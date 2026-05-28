Vysoká gramáž je mýtus. Kvalitní povlečení poznáte podle materiálu, teď frčí tencel

Autor:
5:00
Gramáž bývá často považována za hlavní ukazatel kvality povlečení. Ve skutečnosti však o jeho kvalitě rozhodují úplně jiné faktory. Proč se vyplatí investovat do prémiových materiálů a podle čeho poznat lůžkoviny, které přežijí desítky pracích cyklů, aniž by ztratily barvu?
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Matty Marečků, iDNES.cz

Kvalitní odpočinek už dávno nebereme jako samozřejmost, ale jako investici, která se nám během dne vrací v podobě energie. Stále populárnější trend zvaný „maxsleeping“ nás učí, jak si doma vytvořit prostředí pro dokonalý spánek.

Zdaleka však nejde jen o to koupit si drahou matraci. To, v čem usínáte, totiž zásadně ovlivňuje, zda se ráno vzbudíte svěží, nebo polámaní.

Konec nekonečného žehlení? Experti radí, jak vybrat povlečení, které hýčká a vydrží roky

Gramáž vs. kvalita: Proč na čísle nezáleží?

Řada zákazníků se při výběru povlečení stále orientuje podle gramáže. Vyšší číslo na štítku má údajně evokovat větší odolnost a kvalitu, ve skutečnosti však může znamenat pravý opak. U bavlny totiž vyšší gramáž často souvisí s použitím silnějších, kratších vláken, která jsou sice hrubší na dotek, ovšem po čase mají tendenci žmolkovatět.

Podle odborníků je více než samotná hmotnost látky důležitější kvalita příze, délka vlákna a hustota tkaní. Právě kombinace těchto tří faktorů určí, jak bude povlečení působit na dotek a jak dlouho vydrží.

Například jemně tkaný bavlněný satén může mít nižší gramáž, přesto však dokáže nabídnout vyšší komfort, prodyšnost i životnost než těžší tkaniny. Lehčí materiál při zachování vysoké hustoty tkaní může být paradoxně známkou vyšší kvality. Výsledkem je pak látka, která je příjemná na dotek, dobře dýchá a odolává opotřebení.

Povlečení Eucalypta modrá | Zdroj: matejovsky-povleceni.cz

TOP 4 Co dnes frčí v ložnicích?

Do popředí se čím dál více dostávají přírodní materiály, které lépe reagují na potřeby lidského těla a přispívají ke kvalitnějšímu spánku. Mezi nejvyhledávanější patří již zmíněný bavlněný satén, který na rozdíl od syntetických materiálů není klouzavý ani chladný a dokáže nabídnout přirozený lesk a prodyšnost a udrží si tvar i po opakovaném praní.

Oblibu si však získávají i modernější materiály, například bambusový satén, který vyniká antibakteriálními vlastnostmi, nebo Tencel. Ten se vyrábí z eukalyptového dřeva a oproti klasické bavlně dokáže efektivněji odvádět vlhkost, což ocení zejména lidé se zvýšenou citlivostí pokožky.

Znovuobjevenou klasikou je pak lněné povlečení, které bývá díky své odolnosti a dlouhé životnosti považováno za investici na roky. Lněné povlečení má navíc tu výhodu, že v létě přirozeně chladí a do skříně ho nemusíte schovávat ani na zimu: len krásně pomáhá udržet teplo.

Bambusové povlečení Luna antracitová | Zdroj: matejovsky-povleceni.cz

Tencel ochladí, zimomřivé zahřeje mikroplyš

Kromě šatníku se aktuálnímu ročnímu období vyplatí přizpůsobit i lůžkoviny. Jarní a letní měsíce přejí lehkým, prodyšným materiálům, které dobře odvádějí vlhkost a pomáhají udržet příjemnou teplotu během noci. Sáhnout se vyplatí například po lněném či tencelovém povlečení.

Ovšem ne každý má doma stabilně vyhřátou ložnici. Starší byty, domy nebo chalupy mohou zůstávat chladnější i během přechodných období. V takových případech pak dává smysl sáhnout po teplejší variantě, jako je bavlněný mikroplyš. Oproti běžnému syntetickému mikroplyši obsahuje podíl bavlny, díky čemuž lépe dýchá a omezuje pocení, zároveň ale poskytuje příjemný tepelný komfort i v chladnějších nocích.

Povlečení Bavlněný mikroplyš PREMIUM SVĚTLE ŠEDÝ | Zdroj: matejovsky-povleceni.cz

Zdravý spánek jako priorita číslo jedna

V posledních letech se spánek posunul z okraje zájmu do centra pozornosti a stal se novým symbolem zdravého životního stylu. Stále častěji tak skloňujeme pojem „maxsleeping“, který v praxi neznamená nic jiného než snahu dopřát si doma stejný komfort, jaký známe z prvotřídních hotelů. Nejde přitom jen o to, aby postel dobře vypadala na fotce, ale především o to, abychom se v ní cítili skutečně dobře.

Důvodem tohoto trendu není snobství, ale prostý fakt, že si čím dál víc uvědomujeme, jak moc kvalita noci ovlivňuje naši výkonnost během dne. Investice do lůžkovin se nám totiž vrací v podobě lepší nálady i silnější imunity.

Kvalita spánku však zdaleka nezávisí jen na výběru povlečení. Vedle matrace a přikrývky hrají důležitou roli také anatomické polštáře. Ty pomáhají udržet správnou polohu hlavy a krční páteře, čímž přispívají k uvolnění svalů a celkové regeneraci organismu během spánku.

