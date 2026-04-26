V profesionální kuchyni by si nikdo nedovolil něco jen tak někam položit. I úplný začátečník totiž ví, že každá surovina má své místo a svůj časový údaj. Neděje se tak přitom náhodně, ale z zcela prostého důvodu.
Řeč je o metodě, která vám doma zabere maximálně pár sekund času navíc, na konci roku vám však ušetří částku, za kterou byste si pořídili luxusní večeři pro celou rodinu, nebo klidně novou pračku.
|
Uspořádání lednice podle profíků. Maso a zelenina nikdy nepatří k sobě
Toto pravidlo vám ušetří stovky korun měsíčně
Jedním z nejjednodušších triků, jak omezit plýtvání potravinami, je držet se pravidla FIFO (First In, First Out), tedy vždy první spotřebovat to, co jste koupili dříve. Starší potraviny dávejte dopředu, abyste měli neustále přehled o tom, co musíte sníst jako první a nezapomněli na ně v zadní části lednice, novější potraviny pak odložte dozadu.
Proč je důležité se tohoto pravidla držet? Stačí pár drobných přehlédnutí a ztráty se rychle nasčítají. Pokud například zapomenete na jogurt za patnáct korun, rozbalenou šunku za čtyřicet, zbytek sýra za třicet či krabičku jahod za padesát korun, vyhodíte do koše 135 korun.
V případě, že se podobná situace opakuje pravidelně, řekněme jednou týdně, přijdete svou nevědomostí o více než 500 korun měsíčně. Ročně se pak může jednat klidně o 6 000 korun i více.
Pravidlo FIFO přitom funguje velmi jednoduše:
- Nové nákupy ukládejte dozadu
- Starší potraviny posuňte dopředu
- Otevřené potraviny označte datem
Díky tomuto systému budete mít v lednici přehled a jistotu, že potraviny spotřebujete včas a zbytečně za ně nevyhodíte peníze.
|
Proč si psát na šunku datum otevření?
Výrobce na obalu uvádí datum spotřeby, případně minimální trvanlivost. Toto datum však platí pro neotevřený výrobek. Jakmile obal porušíte a dovnitř vnikne vzduch (a s ním i bakterie), tato doba se výrazně zkrátí. U šunky nebo měkkých sýrů se bezpečná doba konzumace po otevření smrskne z několika týdnů klidně i na 24 až 48 hodin.
A ruku na srdce: Pamatujete si v úterý večer, jestli jste šunku načali v neděli ráno, nebo až v pondělí večer? Většina lidí se spoléhá na svůj čich. Ten je však u uzenin ošetřených chemií často zavádějící. Stejně tak vám moc nepomůže ani u zrajících sýrů.
Těmto situacím se dá přitom snadno vyvarovat. Stačí, když si poblíž lednice necháte lihový fix a vždy, když rozbalíte šunku nebo otevřete mléko, si na obal napíšete datum otevření. Budete tak mít jistotu, že víte, na čem jste, a nesníte nic, co by vám mohlo ublížit. Navíc se zbavíte i nekonečného plýtvání a ušetříte stovky měsíčně.
|
TIP Ovládněte systém předních polic
Přední část polic by neměla být jen odkladištěm pro to, co se jinam nevešlo. Berte ji jako prostor pro vše, co vyžaduje vaši okamžitou pozornost. Pokud tam věci jen tak pohodíte, brzy o nich ztratíte přehled.
Zkuste místo toho tyto tři triky:
- Vyhraďte si v úrovni očí jednu polovinu police, do které dáte potraviny, které musíte spotřebovat do jednoho či dvou dnů.
- Zbytky jídla skladujte ve skleněných nebo čirých dózách, abyste je měli na očích a nezapomněli na ně.
- Dopředu vystavte to, co chcete, aby rodina snědla jako první, ideálně nakrájenou zeleninu nebo zdravé svačiny.
Možná se vám to zdá jako drobnost, ale právě tyto sekundy pozornosti při ukládání nákupu rozhodují o tom, zda budete na konci týdne vyhazovat plný koš jídla, nebo jen prázdné obaly. Navíc tím výrazně ulehčíte i své hlavě. Odpadne vám totiž ono nekonečné přemýšlení nad tím, jestli je ta otevřená smetana ještě v pořádku, nebo už patří do koše.