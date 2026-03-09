Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Vytahujete spotřebiče ze zásuvky, abyste ušetřili? Může vás to vyjít pěkně draho

Ivana Vaňkátová
  8:30
V době vysokých účtů za energie se z nás stali lovci wattů. Jakmile kávovar dopíská svou ranní serenádu, letíme k zásuvce a s vítězoslavným gestem ho vytrhneme ze sítě. Máme pocit, že jsme právě ušetřili na dovolenou v Karibiku, ale realita může být o dost temnější. Pokud totiž se zásuvkou zápasíte častěji než s dálkovým ovladačem, koledujete si o návštěvu elektrikáře, která vaši strategii korunky ke korunce totálně zruinuje.
Fotogalerie4

Zásuvka a vypínač Tango. Zdroj: ABB | foto: ABB

Znáte to. Ten pocit uspokojení, když vytáhnete nabíječku na mobil, která by jinak za rok prožrala celých dvanáct korun. Jenže zatímco vaše peněženka vesele cinká, útroby vaší zásuvky pláčou. I když se to nezdá, i obyčejná díra ve zdi má svou trpělivost a mechanickou životnost.

Kolik toho zásuvka vydrží? Mechanická životnost a opotřebení

Možná si myslíte, že zásuvka je věčná jako vtipy o blondýnkách, ale výrobci to vidí jinak. Kvalitní kousky od renomovaných značek jsou sice stavěné na minimálně 5 000 cyklů (zasunutí a vysunutí), ale i ocelová pružinka se časem unaví.

Pokud spotřebiče vytahujete páčením a hrubou silou, kontakty uvnitř zásuvky postupně oslabují. Výsledkem je zásuvka, ve které se vidlice viklá jako mléčný zoubek před vypadnutím. A právě tady končí legrace a začíná nudná fyzika.

Uvolněný kontakt totiž znamená přechodový odpor. A kde je odpor, tam je teplo. Hodně tepla.

Vytahování spotřebičů ze zásuvky vyžaduje cit. Jinak ji zničíte.

Kdy už jde o bezpečnostní problém?

Pokud vaše zásuvka při zapojení konvice podezřele praská nebo jiskří, máte problém. Závady na elektroinstalaci jsou totiž jednou z nejčastějších příčin požárů v domácnostech.

Varovné signály, že je čas na výměnu:

  • Zásuvka je horká na dotek: Pokud po vytažení fénu cítíte teplo sálající ze zdi, není to z topení.
  • Zápach spáleniny: Parfém Eau de Bakelit fakt doma mít nechcete.
  • Viklání: Pokud zástrčka v zásuvce nedrží a samovolně vypadává, začněte si dělat známost s elektrikářem.

Největší riziko hrozí v panelových bytech se starými hliníkovými rozvody. Hliník je totiž „tekutý“ kov – pod šroubky časem povolí, a pokud ho ještě trápíte neustálým cloumáním při vytahování vysavače, neštěstí na sebe nenechá dlouho čekat.

Ilustrační snímek

Kolik stojí výměna zásuvky v Praze v roce 2026?

Tady přichází ta vtipná část pro všechny skrblíky. Řekněme, že poctivým vytahováním spotřebičů ušetříte 50 korun ročně na stand-by režimu. Jenže pak zásuvka vyhoří.

Ceny elektrikářských prací v Praze pro rok 2026 vypadají asi takto:

  • Výjezd po Praze: 500 – 1 200 Kč (ano, platíte za to, že pán s kufříkem vůbec nastartoval auto).
  • Hodinová sazba: 600 – 1 000 Kč/h.
  • Materiál: Nová zásuvka vás vyjde na 120 až 500 Kč.

Celkový účet za jednu vyviklanou zásuvku? Většinou se pod 1 500 až 2 000 Kč nedostanete. To je zhruba 40 let úspor za stand-by režim jedné mikrovlnky. Gratulujeme, právě jste podpořili ekonomiku služeb!

Třetí den vypadla ze zdi zásuvka, takže nešla lednice a sporák, spadly jističe....

