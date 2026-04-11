Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Vyplatí se pojištění elektrokola? Pozor na tyto chyby, jinak nedostanete ani korunu

Veronika Reicheltová
  5:00
Investice do elektrokola se v současnosti běžně pohybuje v řádech desítek i stovek tisíc korun. Aby vám radost z jízdy nezkazila krádež nebo nečekaná havárie, je kvalitní pojistka naprostým základem. Zjistěte, jak vybrat tu nejlepší ochranu pro váš stroj.
Fotogalerie3

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Obsah

Jak pojistit elektrokolo?

Pojištění elektrokola nebo běžného jízdního kola lze řešit dvěma způsoby. Tím prvním je přidat elektrokolo v rámci pojištění domácnosti, které je častější, univerzálnější a mnohdy i výhodnější volbou. „Pojištění se pak vztahuje jak na škody na kole či zničení kola uschovaného doma, tak i na škodní události mimo domov, například z důvodu krádeže či vandalismu,“ vysvětluje Andrea Brádlerová, tisková mluvčí srovnávače RIXO, a doplňuje, že některé pojišťovny v pojištění majetku rovnou nabízejí i rozšířené krytí prostřednictvím připojištění kol.

Druhou variantou je specializované cyklopojištění, které často převyšuje krytí v rámci pojištění domácnosti. Cyklopojištění se vztahuje nejčastěji na:

  • Krádež z objektu i z volného prostranství
  • Poškození při dopravní nehodě nebo pádu
  • Vandalismus
  • Asistenční služby (např. odvoz při vybití baterie nebo defektu)
ilustrační snímek

Kolik stojí pojištění na elektrokolo?

Cena pojistného není fixní, odvíjí se primárně od pořizovací hodnoty kola, druhu pojistky a zvoleného rozsahu krytí. Obecně se roční pojistné pohybuje v rozmezí 2 % až 5 % z ceny elektrokola.

  • Například pokud vlastníte elektrokolo v hodnotě 60 000 Kč, roční pojistka vás vyjde přibližně na 1 500 až 3 000 Kč.
  • Některé pojišťovny nabízejí slevy za moderní zabezpečení (např. GPS lokátor) nebo v rámci časově omezených akcí při nákupu nového kola u partnera.

Kdy může pojišťovna odmítnout pojistné plnění?

Přestože se díky pojištění můžete cítit bezpečněji, je vždy důležité dbát na předcházení nešťastné události. Pokud už ke krádeži či poškození dojde, pro pojišťovny je důležitý stupeň zabezpečení, který jste pro ochranu svého kola zvolili.

„Pokud se zaměříme na krádež kola při vloupání do domu či bytu, za dostatečnou úroveň zabezpečení se považuje uskladnění kola v uzamčených obytných prostorech a případně soukromých sklepních kójích či garážích,“ uvádí Brádlerová.

O něco komplikovanější je uskladnění ve společných prostorách. „Nelze se spoléhat na pojištění, pokud nezabezpečené kolo necháte například na balkoně, ve společných prostorách, jako jsou kolárny, kočárkárny či sklepní prostory, kam mají kromě vás přístup i jiní lidé. Kolo je potřeba odpovídajícím způsobem uzamknout, a to ideálně více zámkovými systémy,“ doporučuje Brádlerová.

Tabulka bezpečnostních tříd zámků na kolo a doporučeného užití

Třída bezpečnostiÚroveň ochranyTypický zámekVhodné pro...Odhadovaná odolnost
1 (Základní)Velmi nízkáTenké lanko, kódový zámekLevná dětská kola, krátké zastávky za dne< 30 sekund (štípačky)
2 (Standard)NízkáSilnější lanko, levný řetězStarší kola, zabezpečení v hlídaném prostoru< 1 minuta (pákové kleště)
3 (Vysoká)StředníOcelový kloubový zámek (Abus Bordo)Kola střední třídy v místech s nízkým rizikem2–3 minuty
4 (Velmi vysoká)VysokáKvalitní „U“ zámek, masivní řetězElektrokola, drahá horská a silniční kola, rizikové oblasti5+ minut (vyžaduje brusku)
5 (Extrémní)MaximálníTvrzená ocel 12mm+, alarmPrémiová elektrokola (100k+), dlouhé stání venkuOdolá i vybraným aku bruskám

Jak zabezpečit elektrokolo proti krádeži?

