Walkingpad vrací pohyb do kanceláře. Záda i váha se vám odvděčí během týdnů

Průměrný Čech stráví v sedě až devět hodin denně: v kanceláři, v autě a večer u televize. Důsledkem je ochablé svalstvo středu těla, chronické bolesti krční páteře a neustálá únava. Tělo nám špatný životní styl spočítá v podobě výhřezu plotének nebo metabolických poruch. Mnoho lidí se snaží sezení přebít hodinou v posilovně, ale věda mluví jasně: jedna hodina pohybu nevymaže škody napáchané osmi hodinami sezení. Řešením je začít se u práce hýbat. Chodicí pásy vrací pohyb do běžného pracovního dne.
ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Fenomén walkingpad: lék na kancelářskou rutinu

Když se řekne běžecký pás, většina lidí si představí masivní stroj v rohu ložnice, na který se práší a který slouží jako drahý věšák na oblečení. Walkingpad na to jde jinak. Je to zařízení navržené pro chůzi, nikoliv pro sprint. Hlavní devizou je kompaktnost, tichý chod a schopnost sloužit během běžného dne.

Hlavní rozdíl oproti klasickým pásům spočívá v konstrukci. Walkingpady jsou nižší, často skládací a postrádají robustní madla a ovládací konzole, které by překážely pod pracovním stolem. Jsou navrženy pro rychlosti od 0,5 do 6 km/h, což je přesně to rozmezí, které vám umožní psát e-maily nebo sledovat film, aniž byste se zadýchali tak, že nebudete moci mluvit.

Kalorie dolů, kreativita nahoru

Když sedíme, jsou svaly v útlumu, metabolismus se zpomaluje a spalování tuků klesá na minimum. Co je však horší, dochází k jednostrannému přetěžování bederní páteře. Walkingpad tento vzorec rozbíjí. Tím, že se při vyřizování e-mailů nebo videohovorů pomalu pohybujete, udržujete svaly v napětí, prokrvujete mozek a přirozeně korigujete postoj těla.

Nejde o sportovní výkon v pravém slova smyslu. Cílem není zpotit se nebo lámat rekordy. Cílem je nízkointenzivní aktivita (NEAT), která kumulativně spaluje obrovské množství energie. Zatímco při sezení spálíte zhruba 60 až 80 kalorií za hodinu, při pomalé chůzi spálíte až 200 kalorií. Za pracovní den tak můžete spálit ekvivalent jednoho pořádného oběda.

Proč je chůze při práci hackem pro váš mozek?

Není to jen o kaloriích. Studie ukazují, že mírná fyzická aktivita zvyšuje kognitivní funkce. Při chůzi se mozek okysličuje efektivněji, což vede k lepší koncentraci a kreativnějšímu řešení problémů.

  • Prevence civilizačních chorob: Pravidelná chůze snižuje riziko diabetu 2. typu a kardiovaskulárních onemocnění.
  • Psychická pohoda: Pohyb uvolňuje endorfiny. I mírné tempo dokáže odbourat stres nahromaděný během náročného pracovního dne.
  • Hubnutí bez námahy: Pokud na pásu strávíte dvě hodiny denně při rychlosti 4 km/h, spálíte přibližně 300 až 400 kalorií.

Jak vybrat walkingpad: klíčové parametry

Výběr na trhu se rozšiřuje, ale ne každý levný model z letáku je dobrou investicí. Při nákupu se zaměřte na následující faktory:

1. Rozměry a skladnost

Změřte si prostor, kde plánujete pás používat, a především místo, kam ho chcete uklízet. Existují dva typy:

  • Pevné nízké pásy: Jsou stabilnější, ale zabírají více místa na délku.
  • Skládací modely: Patentovaná technologie umožňuje pás přeložit napůl. Vejde se pak i pod nízkou pohovku nebo do skříně.

2. Výkon motoru a hlučnost

V bytě je hlučnost klíčová. Hledejte bezuhlíkové motory, které mají delší životnost a jsou výrazně tišší. Pokud plánujete pás používat v kanceláři, hlučnost by neměla přesáhnout 50 dB, což odpovídá tlumenému hovoru.

3. Šířka a délka nášlapné plochy

U chůze nepotřebujete tak široký pás jako u běhu, ale příliš úzký prostor bude nutit k nepřirozenému hlídání každého kroku. Ideální šířka pro komfortní pohyb je 42–45 cm.

4. Nosnost a robustnost

Levnější modely mají nosnost kolem 90 kilogramů. Pokud se vaše hmotnost blíží limitu, stroj bude více trpět, motor se bude přehřívat a hlučnost stoupne. Vždy volte stroj s rezervou alespoň 15 až 20 procent vaší váhy.

