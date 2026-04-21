Stínění není dekorace. Ovlivňuje zdraví i účty za energie
Mnoho lidí vybírá žaluzie nebo rolety jen podle vzhledu nebo ceny. Ve výsledku ale často zjistí, že místnost neplní svou funkci. V létě se přehřívá, v zimě uniká teplo, ráno vás budí slunce a večer vidí sousedé dovnitř.
Správně zvolené stínění přitom dokáže:
- snížit teplotu v interiéru o několik stupňů
- omezit pronikání UV záření
- zajistit soukromí i ve večerních hodinách
- zlepšit kvalitu spánku
- snížit náklady na klimatizaci i vytápění
Zásadní chyba? Použít jedno řešení pro celý byt.
Každá místnost má jiné nároky. Univerzální řešení neexistuje
To, co funguje v obýváku, selže v koupelně. A co vyhovuje v kuchyni, nemusí obstát v ložnici. Právě ignorování těchto rozdílů je nejčastější důvod, proč lidé vyhazují peníze z okna.
Kuchyň: Odolnost je důležitější než design
Kuchyň je extrémní prostředí - pára, mastnota, teplo. Textilní materiály zde často rychle ztrácí vzhled i funkčnost.
Ideální volbou jsou:
- hliníkové žaluzie (odolné a snadno omyvatelné)
- plisé rolety s omyvatelnou úpravou
Světlé odstíny navíc opticky zvětší menší prostor a lépe odráží světlo.
Koupelna: Vlhkost rozhoduje o všem
V koupelně nejde jen o soukromí, ale hlavně o životnost materiálu. Nevhodné stínění může během pár měsíců zplesnivět nebo se deformovat.
Doporučuje se:
- voděodolné hliníkové žaluzie
- speciální plisé rolety s úpravou proti vlhkosti a plísním
Zde se šetření opravdu nevyplácí.
Ložnice: Tma znamená lepší spánek
Kvalita spánku je přímo závislá na světelných podmínkách. Pokud vás ráno budí světlo, tělo nemá šanci dokončit regenerační fáze.
Nejlepší řešení:
- blackout rolety (maximální zatemnění)
- rolety den a noc (regulace světla)
- plisé žaluzie s nepropustnou látkou
Správné stínění v ložnici má přímý dopad na energii během dne.
Pracovna: Méně odlesků, více soustředění
Práce na počítači v nevhodně zastíněné místnosti znamená únavu očí, nižší produktivitu a bolesti hlavy.
Fungují zejména:
- rolety den a noc
- vertikální žaluzie
- plisé rolety s regulací shora i zdola
Důležité je jemné rozptýlení světla, nikoli úplné zatemnění.
Obývací pokoj: Kombinace estetiky a funkce
Obývák je reprezentativní prostor, ale zároveň musí být praktický. Ideální stínění zde kombinuje design s možností regulace světla.
Populární varianty:
- textilní rolety (i s ovládáním motorem)
- japonské stěny pro velká okna
- dřevěné žaluzie nebo římské rolety
Výběrem materiálu zásadně ovlivníte atmosféru - od světlého a vzdušného po intimní a útulný.
Dětský pokoj: Bezpečnost je priorita
Dětský pokoj má svá specifika. Kromě světla a teploty je klíčová bezpečnost.
Doporučení:
- rolety bez šňůr (např. s ovládáním motore)
- plisé žaluzie s jednoduchým madlem
- zatemňovací nebo reflexní látky
Správné stínění pomůže i s denním spánkem a přehříváním místnosti.
|Místnost
|Hlavní požadavek
|Doporučené řešení
|Kuchyň
|Odolnost, snadná údržba
|Hliníkové žaluzie, omyvatelné plisé
|Koupelna
|Voděodolnost
|Hliníkové žaluzie, speciální plisé
|Ložnice
|Zatemnění
|Blackout rolety, plisé
|Pracovna
|Regulace světla
|Rolety den a noc, vertikální žaluzie
|Obývací pokoj
|Design + funkce
|Textilní rolety, japonské stěny
|Dětský pokoj
|Bezpečnost
|Motorické rolety, plisé bez šňůr
Nejčastější chyby, které vás stojí peníze
Lidé se při výběru stínění opakovaně dopouštějí stejných chyb:
- vybírají podle ceny místo funkce
- ignorují specifika jednotlivých místností
- podceňují vliv světla na spánek
- volí nevhodné materiály do vlhkého prostředí
- neřeší bezpečnost u dětí
Výsledkem je nutnost brzké výměny a zbytečné náklady.
Zdroje: Žaluzieee.cz