Jak šetrně vytahovat spotřebiče ze zásuvky?

Pokud se prostě nedokážete ovládnout a ten kabel ze zdi musí jít ven, buďte opatrní:

  1. Nikdy netahejte za kabel: Taháním za šňůru likvidujete jak kabel, tak kontakty v zásuvce. Vždy chyťte plastovou vidlici.
  2. Vytahujte rovně: Žádné kroucení, žádné viklání do stran. Prostě cuk a je to venku.
  3. Vypněte nejdřív vypínač: U velkých odběrů (přímotopy, konvice) nejdřív vypněte spotřebič tlačítkem. Jinak při vytažení přeskočí mikro-oblouk, který kontakty opaluje.

Že zásuvku zničíte hned po desátém vytažení? To se nebojte. Ale pokud se vám zásuvka hýbe v krabici nebo se z ní sype omítka, přestaňte si hrát na ekologa a zavolejte elektrikáře. Vyjde vás to levněji než nová kuchyňská linka po požáru.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Co skutečně víte o potravinách? Velký soutěžní kvíz o vitaminech a minerálech

Nabídka ovoce a zeleniny je v Chorvatsku bohatší než v ČR. Ceny jsou většinou...

Víte, která potravina překoná pomeranč v obsahu vitaminu C? Kde je skutečně nejvíc železa? A co vám uleví při nadýmání rychleji, než čekáte? Otestujte se v 15 otázkách zaměřených na nutriční složení...

Síla řetězců na našem trhu je enormní, o smlouvách mlčí, říká nový státní hlídač cen

Premium
Jindřich Fialka, dlouholetý vrchní ředitel potravinářské sekce na ministerstvu...

Potraviny v Česku se mohou zdát levné, ale tento dojem částečně padne po započtení parity kupní síly, říká v rozhovoru pro iDNES.cz nový potravinový ombudsman Jindřich Fialka. Na změnách zákonů,...

Mytí syrového masa patří mezi největší kuchyňské chyby. Děláte ji i vy?

Ilustrační snímek

Maso, zvlášť to vepřové a drůbeží, patří k oblíbeným surovinám v české kuchyni. Vepřového Češi snědí přes 40 kilogramů na osobu ročně. Oblíbené je pečené, smažené i grilované. Jak ale před přípravou...

Finanční rezerva: Kolik byste měli mít „pod polštářem“ pro případ nouze

Ilustrační snímek

Stačí výpověď, delší nemoc nebo rozbitý kotel a rodinný rozpočet se během pár týdnů může ocitnout v minusu. Bez finanční rezervy hrozí dluhy, stres a rychlá rozhodnutí, která vás mohou stát desítky...

Dlouhověkost má nečekaný háček. Bez masa to možná nepůjde

Spokojení senioři

Které potraviny prodlužují život? Nové zjištění čínských vědců vás možná překvapí. Pravidelná konzumace masa totiž může být jedním z klíčových faktorů pro dosažení hranice 100 let. Ale všeho s mírou.

Vytahujete spotřebiče ze zásuvky, abyste ušetřili? Může vás to vyjít pěkně draho

Zásuvka a vypínač Tango. Zdroj: ABB

V době vysokých účtů za energie se z nás stali lovci wattů. Jakmile kávovar dopíská svou ranní serenádu, letíme k zásuvce a s vítězoslavným gestem ho vytrhneme ze sítě. Máme pocit, že jsme právě...

9. března 2026  8:30

Přezouvání pneumatik: Kdy je ten správný čas a jak poznat sjetý vzorek

V pneuservisu přezují vůz do třiceti minut. Najít ale volný termín v době, kdy...

Každý rok řeší tisíce českých řidičů stejnou otázku – kdy přezout pneumatiky. Mnozí to nechávají na poslední chvíli nebo se řídí pouze kalendářem. Jenže špatně načasovaná výměna pneumatik může...

