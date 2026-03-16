V českých domácnostech je to poměrně častý zvyk a možná ho praktikujete také. Uvaříte brambory, těstoviny nebo knedlíky a horkou, takřka ještě vroucí vodu slijete do dřezu. Případně do záchodové mísy.
Občasný prohřešek vám potrubí nejspíš „odpustí“, pokud se ho ale dopouštíte pravidelně, zaděláváte si na problém. Jinak je tomu u keramického dřezu nebo u mísy WC: tam může i jediná chyba vyústit v problém, jehož řešení vás vyjde na tisíce.
Horká voda a keramika
Velmi horká voda škodí zejména keramice a smaltu. Naopak granit či nerez jsou vůči vysokým teplotám velmi odolné.
Problém může nastat i u záchodové mísy z keramického materiálu. Když do ní vlijete horkou vodu, může v krajním případě i prasknout. Víc než samotné horko keramice vadí teplotní šok. Proto se může stát, že zatímco WC v bytě kontakt s horkou vodou vydrží, mísa na chalupě, která je umístěná v nevytápěné části stavby, se vám za takový počin „odvděčí“ hned napoprvé prasknutím.
Proč nelít do dřezu horkou vodu
Možná si řeknete, že váš nerezový dřez vroucí lázeň vydrží a své zvyky měnit nebudete. Než nad touto hrozbou mávnete rukou, měli byste se ještě zamyslet nad materiálem odpadového potrubí.
Zatímco trubky z polypropylenu (PP) vysokým teplotám odolávají, v domácnostech se staršími rozvody bývá standardem potrubí z PVC (polyvinylchloridu). Instalatéři ho mají rádi, protože se dá tvarovat už za poměrně nízkých teplot. Tato vlastnost z něj ale zároveň dělá nepřítele horké vody, a to už od 60 °C. Při styku s horkou tekutinou se snadno poškodí.
Nemusí se jednat hned o prasknutí, spíše v něm mohou vznikat výdutě nebo zkrabacení, v nichž se pak snadněji drží nečistoty. Řada lidí si pak pokládá otázku, proč se jim tak často ucpává odpad, aniž by si uvědomili, že na problém si zadělali opakovaným vyléváním horké vody do dřezu. Při necitlivém čištění pak navíc mohou oslabená místa prasknout a bez návštěvy instalatéra se neobejdete.
Čemu ještě škodí horká voda
Je tu ještě jeden zádrhel, který se pojí s horkou tekutinou. Vysoké teploty nesvědčí ani gumovým těsněním, a ta mezi odtokem z dřezu a sifonem jsou přímo „na ráně“. Dávku horké vody schytají hned zpočátku, kdy voda nestačí předat část tepla trubkám a zchladit se. Výsledkem je pak měknutí gumy, uvolňování těsnících kroužků a průsaky.
Nejlepším řešením, jak zabránit škodám kvůli horké vodě v odpadu, je nechat ji před vylitím vystydnout (aspoň pod 60 °C) nebo při vylévání do dřezu pustit zároveň studenou vodu, aby se teplota snížila. Ne vždy se toho ale dá dosáhnout.
Pokud používáte myčku, horká odpadní voda proudí do potrubí i bez vašeho přímého zásahu. Zatímco při šetrných programech mívá kolem 50 stupňů, v režimu pro důkladné mytí může vypouštěná voda dosáhnout až 80 °C. V tom případě nezbývá než sifon a těsnění čas od času zkontrolovat a případně nechat vyměnit. Máte-li trubky z PVC a zvažujete-li rekonstrukci kuchyně, promyslete si, zda je rovnou nevyměnit.