Walkingpad vs. klasický běžecký pás
ParametrWalkingpadKlasický běžecký pás
Maximální rychlostZpravidla do 6–10 km/hAž 20 km/h a více
SkladnostVysoká (často skládací, pod postel)Nízká (vyžaduje stálé místo)
HlučnostVelmi nízkáStřední až vysoká
Hmotnost stroje20–35 kg60–120 kg
CenaDostupnější (6 000 – 15 000 Kč)Vyšší (10 000 – 50 000+ Kč)
Primární účelAktivní pohyb u práce, rehabilitaceIntenzivní trénink, kardio

Praktické tipy pro začátečníky: Jak začít a neskončit

Pořízení stroje je jen první krok. Aby se z něj stal návyk, je dobré dodržovat pár pravidel:

Obuv je základ

I když jste doma, nechoďte na pásu naboso nebo v ponožkách. Chůze na tvrdém podkladu bez odpružení může vést k bolestem klenby nebo pat. Používejte čistou sálovou obuv s měkkou podrážkou.

Postupné navyšování

Nechtějte první den ujít 15 kilometrů. Začněte na 20 minutách při rychlosti 3 km/h. Tělo si musí zvyknout na jiný druh stability, zejména pokud u chůze píšete na klávesnici.

Umístění a bezpečnost

Ujistěte se, že za pásem je alespoň půl metru volného prostoru. I když jsou walkingpady pomalé, zakopnutí se může stát. Pokud máte model s madlem, používejte bezpečnostní klip.

Údržba

Pás vyžaduje pravidelné promazávání silikonovým olejem (obvykle po každých 100 km) a centrování nášlapné plochy. Zanedbaná údržba vede k zadření motoru, což je nejčastější příčina reklamací.

Pozor na nejčastější chyby při nákupu

Lidé často chybují v tom, že hledají vše v jednom. Snaží se koupit levný skládací pás, na kterém chtějí zároveň běhat rychlostí 12 km/h. To je technický protimluv. Lehké konstrukce walkingpadů nejsou stavěny na dynamické nárazy při běhu. Pokud chcete běhat, kupte si robustní běžecký trenažér. Pokud chcete žít aktivněji během dne, zvolte specializovaný walkingpad.

Další chybou je podcenění konektivity. Mnoho moderních pásů lze propojit s aplikacemi, které sledují vaši historii. Bez této zpětné vazby motivace často rychle vyprchá.

Z nuly k luxusu na Bali. Češi vybudovali resort, který milují i celebrity

Některé chatky mají i soukromý bazén.

Když se Michaela s manželem vydala vybavena jen základní znalostí angličtiny na Bali, netušila, že jednoho dne bude majitelkou prosperujícího resortu. Jak složité je na Bali budovat téměř od nuly a...

Konkurenční boj je v Česku tvrdý, e-shopy nasazují dvojí ceny

ilustrační snímek

Konkurenční prostředí mezi e-shopy patří v Česku k nejdrsnějším v Evropě. V přepočtu na obyvatele vykazuje republika jednu z největších hustot internetových obchodů. Jedním z průvodních jevů...

Káva není vždy vítěz. Srovnání tří povzbuzovačů ukazuje překvapivého favorita

Matcha je práškový čaj. Ten se v Japonsku pil už v 8. století.

Káva, matcha a čaj patří mezi nejoblíbenější povzbuzující nápoje na světě. Zatímco káva a čaj jsou již po mnoho let nestárnoucí klasikou, matcha se stala hitem poměrně nedávno. Každý z těchto nápojů...

Konec slev na litr. Vládní stropy změnily věrnostní aplikace, MOL ruší slevy na palivo

Ceny pohonných hmot na čerpacích stanicích v Praze (2. dubna 2026)

Vládní cenové stropy na pohonné hmoty začínají měnit marketingové akce čerpacích stanic. Zatímco některé řetězce slevy přes věrnostní aplikace upravují nebo zcela ruší, jiné je zatím zachovávají....

Stylistka radí: Jak na jarní detox šatníku a kombinování outfitů

Podle osobní stylistky Petry Kasalové má móda kouzelnou moc. Dokáže zlepšit...

Možná to znáte taky. Komoda je nacpaná k prasknutí, ale vy přesto každé ráno marně hledáte, co na sebe. Jarní detox domácnosti je ideální příležitostí ke změně. Přinášíme vám osvědčené tipy, jak...

Walkingpad vrací pohyb do kanceláře. Záda i váha se vám odvděčí během týdnů

ilustrační snímek

Průměrný Čech stráví v sedě až devět hodin denně: v kanceláři, v autě a večer u televize. Důsledkem je ochablé svalstvo středu těla, chronické bolesti krční páteře a neustálá únava. Tělo nám špatný...