9. března 2026

Proč vitamín D nestačí? Klíčem k imunitě i zdravým cévám je správná synergie

Ve spolupráci
Vitamín D3 a K2 patří k sobě.

V posledních letech se o něm mluví jako o zázraku, přesto se odhaduje, že naprostá většina populace v našem podnebném pásmu trpí stavem, který označujeme jako nedostatek vitamínu D. Tento nutrient...

9. března 2026

První jarní práce na zahradě: Co stihnout v březnu, aby byla úroda bohatá

Trvalkový záhon se krásně zapojuje.

Březen je měsícem, kdy se zahrada probouzí ze zimního spánku a začíná skutečná zahrádkářská sezóna. Správná příprava záhonů, výsadba prvních plodin a péče o stromy rozhodnou o tom, jak se bude...

8. března 2026

Síla řetězců na našem trhu je enormní, o smlouvách mlčí, říká nový státní hlídač cen

Premium
Jindřich Fialka, dlouholetý vrchní ředitel potravinářské sekce na ministerstvu...

Potraviny v Česku se mohou zdát levné, ale tento dojem částečně padne po započtení parity kupní síly, říká v rozhovoru pro iDNES.cz nový potravinový ombudsman Jindřich Fialka. Na změnách zákonů,...

8. března 2026

Hybrid vs. plug-in hybrid: Který pohon se vyplatí při dnešních cenách?

Plug-in hybrid

Ceny paliv kolísají, elektřina zdražila a automobilky stále častěji nabízejí hybridní technologie jako kompromis mezi spalovacím a elektrickým pohonem. Pro běžného českého řidiče ale není jednoduché...

7. března 2026  8:30

Teď je ideální čas zasít papriky. Kdo to nestihne, může přijít o velkou část úrody

ilustrační snímek

Papriky patří mezi nejoblíbenější plodovou zeleninu v českých zahradách, ale jejich pěstování má jedno úskalí – potřebují dlouhou vegetační dobu. Pokud se se setím opozdíte, plody nemusí do podzimu...

7. března 2026

Když tělu chybí železo: Jak poznat problém a co změnit v jídelníčku

Grilovaný tomahawk steak z hovězího masa wagyu se solí, kořením a bylinkami....

Dlouhodobá únava, bledost nebo zadýchávání při chůzi do schodů nemusí být jen důsledkem stresu. Nedostatek železa patří mezi nejčastější výživové problémy v Česku a často zůstává bez povšimnutí....

6. března 2026  15:20

Jak poznat kvalitní med: Testy, které zvládnete i v kuchyni

Nákup medu v supermarketu nebo od včelaře?

Med patří mezi nejčastěji falšované potraviny na světě. V obchodech se běžně prodává směs ze zemí EU i mimo EU, která může být naředěná sirupem nebo tepelně upravená tak, že ztratí cenné látky. Pokud...

6. března 2026  11:45

Mytí syrového masa patří mezi největší kuchyňské chyby. Děláte ji i vy?

Ilustrační snímek

Maso, zvlášť to vepřové a drůbeží, patří k oblíbeným surovinám v české kuchyni. Vepřového Češi snědí přes 40 kilogramů na osobu ročně. Oblíbené je pečené, smažené i grilované. Jak ale před přípravou...

6. března 2026  8:30,  aktualizováno 

Finanční rezerva: Kolik byste měli mít „pod polštářem“ pro případ nouze

Ilustrační snímek

Stačí výpověď, delší nemoc nebo rozbitý kotel a rodinný rozpočet se během pár týdnů může ocitnout v minusu. Bez finanční rezervy hrozí dluhy, stres a rychlá rozhodnutí, která vás mohou stát desítky...

6. března 2026

Dobírka je drahá, ale stále žije. E-shopy ji ruší a nabízejí alternativní řešení

ilustrační snímek

Dobírka zůstává mezi českými e-shopy populární, přestože její podíl dlouhodobě klesá. Zákazníci oceňují možnost zaplatit až při převzetí zásilky a mít tak nákup pod kontrolou. Obchodníci naopak čelí...

6. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.