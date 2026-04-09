Wellness bez lidí? Tento rakouský resort změní váš pohled na odpočinek

Autor:
Ve spolupráci   11:45
Někdy nestačí jen ležet ve vířivce a doufat, že stres zázračně zmizí. Skutečný restart těla i mysli vyžaduje vědomé zpomalení v prostředí, které vás nenechá sklouznout zpět do každodenního shonu. Velmi oblíbené je zejména spojení jógy s termálními lázněmi. Místo, které tento koncept dovedlo k dokonalosti, se přitom nachází jen kousek od českých hranic.

Wellness resort Therme Laa | foto: Matty Marečků, iDNES.cz

Jógu sice můžete cvičit i v obyčejném studiu, ovšem nechali byste si ujít jedinečnou šanci vyzkoušet si cvičení v prostředí termálních lázní? Termální voda má tu výhodu, že přirozeně prohřívá svaly, díky čemuž jsou pak poddajnější, je dobrá na klouby a cvičení v ní je mnohem přirozenější.

Jedním z míst, kde si jógu v termálech můžete vyzkoušet, je rakouský resort Therme Laa – Hotel & Silent Spa, moderní areál s ikonickým spa, kde se klasický wellness mění v hluboký prožitek.

Silent Spa bylo navrženo s jediným cílem, a to eliminovat všechen hluk a rušivé podněty. Ticho, hra světla a velkorysý otevřený prostor pomáhají tělu přepnout do klidového režimu během několika minut a jóga tak nefunguje jen jako fyzické cvičení, ale spíše jako meditace v pohybu.

Od rodinné pohody po absolutní ticho

Resort v rakouském Laa an der Thaya je unikátní především tím, že dokáže nabídnout perfektní servis různým typům hostů, aniž by se jejich světy navzájem rušily. Dokáže tak potěšit jak rodiny s dětmi a páry, tak i nadšence do jógy či náročnější klientelu.

Termální lázně a hotel nabízí komfort a přímý vstup do světa vodních radovánek. Výhodou je, že si zde přijdete na své, ať už jste milovník aktivního odpočinku, nebo dáváte přednost klasickému lázeňskému relaxu. Do této zóny navíc můžete vyrazit i s dětmi.

Pokud cestujete sami nebo v páru a hledáte absolutní izolaci od vnějšího světa, pak byste měli zamířit do Silent Spa , kde na vás čeká tichá zóna či do luxusních Silent Villas, situovaných kolem vlastního koupacího jezera a s privátním wellness, určeným pro hosty vyžadující nejvyšší kvalitu a dokonalé soukromí.

Silent Villas Therme Laa

Jógové pobyty se špičkovými lektory

Velkým lákadlem resortu jsou exkluzivní jógové pobyty, v rámci nichž se můžete spolehnout na zkušené lektory z České republiky, Slovenska i Rakouska.

Jak vypadá typický den na jógovém pobytu?

  1. Ráno se proberete cvikem Pozdrav slunci v prosklených sálech s výhledem do krajiny.
  2. Dopoledne vás čeká relaxace v termálních bazénech nebo saunovém světě.
  3. Odpoledne se můžete těšit na hlubší jógové cviky a tematické workshopy.
  4. Večer vás čeká zklidnění v podobě meditace či dechových cvičení.

Průvodce jógou pro začátečníky od prvních kroků po oblíbené styly

Žádná „hlava na hlavě“

Resort Therme Laa bývá často označován za jedny z nejkrásnějších lázní v regionu, zdaleka však ne díky jedinečnému designu.

Resort je proslulý tím, že dává velký důraz na osobní prostor. Na rozdíl od mnoha přeplněných aquaparků zde narazíte na klid a exkluzivitu, se kterou se jinde jen stěží setkáte.

Každý host si navíc může v Silent Spa rezervovat své vlastní lehátko a užít si tak ničím nerušený odpočinek po celý den, aniž by musel bojovat o místo pokaždé, když si odskočí na toalety.

Pokud byste chtěli načerpat co nejvíce zdejší atmosféry, můžete kouknout na instagramový profil Silent Spa.

Pool & Wine večírek v Therme Laa

Od klidu k saunovým rituálům a vínu

Jóga zdaleka není tím jediným, co stojí za to vyzkoušet. Resort je proslulý svými saunovými večery, na které se sjíždějí mistři z celé Evropy. Jejich ceremoniály kombinují hudbu, aromaterapii a speciální techniky práce s teplem.

Pro ty, kteří hledají i společenský rozměr, nabízí resort zajímavý kontrast v podobě eventových Pool & Wine večírků, v rámci nichž si můžete vychutnat některé z lokálních vín přímo v bazénu za doprovodu DJ.

Do běžných termálů můžete dorazit i bez ohlášení. Pokud si však chcete rezervovat vlastní lehátko, měli byste to z důvodu omezené kapacity udělat předem online.

Ceny vstupenek se liší v závislosti na tom, zda cestujete sami nebo s rodinou a o jaké konkrétní služby máte zájem. Orientačně vstupné začíná na 15 eurech, eventové vstupenky pak na 23 eurech. Pro aktuální přehled i zvýhodněné večerní tarify koukněte na webové stránky resortu.

Z lyží rovnou do páry. Kde hledat v Rakousku skvělé termální lázně

TOP 4 Proč si vybrat Therme Laa?

  • Nachází se pár minut cesty od českých hranic (poblíž Hevlína)
  • Nabízí špičkové lektory a luxusní zázemí čtyřhvězdičkového hotelu Superior
  • Můžete se spolehnout na dostatečné soukromí a tichou zónu
  • Vyzkoušíte si jógu, termály i špičkovou rakouskou kuchyni v jednom

Otevírací doba obchodů na Velikonoce 2026: jak je otevřeno na Velký pátek?

ilustrační snímek

Na 3. dubna připadá velikonoční Velký pátek. Jaká bude ve státní svátek otevírací doba obchodů?

Z nuly k luxusu na Bali. Češi vybudovali resort, který milují i celebrity

Některé chatky mají i soukromý bazén.

Když se Michaela s manželem vydala vybavena jen základní znalostí angličtiny na Bali, netušila, že jednoho dne bude majitelkou prosperujícího resortu. Jak složité je na Bali budovat téměř od nuly a...

Konkurenční boj je v Česku tvrdý, e-shopy nasazují dvojí ceny

ilustrační snímek

Konkurenční prostředí mezi e-shopy patří v Česku k nejdrsnějším v Evropě. V přepočtu na obyvatele vykazuje republika jednu z největších hustot internetových obchodů. Jedním z průvodních jevů...

Zelené pivo je hit Zeleného čtvrtka. Víte ale, co do něj pivovary přidávají?

Průkopníkem velikonočního zeleného piva v Česku je Starobrno, které ho vaří...

Na první pohled ho nepřehlédnete, při prvním loku vás ale může překvapit. Zelené pivo se o Velikonocích na Zelený čtvrtek objevuje v hospodách po celém Česku a láká tisíce lidí. Přesto většině Čechů...

Otevírací doba na Velikonoční pondělí. Mají obchody otevřeno, nebo zavřeno?

Velikonoční atmosféru v Přerově vytváří mimo jiné bříza s kraslicemi před...

Na Velikonoční pondělí 6. dubna 2026 musí mít obchody dle zákona zavřeno. Kde a kdy ve státní svátek nakoupíte?

Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy
