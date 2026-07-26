Ještě před několika lety byly samoobslužné pokladny v českých obchodech novinkou. Dnes už je najdeme ve většině supermarketů. Ne všichni zákazníci si na ně zvykli, na druhou stranu se najdou i ti, pro které se staly denním chlebem. Nově je doplňuje umělá inteligence.
AI v obchodech má pomoci zákazníkům i zaměstnancům. Pokladny díky ní snadno rozeznají druh pečiva, ovoce nebo zeleniny, aniž by zákazník musel položku složitě hledat v nabídce. Stejně tak dokážou upozornit zaměstnance na podezřelé chování nebo potenciální zloděje.
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Jste mistr rychlého nákupu, nebo rukojmí samoobslužné pokladny?
Pokladny v Albertu vyhledají pečivo i ovoce
Jako jeden z prvních začal umělou inteligenci rozšiřovat Albert. AI na samoobslužných pokladnách dokáže rozpoznat vybrané druhy neoznačeného zboží, například volné pečivo, ovoce nebo zeleninu.
Pro zákazníky to znamená především méně klikání. Zatímco dnes musí u některých položek ručně hledat správnou kategorii a druh zboží, v budoucnu by měla pokladna sama navrhnout, co právě kupuje.
„Rozšiřování umělé inteligence na samoobslužné pokladny je pokračováním našich investic do moderních technologií,“ uvedl Jiří Mareček, ředitel komunikace obchodů Albert.
Jen v tomto roce Albert do modernizace prodejen investoval přes dvě a půl miliardy korun. Technologie už byla testována v pěti prodejnách v Praze, Brně a Plzni. Nyní se má postupně dostat do dalších prodejen s automatickými pokladnami.
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AI se nevyhnete ani v COOPu
Na umělou inteligenci mohou zákazníci narazit i v prodejnách COOP. Řetězec využívá AI především jako bezpečnostního pomocníka u samoobslužných pokladen. Systém dokáže rozpoznat podezřelé situace, například když se někdo pokusí na váze zaměnit dražší zboží za levnější.
U automatických prodejen COOP 24/7 může systém informaci okamžitě předat obsluze nebo pultu centrální ochrany. Kromě toho zvládne sledovat i další nestandardní chování, například pokusy o naskenování dvou položek najednou nebo manipulaci s kódy.
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V Decathlonu naskenujete vše naráz
Decathlon nově zavedl RFID čipy, díky kterým zákazníci nemusí načítat každou položku zvlášť. Stačí vložit celý nákup do speciálního boxu u pokladny a systém během chvíle rozpozná všechno zboží najednou.
Umělou inteligenci postupně zavádí i další obchodní řetězce. Kaufland ji využívá u vah v oddělení ovoce a zeleniny. Kamera pozná, jaký produkt zákazník položil na váhu, a nabídne nejpravděpodobnější možnost.
Globus pak plánuje pilotní nasazení systému, který bude umět rozpoznávat neoznačené zboží. Technologie by měla fungovat jak na samoobslužných, tak klasických pokladnách.
Někomu šetří čas, jiným lezou krkem
Samoobslužné pokladny vznikly především proto, aby zákazníkům šetřily čas. Přesto je dodnes mnoho lidí vnímá spíše jako komplikaci. Nejčastěji si zákazníci stěžují na citlivé váhy v odkládací zóně, které při sebemenší nesrovnalosti nákup pozastaví a přivolají zaměstnance.
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„Nejvíce problémů na samoobslužných pokladnách spočívá v tom, že zboží neváží tolik, kolik má. Váhy jsou citlivé, tolerance malá a kontrola kvality evidentně mizerná. Co je zajímavé, tak se mi častěji stává, že zboží váží víc než má,“ stěžuje si pan Milan, čtenář iDNES.cz.
Pan Petr má jiné zkušenosti. „Nejlepší samoobslužné pokladny má podle mě Albert. Jsou srozumitelné, umístěné vedle informací, takže alkohol prodavačka na informacích odklikne hned, aniž by chodila kontrolovat věk. Účtenka je v aplikaci a otravné turnikety taky nejsou.“