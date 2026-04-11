Jak pojistit elektrokolo?
Pojištění elektrokola nebo běžného jízdního kola lze řešit dvěma způsoby. Tím prvním je přidat elektrokolo v rámci pojištění domácnosti, které je častější, univerzálnější a mnohdy i výhodnější volbou. „Pojištění se pak vztahuje jak na škody na kole či zničení kola uschovaného doma, tak i na škodní události mimo domov, například z důvodu krádeže či vandalismu,“ vysvětluje Andrea Brádlerová, tisková mluvčí srovnávače RIXO, a doplňuje, že některé pojišťovny v pojištění majetku rovnou nabízejí i rozšířené krytí prostřednictvím připojištění kol.
Druhou variantou je specializované cyklopojištění, které často převyšuje krytí v rámci pojištění domácnosti. Cyklopojištění se vztahuje nejčastěji na:
- Krádež z objektu i z volného prostranství
- Poškození při dopravní nehodě nebo pádu
- Vandalismus
- Asistenční služby (např. odvoz při vybití baterie nebo defektu)
Kolik stojí pojištění na elektrokolo?
Cena pojistného není fixní, odvíjí se primárně od pořizovací hodnoty kola, druhu pojistky a zvoleného rozsahu krytí. Obecně se roční pojistné pohybuje v rozmezí 2 % až 5 % z ceny elektrokola.
- Například pokud vlastníte elektrokolo v hodnotě 60 000 Kč, roční pojistka vás vyjde přibližně na 1 500 až 3 000 Kč.
- Některé pojišťovny nabízejí slevy za moderní zabezpečení (např. GPS lokátor) nebo v rámci časově omezených akcí při nákupu nového kola u partnera.
Kdy může pojišťovna odmítnout pojistné plnění?
Přestože se díky pojištění můžete cítit bezpečněji, je vždy důležité dbát na předcházení nešťastné události. Pokud už ke krádeži či poškození dojde, pro pojišťovny je důležitý stupeň zabezpečení, který jste pro ochranu svého kola zvolili.
„Pokud se zaměříme na krádež kola při vloupání do domu či bytu, za dostatečnou úroveň zabezpečení se považuje uskladnění kola v uzamčených obytných prostorech a případně soukromých sklepních kójích či garážích,“ uvádí Brádlerová.
O něco komplikovanější je uskladnění ve společných prostorách. „Nelze se spoléhat na pojištění, pokud nezabezpečené kolo necháte například na balkoně, ve společných prostorách, jako jsou kolárny, kočárkárny či sklepní prostory, kam mají kromě vás přístup i jiní lidé. Kolo je potřeba odpovídajícím způsobem uzamknout, a to ideálně více zámkovými systémy,“ doporučuje Brádlerová.
Tabulka bezpečnostních tříd zámků na kolo a doporučeného užití
|Třída bezpečnosti
|Úroveň ochrany
|Typický zámek
|Vhodné pro...
|Odhadovaná odolnost
|1 (Základní)
|Velmi nízká
|Tenké lanko, kódový zámek
|Levná dětská kola, krátké zastávky za dne
|< 30 sekund (štípačky)
|2 (Standard)
|Nízká
|Silnější lanko, levný řetěz
|Starší kola, zabezpečení v hlídaném prostoru
|< 1 minuta (pákové kleště)
|3 (Vysoká)
|Střední
|Ocelový kloubový zámek (Abus Bordo)
|Kola střední třídy v místech s nízkým rizikem
|2–3 minuty
|4 (Velmi vysoká)
|Vysoká
|Kvalitní „U“ zámek, masivní řetěz
|Elektrokola, drahá horská a silniční kola, rizikové oblasti
|5+ minut (vyžaduje brusku)
|5 (Extrémní)
|Maximální
|Tvrzená ocel 12mm+, alarm
|Prémiová elektrokola (100k+), dlouhé stání venku
|Odolá i vybraným aku bruskám
Jak zabezpečit elektrokolo proti krádeži?
- Mechanické zámky: Investujte do kvalitního „U“ či „D“ zámku nebo masivního řetězu s certifikací (např. Sold Secure). Tenké lankové zámky překoná zloděj za vteřinu.
- Chytrá technologie: Nainstalujte si GPS lokátor skrytý v motoru nebo rámu. Ten vás upozorní na pohyb kola přes mobilní aplikaci.
- Registrace: Využijte systém CEREK (Centrální registr jízdních kol) nebo tzv. syntetickou DNA, která mikroskopicky označí díly kola.
- Baterie: Pokud je to možné, při parkování venku si baterii berte s sebou. Kolo bez baterie je pro zloděje hůře prodejné.
Krádež elektrokola z garáže
Garáže jsou častým místem uskladnění elektrokol, což láká také zloděje. Pokud máte sjednané pojištění domácnosti a garáž je na stejné adrese jako byt či dům, pojistka se na ni vztahuje také.
„V případě garáže na jiné adrese lze věci v garáži připojistit v pojištění vedlejší stavby,“ upřesňuje Brádlerová. „Krádež je pak v obou případech standardně kryta pojištěním za předpokladu, že byla garáž uzamčená, přičemž pojišťovny posuzují i kvalitu zabezpečení, nejlépe od 3. bezpečnostní třídy zámků výše,“ říká Brádlerová.