  1. Mechanické zámky: Investujte do kvalitního „U“ či „D“ zámku nebo masivního řetězu s certifikací (např. Sold Secure). Tenké lankové zámky překoná zloděj za vteřinu.
  2. Chytrá technologie: Nainstalujte si GPS lokátor skrytý v motoru nebo rámu. Ten vás upozorní na pohyb kola přes mobilní aplikaci.
  3. Registrace: Využijte systém CEREK (Centrální registr jízdních kol) nebo tzv. syntetickou DNA, která mikroskopicky označí díly kola.
  4. Baterie: Pokud je to možné, při parkování venku si baterii berte s sebou. Kolo bez baterie je pro zloděje hůře prodejné.
ilustrační snímek

Krádež elektrokola z garáže

Garáže jsou častým místem uskladnění elektrokol, což láká také zloděje. Pokud máte sjednané pojištění domácnosti a garáž je na stejné adrese jako byt či dům, pojistka se na ni vztahuje také.

„V případě garáže na jiné adrese lze věci v garáži připojistit v pojištění vedlejší stavby,“ upřesňuje Brádlerová. „Krádež je pak v obou případech standardně kryta pojištěním za předpokladu, že byla garáž uzamčená, přičemž pojišťovny posuzují i kvalitu zabezpečení, nejlépe od 3. bezpečnostní třídy zámků výše,“ říká Brádlerová.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Z nuly k luxusu na Bali. Češi vybudovali resort, který milují i celebrity

Některé chatky mají i soukromý bazén.

Když se Michaela s manželem vydala vybavena jen základní znalostí angličtiny na Bali, netušila, že jednoho dne bude majitelkou prosperujícího resortu. Jak složité je na Bali budovat téměř od nuly a...

Konkurenční boj je v Česku tvrdý, e-shopy nasazují dvojí ceny

ilustrační snímek

Konkurenční prostředí mezi e-shopy patří v Česku k nejdrsnějším v Evropě. V přepočtu na obyvatele vykazuje republika jednu z největších hustot internetových obchodů. Jedním z průvodních jevů...

Otevírací doba na Velikonoční pondělí. Mají obchody otevřeno, nebo zavřeno?

Velikonoční atmosféru v Přerově vytváří mimo jiné bříza s kraslicemi před...

Na Velikonoční pondělí 6. dubna 2026 musí mít obchody dle zákona zavřeno. Kde a kdy ve státní svátek nakoupíte?

Káva není vždy vítěz. Srovnání tří povzbuzovačů ukazuje překvapivého favorita

Matcha je práškový čaj. Ten se v Japonsku pil už v 8. století.

Káva, matcha a čaj patří mezi nejoblíbenější povzbuzující nápoje na světě. Zatímco káva a čaj jsou již po mnoho let nestárnoucí klasikou, matcha se stala hitem poměrně nedávno. Každý z těchto nápojů...

Konec slev na litr. Vládní stropy změnily věrnostní aplikace, MOL ruší slevy na palivo

Ceny pohonných hmot na čerpacích stanicích v Praze (2. dubna 2026)

Vládní cenové stropy na pohonné hmoty začínají měnit marketingové akce čerpacích stanic. Zatímco některé řetězce slevy přes věrnostní aplikace upravují nebo zcela ruší, jiné je zatím zachovávají....

Vyplatí se pojištění elektrokola? Pozor na tyto chyby, jinak nedostanete ani korunu

ilustrační snímek

Investice do elektrokola se v současnosti běžně pohybuje v řádech desítek i stovek tisíc korun. Aby vám radost z jízdy nezkazila krádež nebo nečekaná havárie, je kvalitní pojistka naprostým základem....

11. dubna 2026

Auto jako ze salónu? Lak můžete vyčistit i doma, oproti myčce ušetříte tisíce

USA mytí auta dům dvorek automyčka

Mnoho řidičů po sezoně zamíří do automyčky a zaplatí tisíce korun za obnovu laku. Ve skutečnosti můžete většinu základní péče zvládnout doma, levněji a s překvapivě dobrým výsledkem. Jak vyčistit...

