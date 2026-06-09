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Jak vybrat opalovací krém?
Správný výběr opalovacího krému a hodnoty slunečního opalovacího faktoru SPF (Sun Protection Factor) by se měl odvíjet od vašeho fototypu, plánovaných aktivit a typu pokožky.
Co je to SPF
Sluneční ochranný faktor (SPF) vyjadřuje úroveň ochrany před spálením od slunce.
- Pokud se chystáte během slunečných dnů sportovat nebo k vodě, hledejte přípravky s označením „voděodolný“.
- Pro běžný den ve městě vám zase postačí lehčí emulze.
- Důležité je také sledovat, zda krém poskytuje širokospektrální ochranu, tedy jak před UVB zářením (které způsobuje spálení), tak před UVA paprsky (které jsou zodpovědné za stárnutí kůže a vznik vrásek).
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Jaký je rozdíl mezi SPF 30 a 50?
Většina spotřebitelů žije v iluzi, že SPF 50 poskytuje téměř dvojnásobnou ochranu oproti SPF 30. Realita je ale úplně jiná.
Tip Spotřebitele
Potřebujete doplnit zásobu opalovacích krémů a přemýšlíte, kde je ulovit za nejlepší cenu? V přehledu portálu Akční ceny najdete akce nejen produkty na opalování, ale i na další kategorie zboží.
- Laboratorní testy ukazují, že SPF 30 blokuje přibližně 97 % UVB záření, zatímco SPF 50 odfiltruje 98 %.
- V praxi to znamená, že za produkt s vyšším SPF často zaplatíte klidně o desítky procent vyšší cenu za pouhé 1 % ochrany navíc.
SPF s hodnotou 30 poskytuje standardní efektivní ochranu pro osoby s normální pletí. SPF s hodnotou 50 a více by měly volit osoby s citlivou pokožkou. Je vhodný pro fototyp 1, tedy velmi světlou pleť, a také pro děti. Jeho používání se doporučuje na začátku sezóny, na horách nebo u moře.
|Název produktu
|Kde se prodává
|Cena
|SPF
|Sundance transparentní sprej (200 ml)
|DM drogerie
|99 Kč
|SPF 30
|Sundance mléko na opalování (200 ml)
|DM drogerie
|129 Kč
|SPF 50
|Sunozon mléko na opalování (200 ml)
|Rossmann
|119 Kč
|SPF 30
|Sunozon opalovací mléko pro děti (200 ml)
|Rossmann
|129 Kč
|SPF 50+
|Helios Herb Sprej na opalování (200 ml)
|Teta drogerie
|229,90 Kč
|SPF 30
|Helios Herb Balzám na opalování sensitive (200 ml)
|Teta drogerie
|279,90 Kč
|SPF 50+
|Astrid Sun hydratační mléko (200 ml)
|Drogerie, e-shopy
|od 179,90 Kč
|SPF 30
|Astrid Sun rodinné balení (270 ml)
|Drogerie, e-shopy
|od 279 Kč
|SPF 50
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Krémy škodí přírodě. Čím vyšší SPF, tím lépe. Poznejte mýty o opalování
Jaké je nejlepší SPF na obličej?
Pleť na obličeji je podstatně jemnější, tenčí a vystavujeme ji slunci prakticky po celý rok. Zatímco na tělo vám může stačit hutnější textura, na obličej hledejte speciální fluidy, které neucpávají póry (jsou nekomedogenní) a nezanechávají mastný film.
- Pro běžné denní nošení v našich zeměpisných šířkách je ideální volbou SPF 30 integrované do denního krému nebo lehkého make-upu.
- Pokud však trpíte na pigmentové skvrny, máte velmi světlou pleť nebo používáte kosmetiku s retinolem a kyselinami, ono jedno procento ochrany navíc u SPF 50 na obličej přece jen smysl má, protože kůže je v takovém případě extrémně citlivá.
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Je lepší minerální nebo chemický opalovací krém?
Volba mezi těmito dvěma typy závisí na tom, co vaše pokožka preferuje.
- Chemické filtry fungují tak, že se vstřebají do kůže, kde absorbují UV záření a mění ho na teplo. Jsou uživatelsky velmi příjemné, snadno se roztírají a jsou neviditelné, mohou však dráždit citlivou pokožku nebo vyvolat alergii.
- Minerální (fyzikální) filtry, nejčastěji oxid zinečnatý nebo titaničitý, zůstávají na povrchu pokožky a fungují jako štít, který světlo odráží. Jsou ideální pro děti a ekzematiky, nevýhodou však zůstává, že mohou zanechávat bílý povlak a hůře se smývají.