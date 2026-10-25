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Vyzkoušeli jsme AI pokladny v Albertu. Jak si poradily s jablky v sáčku?

Autor:
  11:30
Obchodní řetězec Albert nasadil do svých prodejen technologii AI identifikace, která pomáhá s rozpoznáváním nebaleného zboží. Vyzkoušeli jsme, jak doopravdy funguje.

Při nákupu nebaleného pečiva, ovoce nebo zeleniny museli zákazníci v minulosti v rozsáhlém seznamu na pokladně zdlouhavě hledat konkrétní položku. Albert proto jako první maloobchodní řetězec na českém trhu zavedl na pokladnách umělou inteligenci, která tento proces zásadně zjednodušila. Součástí pokladní váhy je miniaturní kamera, jež během zlomku sekundy identifikuje konkrétní druh zboží, aniž by člověk musel zdlouhavě listovat v nabídkách.

Samoobslužné pokladny v Albertu pracují s umělou inteligencí.
Samoobslužné pokladny v Albertu pracují s umělou inteligencí.
Samoobslužné pokladny v Albertu pracují s umělou inteligencí.
Samoobslužné pokladny v Albertu pracují s umělou inteligencí.
8 fotografií

Samotný princip je založený na pokročilé umělé inteligenci, která v reálném čase vyhodnocuje obraz snímaný nad pokladní váhou. Když zákazník položí na váhu například rohlík, jablko nebo specifický druh zeleniny, miniaturní kamera okamžitě zachytí jeho tvar, barvu a texturu. Umělá inteligence tyto vizuální vlastnosti porovná s rozsáhlou databází produktů a hned vyhodnotí nejpravděpodobnější položku. A funguje to i v případě, kdy to jablko nebo koblihu máte v igelitovém sáčku.

Na klasických obsluhovaných pokladnách systém nabídne správný výběr obsluze na obrazovce k rychlému potvrzení, zatímco u samoobslužných pokladen se rovnou zobrazí konkrétní produkt nebo užší výběr nejpodobnějších možností. Díky tomu odpadá nutnost procházet dlouhé seznamy, pamatovat si kódy zboží nebo luštit nejednoznačné názvy položek na dotykové obrazovce.

Samoobslužné pokladny v Albertu pracují s umělou inteligencí.
Samoobslužné pokladny v Albertu pracují s umělou inteligencí.
Samoobslužné pokladny v Albertu pracují s umělou inteligencí.
Samoobslužné pokladny v Albertu pracují s umělou inteligencí.
Samoobslužné pokladny v Albertu pracují s umělou inteligencí.
8 fotografií

„Dříve zákazník v nápovědě viděl například deset druhů červených jablek. Teď se mu ukážou dvě nebo tři relevantní položky. Může se mezi nimi objevit i podobné ovoce, třeba nektarinka. Správnou položku ale musí vybrat sám,“ řekl nám Jiří Mareček, tiskový mluvčí řetězce Albert.

Ve zkoušce AI obstála

Každý, kdo využívá samoobslužné pokladny asi někdy trpěl při hledání toho správného druhu jablek nebo pečiva. Je to otravné a zdlouhavé. Proto jsme byli zvědaví, jak AI pokladna v Albertu obstojí. A rovnou můžeme prozradit, že velmi dobře.

„Rozpoznávání zboží je opravdu rychlé. Systém nabídne dvě až čtyři nejpravděpodobnější možnosti, takže odpadá zdlouhavé hledání v seznamu. Z nabízených možností je jen potřeba ručně vybrat tu správnou,“ popisuje nedávný redaktorka portálu AkcniCeny.cz.

Při testování navíc nebylo nutné jablka ani pečivo vyndat z igelitového sáčku. Minikamera a AI si i tak poradily.

„Celkově na mě systém působí pozitivně a vnímám ho jako praktické vylepšení samoobslužných pokladen,“ doplnila redaktorka.

akcniceny_cz

Albert zavádí umělou inteligenci na samoobslužné pokladny a my jsme ji byli otestovat!

Systém na váze sám pozná pečivo, ovoce i zeleninu a hned vám nabídne 2 až 4 možnosti. Odpadá tak zdlouhavé hledání v seznamu, což nákup znatelně zrychlí.

Dejte nám do komentářů vědět, co si o tom myslíte vy! ✨ #akcniceny #novinka #albert #ai

22. října 2026 v 17:57, příspěvek archivován: 23. října 2026 v 11:32
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Ve všech prodejnách

Chytrá technologie se nejprve osvědčila na klasických obsluhovaných pokladnách v celé síti čítající zhruba 350 prodejen. Po úspěšném pilotním provozu ve vybraných obchodech v Praze, Brně a Plzni ji řetězec plně rozšířil také na samoobslužné pokladny. Zde novinka lidem pomáhá s okamžitým výběrem správného produktu a šetří čas, který dříve zabíralo manuální zadávání.

I podle zástupců společnosti přináší toto řešení výraznou úlevu jak zákazníkům, tak samotným zaměstnancům prodejen.

„V Albertu věříme v inovace, které mají smysl a neustále pracujeme na jejich rozvoji tak, aby usnadnily a zjednodušily každodenní pracovní činnosti zaměstnanců na prodejnách i na centrále. Umělá inteligence u nás nachází uplatnění v řadě oblastí, včetně zlepšení zákaznického servisu na pokladnách skrze automatické rozpoznávání nebalených produktů u pokladen. Tato řešení přinášejí reálný přínos jak pro naše zákazníky, tak pro naše zaměstnance,“ uvádí Jiří Mareček, ředitel komunikace obchodů Albert.

Zahraniční supermarket vyhodil samoobslužné pokladny, sází na lidskou vřelost. Co na to Češi?

„Rozšiřování umělé inteligence na samoobslužné pokladny je pokračováním našich investic do moderních technologií. Jen v tomto roce do modernizace našich prodejen investujeme přes 2,5 miliardy korun, abychom zákazníkům jejich každodenní nákupy co nejvíce zpříjemnili a zjednodušili,“ doplňuje Jiří Mareček.

Čeští zákazníci se při nakupování stále častěji setkají s umělou inteligencí. Kromě Albertu, Globusu a Kauflandu, kde funguje na samoobslužných pokladnách, na ni zákazníci narazí i v prodejnách COOP. AI pomáhá urychlit odbavení pokladen, jinde dokáže upozornit na zloděje. Přesto si ji ne každý chválí. AI součástí pokladen: v Albertu pozná pečivo, v COOPu odhalí zloděje

Podobný typ samoobslužných pokladen zavedl i Globus nebo Kaufland, na AI narazí i zákazníci v prodejnách COOP. Řetězec využívá AI především jako bezpečnostního pomocníka u samoobslužných pokladen.

Vyhýbáte se AI v obchodech? Umělou inteligenci využívá i COOP, má odhalit zloděje

Co vás při placen u samoobslužných pokladen nejvíc štve?

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