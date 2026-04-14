Nábytek patří mezi nejdražší položky při zařizování bytu či domu. Mnoho lidí proto sahá po levnějších variantách z nekvalitního materiálu, opotřebovaných kusech z bazaru nebo nábytku po babičce. I ten nejobyčejnější nábytek lze však proměnit v něco naprosto luxusního.
Stačí pár chytrých doplňků a i starý nábytek může získat úplně nový charakter. O tom, zda interiér působí levně nebo stylové totiž často rozhodují drobné detaily. Dobrou zprávou je, že většinu těchto úprav zvládnete doma během několika minut a bez speciálního nářadí.
Podívejme se na pět jednoduchých vychytávek, které dokážou změnit vzhled nábytku a přitom nezatíží peněženku.
|
Ze starého křesla udělá designový kousek.
1. Úchytky
Věděli jste, že...?
Existuje komunita, v rámci níž lidé z nejlevnějšího nábytku z IKEA vytvářejí unikátní designový nábytek pomocí lišt, barev a nových nožiček.
Jednou z nejrychlejších a zároveň nejlevnějších proměn nábytku je výměna úchytek. Moderní kovové, keramické nebo kožené úchytky dokážou proměnit obyčejnou komodu nebo kuchyňskou linku během několika minut.
Zvlášť výrazný efekt pak dodají zlaté, mosazné, případně matně černé úchytky, které dnes patří mezi populární designové prvky. Cena jedné úchytky se často pohybuje mezi 50 až 150 korunami. Můžete se tak spolehnout, že i větší kus nábytku oživíte za pár stovek.
2. LED podsvícení
LED pásky se dnes běžně používají v kuchyni, ložnici i obývacím pokoji. Můžete je umístit pod police, skříňky, postel nebo třeba za televizní stolek. Nábytek pak působí lehčeji a moderněji.
LED podsvícení má navíc i praktické využití. Může totiž sloužit jako jemné večerní osvětlení, u něhož můžete měnit barvu i intenzitu podle libosti, a to za méně peněz, než byste dali za chytré osvětlení. LED pásky stojí okolo dvou až čtyř stovek korun, sehnat je však můžete i pod 150 korun. Samotná instalace vám pak nezabere více než pár minut.
3. Lamelové panely
Lamelové panely se v posledních letech staly jedním z největších trendů v interiérovém designu. Lidé si jimi často zdobí zdi obývacího pokoje, stále častěji se však objevují i na čelech komod, televizních stěnách nebo skříňkách.
Designové panely mohou stát i několik tisíc korun. Pro ty, kteří chtějí ušetřit, však existuje mnohonásobně levnější varianta. Využít můžete buďto odřezky akustických lamel, nebo případně levnější sololitové imitace, které lze nalepit na čela nábytku.
Cena menších panelů nebo dekorativních pásů se obvykle pohybuje okolo 300 korun, takže jde o jednu z nejdostupnějších designových úprav. Výsledek přitom vypadá velmi podobně jako u zakázkového nábytku.
|
Současný trend využívá obkladové panely z hranolů, a to nejen v předsíni
4. Rýhované sklo
Rýhované sklo, často také nazývané jako čočkové sklo, se běžně objevuje u drahých designových vitrín a kuchyní. Dobrou zprávou je, že podobný efekt můžete vytvořit i svépomocí, aniž byste museli měnit celé sklo.
Stačí, když použijete speciální dekorativní fólii, která se nalepí na stávající skleněné výplně ve skříňkách nebo vitrínách. Fólie vytvoří jemnou strukturu, která rozptýlí světlo a zároveň částečně skryje obsah skříňky. Nábytek tak získá luxusnější vzhled podobný designovým vitrínám, často navíc za pouhých sto korun.
5. Kování bez úchytek
Kdo neholduje úchytkám a upřednostňuje minimalistický design, může vyzkoušet systém push-to-open. Tento jednoduchý mechanismus funguje na principu pružiny nebo magnetu, kdy stačí jemně zatlačit a dvířka se sama vysunou nebo otevřou.
Bezúchytkové otevírání dvířek se čím dál více objevuje u dražších kuchyní a moderního nábytku, jelikož působí čistě a minimalisticky. Cena těchto mechanismů přitom není nijak zvlášť vysoká. Základní push-to-open systém lze pořídit zhruba od 150 korun za kus.
Rozdíl v ceně může být i několikanásobný
Většina lidí se dopouští jedné zásadní chyby, a sice té, že doplňky nakupují přímo v obchodech s nábytkem, kde bývají výrazně dražší než v hobby marketech nebo na internetu.
V mnoha z nich navíc spoustu těchto vychytávek ani neseženete. Například IKEA nenabízí lamelové panely, ani fólie na sklo. U LED pásků si pak můžete vybrat pouze z metrové a čtyřmetrové varianty.
|Doplněk
|Temu
|Hornbach
|IKEA
|Nábytkové úchytky
|od 10 Kč
|od 20 Kč
|od 15 Kč
|LED pásek 5 m
|od 40 Kč
|od 300 Kč
|od 750 Kč
|Lamelový panel
|od 60 Kč
|od 300 Kč
|—
|Fólie na rýhované sklo
|od 60 Kč
|od 70 Kč
|—
|Push-to-open mechanismus
|od 50 Kč
|od 150 Kč
|od 100 Kč
Rozdíl v ceně může být i několikanásobný. Pokud tedy renovujete například kuchyňskou linku nebo obývací stěnu, můžete mnohdy tímto způsobem ušetřit stovky až tisíce korun.
TIP Designéři varují
Levné proměny nábytku mohou přinést skvělý výsledek. Interiéroví designéři však upozorňují na to, že lidé při podobných úpravách často opakují stejné chyby, které mohou výsledný dojem naopak zhoršit.
- Příliš mnoho dekorací najednou
Abyste se vyhnuli zbytečně přeplácanému vzhledu, měli byste si zvolit jeden nebo dva výraznější prvky a ty zkombinovat se zbytkem nábytku. Interiér pak působí čistěji a zároveň elegantněji.
- Špatně zvolená barva nebo intenzita světla
LED pásky dokážou nábytek oživit jen tehdy, pokud zvolíte správný typ světla. Do obytných místností se většinou hodí teplejší odstíny, které vytvářejí příjemnější atmosféru.
- Nekvalitní materiály a doplňky
Snahou ušetřit často sáhneme po úplně nejlevnějších materiálech, ty však mohou být velmi nekvalitní a mnohdy tak nemusí vydržet dlouho. Vyplatí se proto kromě ceny sledovat i kvalitu materiálu.