10. dubna 2026  18:20

Kávová sedlina jako hnojivo. Kterým rostlinám lógr prospívá a jak ho použít

Kávová sedlina je úžasným hnojivem i odpuzovačem zápachu.

Většina z nás končí ranní rituál pití kávy tím, že zbytek v šálku či kávovaru bezmyšlenkovitě vyklepne do odpadkového koše. Tím se však dobrovolně připravujete o jeden z nejúčinnějších a zcela...

10. dubna 2026  15:20

Nekupujte vejce z chladicího boxu. Chyby při nákupu, které vám ničí zdraví i peněženku

ilustrační snímek

Při nakupování potravin se často řídíme cenou, akcí nebo známou značkou. Mnohem víc než samotná etiketa nám však dokážou napovědět drobné detaily, kterých si většina lidí ani nevšimne. Například...

10. dubna 2026  8:30

Stylistka radí: Jak na jarní detox šatníku a kombinování outfitů

Podle osobní stylistky Petry Kasalové má móda kouzelnou moc. Dokáže zlepšit...

Možná to znáte taky. Komoda je nacpaná k prasknutí, ale vy přesto každé ráno marně hledáte, co na sebe. Jarní detox domácnosti je ideální příležitostí ke změně. Přinášíme vám osvědčené tipy, jak...

10. dubna 2026

Pijete špatně, ne málo. 5 chyb v pitném režimu, které tiše ničí metabolismus

Většině z nás by měl stačit litr tekutin na den, říká lékař Václav Šafka z...

Většina Čechů žije v mírné, ale chronické dehydrataci, aniž by o tom věděla. To, co považujeme za běžnou odpolední únavu nebo nevyhnutelné přibírání s věkem, je často jen důsledkem fatálních chyb v...

9. dubna 2026

SOS pro suché a unavené oči: Tipy od lékaře pro rychlou úlevu a regeneraci

Ilustrační fotografie

Trápí vás řezání v očích, suchost nebo pocity únavy? Tyto symptomy se často objevují, pokud trávíte hodiny před monitorem. Přinášíme několik tipů od očního lékaře, jak pomocí jednoduchých pravidel...

9. dubna 2026  15:20

Otevírací doba obchodů v době svátků v roce 2026

Ilustrační snímek

Otevírací doba v obchodech se řídí zákonem, který nařizuje, že obchody s plochou nad 200 čtverečních metrů musí mít zavřeno během některých svátků. Zatímco většina svátků na konci roku mezi ně patří,...

9. dubna 2026  14:51

Velikonoční prázdniny 2027

Koledníci vyrazili i v Lounech za velikonoční nadílkou.(21. Dubna 2025)

Velikonoční prázdniny trvají celkem pět dnů. Ke státním svátkům na Velký pátek a Velikonoční pondělí mají školáci základních a středních škol v České republice volno také ve čtvrtek před Velkým...

9. dubna 2026  14:12

Konec slev na litr. Vládní stropy změnily věrnostní aplikace, MOL ruší slevy na palivo

Ceny pohonných hmot na čerpacích stanicích v Praze (2. dubna 2026)

Vládní cenové stropy na pohonné hmoty začínají měnit marketingové akce čerpacích stanic. Zatímco některé řetězce slevy přes věrnostní aplikace upravují nebo zcela ruší, jiné je zatím zachovávají....

9. dubna 2026  9:22,  aktualizováno 

Wellness bez lidí? Tento rakouský resort změní váš pohled na odpočinek

Ve spolupráci
Wellness resort Therme Laa

Někdy nestačí jen ležet ve vířivce a doufat, že stres zázračně zmizí. Skutečný restart těla i mysli vyžaduje vědomé zpomalení v prostředí, které vás nenechá sklouznout zpět do každodenního shonu....

9. dubna 2026  11:45

Legendární burger z KFC míří do Čech. Ve světě sklidil úspěch, u nás moc nenadchl

KFC představilo Double Down

Místo housky pořádná porce kuřete. KFC vrací do nabídky svůj kontroverzní hit zvaný Double Down, v Česku je poprvé. Vyrazili jsme zjistit, zda se tento „masitý extrém“ opravdu vyplatí, nebo jestli...

9. dubna 2026  9:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.