Porovnali jsme ceny čtyř běžně dostupných a populárních značek: Ariel, Perwoll, Persil a privátní značku dm Denkmit. Jedná se o univerzální prací gely a prášky určené pro barevné prádlo.
Jak vybrat správný prací prostředek: Co ovlivní barvu i životnost oblečení
SROVNÁNÍ Na kolik vás vyjde jedno praní?
Pokud byste si chtěli srovnat cenu pracích gelů v Česku a Německu, pravděpodobně by vás hned na začátku zmátla velikost balení. Zatímco v Česku se běžně setkáte s XXL baleními, v Německu na ně narazíte jen zřídka. Jediným měřítkem, které vám skutečně napoví, je přepočet ceny na jednu prací dávku. Ta se u nás značí jako PD, v Německu hledejte na obalu WL.
V tabulce uvádíme srovnání nákladů na jeden prací cyklus při aktuálních cenách v Česku a v Německu.
|Produkt / Značka
|Cena v ČR (Kč/dávka)
|Cena v DE (Kč/dávka)
|Prací gel Ariel
|6,65
|6,80
|Prací gel Persil
|7,55
|7,76
|Prací gel Perwoll
|5,48
|6,56
|Prací gel Denkmit
|4,41
|4,00
|Prací prášek Ariel
|6,24
|6,82
|Prací prášek Persil
|5,45
|9,50
|Prací prášek Denkmit
|3,74
|3,41
U pracích gelů i klasických sypkých prášků narážíme na zajímavý paradox. Zatímco s privátní značkou drogerie dm Denkmit v Německu stále ušetříte, u světových značek je situace zcela opačná.
Nejvíce šokující rozdíl jsme zaznamenali u pracího prášku značky Persil. Za stejné množství tohoto prášku zaplatíte v Německu téměř o čtyři koruny více. Zdá se vám to málo? Pak si to přepočítejte na sto dávek. Zatímco v Česku vás vyjdou na 545 korun, v Německu za ně dáte bezmála tisíc korun.
Pere německý prášek lépe?
Češi však zdaleka nenakupují v Německu jen kvůli nižším cenám. Dlouhodobě tuto zemi upřednostňují i z přesvědčení, že německé prášky perou lépe. Ovšem, ruku na srdce, jde o holý mýtus.
Rozdíl v účinnosti praní není dán primárně zemí, kde jste výrobek zakoupili, ale konkrétním typem produktu a jeho složením. Pokud srovnáme stejné značky, například Ariel nebo Persil, prodávané v Česku a v Německu, jejich účinnost bude velmi podobná.
Jediné, co nás může na první pohled zmást, je jiný obal či objem balení, pod kterým se však skrývá stejný obsah.
Za aviváž ušetříte, ne však moc
Pokud si ovšem u něčeho Německo drží ceny, pak je to doplňková drogerie péče o prádlo. Například aviváže vyjdou až na pár výjimek o něco levněji než u nás, není to ovšem velký rozdíl.
Většího rozdílu jsme si všimli u ekologické značky ECOVER, za kterou v Německu ušetříte korunu na každé dávce, tedy sto korun za každých sto praní. Podobně je na tom i Silan, který se v Německu prodává pod názvem Vernel.
|Aviváž / Značka
|Cena v ČR (Kč/dávka)
|Cena v DE (Kč/dávka)
|dm Denkmit
|1,00
|0,73
|Lenor
|1,68
|1,70
|ECOVER
|3,20
|2,19
|Silan (Vernel)
|1,74
|1,46
Test nákupů drogerie. V Německu ušetříte stokoruny, Polsko překvapilo
Vyplatí se jet za nákupy do Německa?
Ne. I kdybyste jeli pro prášek, který u nás koupíte za jednou tolik, náklady za dopravu a vše s ní spojené vás pořád vyjdou mnohonásobně dráž.
Pokud bydlíte v Liberci nebo Ústí nad Labem, od hranic vás dělí zhruba padesát kilometrů a cesta tam i zpátky vás tak při průměrné spotřebě vyjde na zhruba 232 korun. Z Plzně už je to o něco dále – bavíme se o zhruba 200 kilometrech, tedy přes 450 korun.
Pokud vyjíždíte z Prahy, pak za cestu dáte klidně i 700 korun. I kdybyste nakoupili pouze nejvýhodnější privátní značku Denkmit, museli byste koupit přes čtyřicet lahví pracího gelu, abyste pokryli alespoň náklady na benzín. K tomu si připočtěte čtyři hodiny času, který na cestě strávíte.
Aby se vám nákup opravdu vyplatil, museli byste v Německu nakoupit zboží s celkovou úsporou přesahující tisíc korun, což je u běžné drogerie při současných cenách prakticky nemožné, pokud nevezete plnou dodávku. Jet za nákupem do Německa tak dává smysl pouze tehdy, pokud jej chcete spojit s celodenním výletem.