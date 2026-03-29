Marketing versus fyzika: Kde se vzal mýtus o 30 tisících?
Před deseti či patnácti lety byla standardem výměna oleje po 10 000 až 15 000 kilometrech. S příchodem flotilových prodejů a snahou automobilek snížit celkové náklady na vlastnictví (TCO) se však začaly prosazovat prodloužené intervaly. Pro leasingové společnosti a velké firmy je to skvělá zpráva - auto stráví v servisu polovinu času a náklady na údržbu v prvních třech letech klesnou.
Problém nastává v momentě, kdy se takové auto dostane na trh ojetin nebo když si ho majitel plánuje nechat déle než jen po dobu záruky. Fyzikální a chemické vlastnosti oleje se totiž za posledních dvacet let nezměnily natolik, aby dokázaly čelit extrémnímu namáhání po tak dlouhou dobu. Olej v motoru neplní jen funkci mazání, ale také chlazení, čištění a těsnění. Po 15 000 kilometrech, zejména v městském provozu, začíná olej rapidně ztrácet schopnost vázat nečistoty a udržovat ochranný film.
Cukání po městě a studené starty
Česká republika patří mezi země s takzvaným „těžkým provozem“, i když si to málokterý řidič uvědomuje. Krátké trasy do práce se studeným motorem, časté starty, popojíždění v kolonách a kolísání teplot mezi mrazivou zimou a horkým létem - to vše jsou faktory, které olej degradují mnohem rychleji než plynulá jízda po německé dálnici.
Při krátkých trasách se motor nestihne zahřát na provozní teplotu. V oleji se pak sráží vlhkost a nespálené palivo, které olejové náplň ředí. Výsledkem je, že místo kvalitního maziva máte v motoru černou břečku s nízkou viskozitou, která při vyšší zátěži neudrží celistvou vrstvu mezi kovovými plochami.
Co se děje uvnitř motoru, když přetahujete interval?
Důsledky starého oleje nejsou vidět okamžitě, ale jsou kumulativní. Postupně dochází k několika procesům:
- Karbonizace: Olej se začne připalovat a vytvářet tvrdé usazeniny (karbon). Tyto úsady ucpávají mazací kanálky, pístní kroužky a mohou vést k selhání turbodmychadla, které je na čistotu oleje extrémně citlivé.
- Ztráta čistící schopnosti: Aditiva v oleji, která mají za úkol rozpouštět nečistoty, se vyčerpají. Motor se začne zanášet kaly.
- Koroze a kyselost: Starý olej oxiduje a mění se jeho pH. Místo aby chránil kovové součásti, začíná je zevnitř chemicky narušovat.
Proč se předčasná výměna vyplatí
Mnoho řidičů argumentuje tím, že výměna oleje v autorizovaném servisu stojí 5 000 až 8 000 Kč a chtějí tuto částku ušetřit. Podívejme se však na srovnání nákladů při nájezdu 150 000 km, což je doba, kdy se obvykle začínají lámat chleby u moderních motorů (např. populární 1.5 TSI nebo 2.0 TDI).
Rozdíl v nákladech na čistý servis je během několika let provozu zanedbatelný ve srovnání s cenou nového turbodmychadla, opravou vytahaných rozvodových řetězů nebo kompletní generálkou motoru, která u moderních aut snadno přesáhne 100 000 Kč.
Degradace motorového oleje v čase
|Nájezd (km)
|Stav aditiv a viskozity
|Schopnost mazání a čištění
|Doporučení
|0 – 5 000
|100% účinnost aditiv
|Maximální ochrana i při studeném startu
|Ideální stav nového motoru
|5 000 – 10 000
|Mírný pokles TBN (čistící schopnost)
|Stále velmi vysoká ochrana
|Ideální moment pro výměnu
|10 000 – 15 000
|Aditiva jsou vyčerpána z 50 %
|Začíná se tvořit jemný kal
|Mezní hranice pro zdravý motor
|15 000 – 20 000
|Olej oxiduje a houstne (nebo řidne naftou)
|Riziko trhání mazacího filmu
|Kritické pásmo – hrozí poškození
|20 000 – 30 000
|Olej je chemicky mrtvý
|Minimální; hrozí ucpání kanálků
|Hazard se životností motoru
Jak poznat, že je čas na výměnu?
Pokud provozujete auto v režimu cukání po městě, zapomeňte na to, co píše výrobce v manuálu. Ideální interval pro moderní benzinový i naftový motor je 10 000 až 12 000 km, nebo jeden rok - podle toho, co nastane dříve.
U vozů s filtrem pevných částic (DPF/GPF) je včasná výměna ještě kritičtější. Při regeneraci filtru se do oleje dostává malé množství nafty. Pokud je interval příliš dlouhý, hladina oleje (ve skutečnosti směsi oleje a nafty) může paradoxně stoupat, čímž se drasticky snižuje mazací schopnost.
Mýtus o dolévání
Někteří majitelé vozů, které mají vyšší spotřebu oleje, se domnívají, že pokud průběžně dolévají litr oleje každých pár tisíc kilometrů, náplň se tím obnovuje a nemusí ji měnit celou. To je zásadní omyl. Nečistoty, kovové piliny a usazený kal zůstávají na dně olejové vany a v olejovém filtru. Dolití čerstvého oleje do znečištěné náplně je jako dolití čisté vody do špinavé vany – výsledkem je stále špinavá voda.