Vyhazujete peníze z okna? Špatně zvolené stínění ničí soukromí i zdraví

Autor:
  11:45
Možná to vypadá jako detail, ale špatně zvolené stínění dokáže výrazně zhoršit kvalitu bydlení. Přehřívání místností, ztráta soukromí nebo nekvalitní spánek - to všechno jsou důsledky, které vás mohou stát nejen peníze, ale i zdraví. Správný výběr přitom není otázkou designu, ale funkčnosti.
ilustrační snímek | foto: Somfy

Stínění není dekorace. Ovlivňuje zdraví i účty za energie

Mnoho lidí vybírá žaluzie nebo rolety jen podle vzhledu nebo ceny. Ve výsledku ale často zjistí, že místnost neplní svou funkci. V létě se přehřívá, v zimě uniká teplo, ráno vás budí slunce a večer vidí sousedé dovnitř.

Správně zvolené stínění přitom dokáže:

  • snížit teplotu v interiéru o několik stupňů
  • omezit pronikání UV záření
  • zajistit soukromí i ve večerních hodinách
  • zlepšit kvalitu spánku
  • snížit náklady na klimatizaci i vytápění

Zásadní chyba? Použít jedno řešení pro celý byt.

Každá místnost má jiné nároky. Univerzální řešení neexistuje

To, co funguje v obýváku, selže v koupelně. A co vyhovuje v kuchyni, nemusí obstát v ložnici. Právě ignorování těchto rozdílů je nejčastější důvod, proč lidé vyhazují peníze z okna.

Kuchyň: Odolnost je důležitější než design

Kuchyň je extrémní prostředí - pára, mastnota, teplo. Textilní materiály zde často rychle ztrácí vzhled i funkčnost.

Ideální volbou jsou:

  • hliníkové žaluzie (odolné a snadno omyvatelné)
  • plisé rolety s omyvatelnou úpravou

Světlé odstíny navíc opticky zvětší menší prostor a lépe odráží světlo.

Koupelna: Vlhkost rozhoduje o všem

V koupelně nejde jen o soukromí, ale hlavně o životnost materiálu. Nevhodné stínění může během pár měsíců zplesnivět nebo se deformovat.

Doporučuje se:

  • voděodolné hliníkové žaluzie
  • speciální plisé rolety s úpravou proti vlhkosti a plísním

Zde se šetření opravdu nevyplácí.

Ložnice: Tma znamená lepší spánek

Kvalita spánku je přímo závislá na světelných podmínkách. Pokud vás ráno budí světlo, tělo nemá šanci dokončit regenerační fáze.

Nejlepší řešení:

  • blackout rolety (maximální zatemnění)
  • rolety den a noc (regulace světla)
  • plisé žaluzie s nepropustnou látkou

Správné stínění v ložnici má přímý dopad na energii během dne.

Pracovna: Méně odlesků, více soustředění

Práce na počítači v nevhodně zastíněné místnosti znamená únavu očí, nižší produktivitu a bolesti hlavy.

Fungují zejména:

  • rolety den a noc
  • vertikální žaluzie
  • plisé rolety s regulací shora i zdola

Důležité je jemné rozptýlení světla, nikoli úplné zatemnění.

Obývací pokoj: Kombinace estetiky a funkce

Obývák je reprezentativní prostor, ale zároveň musí být praktický. Ideální stínění zde kombinuje design s možností regulace světla.

Populární varianty:

  • textilní rolety (i s ovládáním motorem)
  • japonské stěny pro velká okna
  • dřevěné žaluzie nebo římské rolety

Výběrem materiálu zásadně ovlivníte atmosféru - od světlého a vzdušného po intimní a útulný.

Dětský pokoj: Bezpečnost je priorita

Dětský pokoj má svá specifika. Kromě světla a teploty je klíčová bezpečnost.

Doporučení:

  • rolety bez šňůr (např. s ovládáním motore)
  • plisé žaluzie s jednoduchým madlem
  • zatemňovací nebo reflexní látky

Správné stínění pomůže i s denním spánkem a přehříváním místnosti.

Jaké stínění kam patří
MístnostHlavní požadavekDoporučené řešení
KuchyňOdolnost, snadná údržbaHliníkové žaluzie, omyvatelné plisé
KoupelnaVoděodolnostHliníkové žaluzie, speciální plisé
LožniceZatemněníBlackout rolety, plisé
PracovnaRegulace světlaRolety den a noc, vertikální žaluzie
Obývací pokojDesign + funkceTextilní rolety, japonské stěny
Dětský pokojBezpečnostMotorické rolety, plisé bez šňůr

Nejčastější chyby, které vás stojí peníze

Lidé se při výběru stínění opakovaně dopouštějí stejných chyb:

  • vybírají podle ceny místo funkce
  • ignorují specifika jednotlivých místností
  • podceňují vliv světla na spánek
  • volí nevhodné materiály do vlhkého prostředí
  • neřeší bezpečnost u dětí

Výsledkem je nutnost brzké výměny a zbytečné náklady.

Zdroje: Žaluzieee.cz

Vyhazujete peníze z okna? Špatně zvolené stínění ničí soukromí i zdraví

