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Vyhazujete peníze za drahý SPF 50? Rozdíl oproti „třicítce“ je minimální, prodejci nás tahají za nos

Veronika Reicheltová
  15:20
Sezóna letních dovolených klepe na dveře a s ní přichází i kontrola nebo doplnění zásob opalovacích krémů. Jak vybrat správnou hodnotu SPF tak, aby vyhovovala pokožce, a zároveň jste v drogerii neplatili zbytečně za něco, co ve skutečnosti nevyužijete? Jak si v boji před sluncem stojí krém SPF 30 vs. 50?
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ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Obsah

Jak vybrat opalovací krém?

Správný výběr opalovacího krému a hodnoty slunečního opalovacího faktoru SPF (Sun Protection Factor) by se měl odvíjet od vašeho fototypu, plánovaných aktivit a typu pokožky.

Co je to SPF

Sluneční ochranný faktor (SPF) vyjadřuje úroveň ochrany před spálením od slunce.

  • Co znamená číslo: Udává, kolikrát déle můžete po aplikaci zůstat na slunci bez rizika spálení oproti pokožce bez ochrany.
  • Příklad v praxi: S faktorem SPF 30 tak můžete na slunci teoreticky pobýt až 30krát delší dobu.
  • Pokud se chystáte během slunečných dnů sportovat nebo k vodě, hledejte přípravky s označením „voděodolný“.
  • Pro běžný den ve městě vám zase postačí lehčí emulze.
  • Důležité je také sledovat, zda krém poskytuje širokospektrální ochranu, tedy jak před UVB zářením (které způsobuje spálení), tak před UVA paprsky (které jsou zodpovědné za stárnutí kůže a vznik vrásek).

Jak správně číst SPF? Jednoduchý průvodce, který ochrání vaši pleť
Opalovací mléko Nivea

Jaký je rozdíl mezi SPF 30 a 50?

Většina spotřebitelů žije v iluzi, že SPF 50 poskytuje téměř dvojnásobnou ochranu oproti SPF 30. Realita je ale úplně jiná.

Tip Spotřebitele

Potřebujete doplnit zásobu opalovacích krémů a přemýšlíte, kde je ulovit za nejlepší cenu? V přehledu portálu Akční ceny najdete akce nejen produkty na opalování, ale i na další kategorie zboží.

  • Laboratorní testy ukazují, že SPF 30 blokuje přibližně 97 % UVB záření, zatímco SPF 50 odfiltruje 98 %.
  • V praxi to znamená, že za produkt s vyšším SPF často zaplatíte klidně o desítky procent vyšší cenu za pouhé 1 % ochrany navíc.

SPF s hodnotou 30 poskytuje standardní efektivní ochranu pro osoby s normální pletí. SPF s hodnotou 50 a více by měly volit osoby s citlivou pokožkou. Je vhodný pro fototyp 1, tedy velmi světlou pleť, a také pro děti. Jeho používání se doporučuje na začátku sezóny, na horách nebo u moře.

Srovnání opalovacích krémů z drogérií
Název produktuKde se prodáváCenaSPF
Sundance transparentní sprej (200 ml)DM drogerie99 KčSPF 30
Sundance mléko na opalování (200 ml)DM drogerie129 KčSPF 50
Sunozon mléko na opalování (200 ml)Rossmann119 KčSPF 30
Sunozon opalovací mléko pro děti (200 ml)Rossmann129 KčSPF 50+
Helios Herb Sprej na opalování (200 ml)Teta drogerie229,90 KčSPF 30
Helios Herb Balzám na opalování sensitive (200 ml)Teta drogerie279,90 KčSPF 50+
Astrid Sun hydratační mléko (200 ml)Drogerie, e-shopyod 179,90 KčSPF 30
Astrid Sun rodinné balení (270 ml)Drogerie, e-shopyod 279 KčSPF 50

Krémy škodí přírodě. Čím vyšší SPF, tím lépe. Poznejte mýty o opalování

Jaké je nejlepší SPF na obličej?

Pleť na obličeji je podstatně jemnější, tenčí a vystavujeme ji slunci prakticky po celý rok. Zatímco na tělo vám může stačit hutnější textura, na obličej hledejte speciální fluidy, které neucpávají póry (jsou nekomedogenní) a nezanechávají mastný film.

  • Pro běžné denní nošení v našich zeměpisných šířkách je ideální volbou SPF 30 integrované do denního krému nebo lehkého make-upu.
  • Pokud však trpíte na pigmentové skvrny, máte velmi světlou pleť nebo používáte kosmetiku s retinolem a kyselinami, ono jedno procento ochrany navíc u SPF 50 na obličej přece jen smysl má, protože kůže je v takovém případě extrémně citlivá.
Bez ochranného fakturu nechoďte nikdy ven!

SPF jako druhá kůže. Osvěžte si zásady, díky kterým se nespálíte

Je lepší minerální nebo chemický opalovací krém?

Volba mezi těmito dvěma typy závisí na tom, co vaše pokožka preferuje.

  • Chemické filtry fungují tak, že se vstřebají do kůže, kde absorbují UV záření a mění ho na teplo. Jsou uživatelsky velmi příjemné, snadno se roztírají a jsou neviditelné, mohou však dráždit citlivou pokožku nebo vyvolat alergii.
  • Minerální (fyzikální) filtry, nejčastěji oxid zinečnatý nebo titaničitý, zůstávají na povrchu pokožky a fungují jako štít, který světlo odráží. Jsou ideální pro děti a ekzematiky, nevýhodou však zůstává, že mohou zanechávat bílý povlak a hůře se smývají.
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