím na světě a vysoké oblibě se těší také v Česku. Pro miliony lidí představuje pohodlný způsob, jak si posílat zprávy, fotografie nebo uskutečňovat hovory. Brzy se však chystá změna. Od 1. října budou totiž některé zprávy zpoplatněny.

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Meta zpoplatní jednotlivé servisní zprávy

Změna se ale netýká klasického WhatsAppu, nýbrž firemní verze WhatsApp Business Platform, které má firmám pomoci při rozsáhlejší komunikaci se zákazníky. Využívají ho například e-shopy, banky, telekomunikační společnosti, logistické firmy nebo velcí maloobchodníci.

Co se od října mění

  • Meta od 1. října 2026 zpoplatní jednotlivé servisní zprávy pro firmy.
  • Platit se bude také za některé zprávy s potvrzením objednávek či doručení.
  • Změna se týká uživatelů WhatsApp Business Platform, běžní uživatelé WhatsAppu za zprávy platit nebudou.

Důležitou roli v dosavadním systému hraje takzvané 24hodinové zákaznické okno. Pokud zákazník firmě napíše, může společnost v následujících 24 hodinách reagovat na jeho požadavek. Některé servisní odpovědi přitom dosud nebyly účtovány stejným způsobem jako zpráva, která konverzaci zahájí.

To se od října změní. Meta zpoplatní jednotlivé servisní zprávy, nově se navíc bude platit také za šablony s potvrzením objednávky nebo informací o jejím doručení. Pro firmy, které přes WhatsApp vyřizují velké množství zákaznických požadavků, tak může jít o citelné zvýšení nákladů.

PŘEHLED: Za které služby si uživatelé připlatí?
SlužbaDo 30. září 2026Od 1. října 2026
Zpráva od zákazníka firměZdarmaZdarma
Odpověď firmy v 24h okněZdarmaZpoplatněno
Informační zpráva v 24h okněZdarmaZpoplatněno
Marketingové a autentizační zprávyZpoplatněnoZpoplatněno
Komunikace z reklamy Click-to-WhatsAppZdarma (72 hodin)Zdarma (72 hodin)

Na běžné uživatele se poplatky nevztahují

Je třeba zdůraznit, že Meta nezavádí placení za běžné zprávy mezi uživateli WhatsAppu. Pokud si tedy přes aplikaci píšete s rodinou, přáteli nebo kolegy, od října za jednotlivé zprávy platit nebudete.

Nový ceník se vztahuje pouze na firmy používající WhatsApp Business Platform. Netýká se dokonce ani menších podnikatelů, kteří používají standardní bezplatnou aplikaci WhatsApp Business.

Pro běžného uživatele tedy nejde o zavedení předplatného ani o konec bezplatného WhatsAppu. Přesto ale mohou změny pocítit i někteří Češi. Vyšší náklady totiž mohou firmy promítnout do zákaznické podpory. Mohou proto omezit automatické odpovědi, zavést limity nebo náklady promítnout do cen svých služeb.

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