13. dubna 2026  8:30

Pondělní účtenka: Vraťte se zpět do formy. Proteinové potraviny zlevňují až o 40 %

Mít svalovou hmotu není jen věcí specifické estetiky. Svaly jsou dobré i pro...

Proteinové potraviny jsou obrovským hitem, zdaleka však ne jen mezi vrcholnými sportovci. Pomáhají zasytit, doplnit bílkoviny, často poslouží i jako rychlá svačina po cvičení. Nevýhodou bývá jejich...

13. dubna 2026

Granule pro psa: maso, nebo obilný šrot. Naučte se dešifrovat složení krmiv

Kupujte vždy jen přiměřené množství granulí, abyste nepřekročili dobu...

Většina majitelů psů vybírá krmivo podle líbivého obalu, známé značky nebo rady prodavače v nejbližším zverimexu. Nevědomky tak svému psovi mohou zadělávat na chronické záněty, potíže s ledvinami...

12. dubna 2026  18:20

Jak chránit oči v kanceláři? Pomůže vybavení i jedno jednoduché pravidlo

ilustrační snímek

Věděli jste, že únava zraku často začíná u špatné židle? Nevhodné nastavení pracovního místa nutí oči k nepřirozené námaze. Zjistěte, jak podle pohybové specialistky eliminovat přetížení očí a...

12. dubna 2026  15:20

Triky supermarketů cílí na podvědomí. Dlažba i teplota řídí vaše nákupy

ilustrační snímek

Vstoupíte pro rohlíky a mléko, ale odcházíte po hodině s plným košíkem věcí, které jste původně nechtěli. Není to náhoda ani vaše slabá vůle. Řetězce využívají sofistikovanou psychologii prostředí,...

12. dubna 2026  8:30

Dědictví covidu: 7 věcí, které nás naučila pandemie a dnes na ně nedáme dopustit

ilustrační snímek

Pandemie COVID-19 změnila způsob, jakým nakupujeme, pracujeme, cestujeme i vyřizujeme běžné věci. Přestože většina řešení vznikla z nouze, některá z nich jsme si oblíbili a dnes je již bereme jako...

12. dubna 2026

Jak správně vytáhnout klíště? Přehled pomůcek i nejčastějších chyb

ilustrační snímek

Pokud se klíště přisaje, je důležitě ho odstranit co nejdříve. U boreliózy obvykle trvá přenos bakterií zhruba 24 hodin, u klíšťové encefalitidy ale může dojít k přenosu viru už během desítek minut.

11. dubna 2026

Jak odstranit rez z grilu? Co funguje a čemu se vyhnout

A masíčko může na rozpálený gril.

Rezavý gril není jen estetický problém, ale i otázka hygieny a životnosti zařízení. Koroze vzniká přirozenou oxidací kovu, při správném postupu ji ale lze účinně odstranit a zpomalit její návrat. Je...

11. dubna 2026  11:45

Vyplatí se pojištění elektrokola? Pozor na tyto chyby, jinak nedostanete ani korunu

ilustrační snímek

Investice do elektrokola se v současnosti běžně pohybuje v řádech desítek i stovek tisíc korun. Aby vám radost z jízdy nezkazila krádež nebo nečekaná havárie, je kvalitní pojistka naprostým základem....

11. dubna 2026

Auto jako ze salónu? Lak můžete vyčistit i doma, oproti myčce ušetříte tisíce

USA mytí auta dům dvorek automyčka

Mnoho řidičů po sezoně zamíří do automyčky a zaplatí tisíce korun za obnovu laku. Ve skutečnosti můžete většinu základní péče zvládnout doma, levněji a s překvapivě dobrým výsledkem. Jak vyčistit...

10. dubna 2026  18:20

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Kávová sedlina jako hnojivo. Kterým rostlinám lógr prospívá a jak ho použít

Kávová sedlina je úžasným hnojivem i odpuzovačem zápachu.

Většina z nás končí ranní rituál pití kávy tím, že zbytek v šálku či kávovaru bezmyšlenkovitě vyklepne do odpadkového koše. Tím se však dobrovolně připravujete o jeden z nejúčinnějších a zcela...

10. dubna 2026  15:20

Nekupujte vejce z chladicího boxu. Chyby při nákupu, které vám ničí zdraví i peněženku

ilustrační snímek

Při nakupování potravin se často řídíme cenou, akcí nebo známou značkou. Mnohem víc než samotná etiketa nám však dokážou napovědět drobné detaily, kterých si většina lidí ani nevšimne. Například...

10. dubna 2026  8:30

