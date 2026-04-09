Jógu sice můžete cvičit i v obyčejném studiu, ovšem nechali byste si ujít jedinečnou šanci vyzkoušet si cvičení v prostředí termálních lázní? Termální voda má tu výhodu, že přirozeně prohřívá svaly, díky čemuž jsou pak poddajnější, je dobrá na klouby a cvičení v ní je mnohem přirozenější.
Jedním z míst, kde si jógu v termálech můžete vyzkoušet, je rakouský resort Therme Laa – Hotel & Silent Spa, moderní areál s ikonickým spa, kde se klasický wellness mění v hluboký prožitek.
Silent Spa bylo navrženo s jediným cílem, a to eliminovat všechen hluk a rušivé podněty. Ticho, hra světla a velkorysý otevřený prostor pomáhají tělu přepnout do klidového režimu během několika minut a jóga tak nefunguje jen jako fyzické cvičení, ale spíše jako meditace v pohybu.
Od rodinné pohody po absolutní ticho
Resort v rakouském Laa an der Thaya je unikátní především tím, že dokáže nabídnout perfektní servis různým typům hostů, aniž by se jejich světy navzájem rušily. Dokáže tak potěšit jak rodiny s dětmi a páry, tak i nadšence do jógy či náročnější klientelu.
Termální lázně a hotel nabízí komfort a přímý vstup do světa vodních radovánek. Výhodou je, že si zde přijdete na své, ať už jste milovník aktivního odpočinku, nebo dáváte přednost klasickému lázeňskému relaxu. Do této zóny navíc můžete vyrazit i s dětmi.
Pokud cestujete sami nebo v páru a hledáte absolutní izolaci od vnějšího světa, pak byste měli zamířit do Silent Spa , kde na vás čeká tichá zóna či do luxusních Silent Villas, situovaných kolem vlastního koupacího jezera a s privátním wellness, určeným pro hosty vyžadující nejvyšší kvalitu a dokonalé soukromí.
Jógové pobyty se špičkovými lektory
Velkým lákadlem resortu jsou exkluzivní jógové pobyty, v rámci nichž se můžete spolehnout na zkušené lektory z České republiky, Slovenska i Rakouska.
Jak vypadá typický den na jógovém pobytu?
- Ráno se proberete cvikem Pozdrav slunci v prosklených sálech s výhledem do krajiny.
- Dopoledne vás čeká relaxace v termálních bazénech nebo saunovém světě.
- Odpoledne se můžete těšit na hlubší jógové cviky a tematické workshopy.
- Večer vás čeká zklidnění v podobě meditace či dechových cvičení.
|
Žádná „hlava na hlavě“
Resort Therme Laa bývá často označován za jedny z nejkrásnějších lázní v regionu, zdaleka však ne díky jedinečnému designu.
Resort je proslulý tím, že dává velký důraz na osobní prostor. Na rozdíl od mnoha přeplněných aquaparků zde narazíte na klid a exkluzivitu, se kterou se jinde jen stěží setkáte.
Každý host si navíc může v Silent Spa rezervovat své vlastní lehátko a užít si tak ničím nerušený odpočinek po celý den, aniž by musel bojovat o místo pokaždé, když si odskočí na toalety.
Pokud byste chtěli načerpat co nejvíce zdejší atmosféry, můžete kouknout na instagramový profil Silent Spa.
Od klidu k saunovým rituálům a vínu
Jóga zdaleka není tím jediným, co stojí za to vyzkoušet. Resort je proslulý svými saunovými večery, na které se sjíždějí mistři z celé Evropy. Jejich ceremoniály kombinují hudbu, aromaterapii a speciální techniky práce s teplem.
Pro ty, kteří hledají i společenský rozměr, nabízí resort zajímavý kontrast v podobě eventových Pool & Wine večírků, v rámci nichž si můžete vychutnat některé z lokálních vín přímo v bazénu za doprovodu DJ.
Do běžných termálů můžete dorazit i bez ohlášení. Pokud si však chcete rezervovat vlastní lehátko, měli byste to z důvodu omezené kapacity udělat předem online.
Ceny vstupenek se liší v závislosti na tom, zda cestujete sami nebo s rodinou a o jaké konkrétní služby máte zájem. Orientačně vstupné začíná na 15 eurech, eventové vstupenky pak na 23 eurech. Pro aktuální přehled i zvýhodněné večerní tarify koukněte na webové stránky resortu.
|
TOP 4 Proč si vybrat Therme Laa?
- Nachází se pár minut cesty od českých hranic (poblíž Hevlína)
- Nabízí špičkové lektory a luxusní zázemí čtyřhvězdičkového hotelu Superior
- Můžete se spolehnout na dostatečné soukromí a tichou zónu
- Vyzkoušíte si jógu, termály i špičkovou rakouskou kuchyni v jednom