V akci koupíte výhodné balení masa, které po pár dnech v lednici zplesniví. Maso tak končí v koši a s ním i peníze, které jste do něj výhodně investovali. Jenže proč?
Na vině je především vzduch, který urychluje oxidaci, vysušování a především množení bakterií. Pokud tedy chcete skutečně ušetřit, musíte změnit způsob, jakým s potravinami po příchodu z obchodu nakládáte.
Kdo neplýtvá jídlem, může ročně ušetřit tisíce. Stačí znát pár fíglů
Mikrotenový sáček jako tichý zabiják čerstvosti
Mnoho lidí stále věří, že obyčejný mikrotenový sáček nebo potravinářská fólie dokážou potraviny dostatečně ochránit. Opak je však pravdou.
Tyto materiály jsou propustné pro pachy a nedokážou zabránit takzvanému „spálení mrazem“, kdy se z potravin odpaří vlhkost a zbyde z nich jen tuhá hmota bez chuti. Vždy v nich navíc uzavřete i porci vzduchu, která jídlo zevnitř pomalu znehodnocuje.
Proč vyzkoušet vakuování?
Princip vakuování je geniálně jednoduchý. Vakuovačka ze sáčku nebo nádoby vytáhne téměř všechen vzduch a balíček neprodyšně uzavře. Jídlo tím zbaví kyslíku, což plísním i bakteriím znemožní se dále množit.
Výsledek je pak více než fascinující. Zatímco hovězí maso vám v běžném sáčku v lednici vydrží sotva tři dny, ve vakuované nádobě vydrží klidně i deset dní. U tvrdých sýrů se pak trvanlivost prodlužuje z týdnů na měsíce.
SROVNÁNÍ Kolik dní vám jídlo skutečně vydrží?
|Potravina
|Běžné skladování
|Vakuování
|Čerstvé maso
|2–3 dny
|8–10 dní
|Tvrdé sýry
|10–15 dní
|40–60 dní
|Uzeniny
|4–6 dní
|20–25 dní
|Ovoce a zelenina
|3–7 dní
|14–20 dní
|Maso v mrazáku
|6 měsíců
|2–3 roky
Pozn. redakce: Hodnoty v tabulce jsou pouze orientační a závisí na původní čerstvosti potraviny a teplotě v lednici.
Nakupte více a ušetřete tisíce
Většina lidí v akci nakoupí jen tolik, kolik stihne sníst do dvou dnů. Bojí se totiž, že se zbytek zkazí. S vakuovačkou vám však tato starost odpadá, jelikož jídlo vydrží mnohem déle a můžete ho tak nakoupit ve větším množství, mnohdy navíc za extrémně nízké ceny.
Typickým příkladem, kde se správné skladování opravdu vyplatí, je maso. Ceny se totiž mezi běžnou a akční nabídkou mohou výrazně lišit.
Například kuřecí maso se běžně prodává za 219 korun za kilogram, v akci se však může objevit i za 109 korun za kilogram. Pokud tedy koupíte tři kila kuřecích řízků v běžné ceně, zaplatíte přibližně 657 korun. V akci by vás stejné množství masa vyšlo jen na 327 korun. Na jediném nákupu byste tak mohli ušetřit 330 korun.
I přesto však spousta lidí nakonec koupí jen jedno balení ze strachu, že maso nestihnou včas spotřebovat. Co si ovšem neuvědomují, je fakt, že pokud maso po příchodu z obchodu správně zpracujete, vydrží vám déle.
Věděli jste, že...?
Většina lidí váhá nad pořízením vakuovačky kvůli ceně, přitom jde o jeden z nejrychleji návratných spotřebičů v domácnosti.
Kvalitní domácí vakuovačku seženete už od 1 200 Kč, tedy za cenu jednoho většího rodinného nákupu nebo dvou večeří v restauraci. Pokud díky ní přestanete plýtvat potravinami, peníze se vám vrátí na úsporách už během prvních čtyř týdnů. Ročně takto můžete ušetřit až 12 000 Kč.
Maso naporcujte a schovejte do mrazáku
Balíky masa se vyplatí rozdělit na menší porce. Část kuřete můžete použít na polévku, část na řízky, no a zbytek třeba do omáček nebo na gril.
Porcování má dvě hlavní výhody:
- maso nemusíte vícekrát rozmrazovat
- menší porce vám zaberou méně místa
Maso v mrazáku vydrží dlouhou dobu. Nemusíte si tak nutně hlídat, kdy bude v akci, a dokupovat další. Z kostí a odřezků navíc můžete uvařit silný vývar, aniž byste museli půl masa vyhazovat do koše.
TIP Jak zmrazit maso
- Osušte jeho povrch
Před balením maso lehce osušte papírovou utěrkou. Odstraníte tím přebytečnou vlhkost, která by v mrazáku mohla vytvářet ledové krystalky a zhoršovat kvalitu masa po rozmrazení.
- Rozdělte ho na menší porce
Maso se vyplatí naporcovat podle toho, jak doma běžně vaříte – můžete jej rozdělit například po dvou kusech nebo po 500 gramech. Později tak rozmrazíte vždy jen tolik, kolik opravdu využijete.
- Odstraňte co nejvíce vzduchu
V ideálním případě použijte vakuovačku, která ze sáčku odsaje vzduch a maso hermeticky uzavře. Pokud ji nemáte, nevadí. Vzduch můžete ze sáčku důkladně vytlačit i sami při jeho uzavírání.
- Sáček srovnejte do plochého tvaru
Maso v sáčku lehce rozprostřete do plochého tvaru. Plochý balíček zabere v mrazáku méně místa, mimo to navíc rychleji promrzne, stejně tak ho i rychleji rozmrazíte.
- Nechte balíčky rovnoměrně promrznout
Balíčky v mrazáku uložte vedle sebe, aby mohly rychle a rovnoměrně promrznout. Jakmile úplně zmrznou, můžete je bez problémů poskládat na sebe a ušetřit tak místo.