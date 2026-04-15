Vyhazujete jídlo z akce do koše? Mikrotenový sáček je zabiják čerstvosti, zkuste tento trik

  11:45
Průměrná česká domácnost vyhodí ročně desítky kilogramů potravin a s nimi i tisíce korun. Kvůli špatnému skladování končí potraviny v koši úplně zbytečně. Přitom existuje jednoduchý způsob, kterým lze trvanlivost jídla až pětinásobně prodloužit.
ilustrační snímek | foto: Marek Burza

V akci koupíte výhodné balení masa, které po pár dnech v lednici zplesniví. Maso tak končí v koši a s ním i peníze, které jste do něj výhodně investovali. Jenže proč?

Na vině je především vzduch, který urychluje oxidaci, vysušování a především množení bakterií. Pokud tedy chcete skutečně ušetřit, musíte změnit způsob, jakým s potravinami po příchodu z obchodu nakládáte.

Kdo neplýtvá jídlem, může ročně ušetřit tisíce. Stačí znát pár fíglů

Mikrotenový sáček jako tichý zabiják čerstvosti

Mnoho lidí stále věří, že obyčejný mikrotenový sáček nebo potravinářská fólie dokážou potraviny dostatečně ochránit. Opak je však pravdou.

Tyto materiály jsou propustné pro pachy a nedokážou zabránit takzvanému „spálení mrazem“, kdy se z potravin odpaří vlhkost a zbyde z nich jen tuhá hmota bez chuti. Vždy v nich navíc uzavřete i porci vzduchu, která jídlo zevnitř pomalu znehodnocuje.

Proč vyzkoušet vakuování?

Princip vakuování je geniálně jednoduchý. Vakuovačka ze sáčku nebo nádoby vytáhne téměř všechen vzduch a balíček neprodyšně uzavře. Jídlo tím zbaví kyslíku, což plísním i bakteriím znemožní se dále množit.

Výsledek je pak více než fascinující. Zatímco hovězí maso vám v běžném sáčku v lednici vydrží sotva tři dny, ve vakuované nádobě vydrží klidně i deset dní. U tvrdých sýrů se pak trvanlivost prodlužuje z týdnů na měsíce.

Houby, jelita, švestky... Vakuujeme i na dovolenou, říká šéfkuchař La Verandy

SROVNÁNÍ Kolik dní vám jídlo skutečně vydrží?

PotravinaBěžné skladováníVakuování
Čerstvé maso2–3 dny8–10 dní
Tvrdé sýry10–15 dní40–60 dní
Uzeniny4–6 dní20–25 dní
Ovoce a zelenina3–7 dní14–20 dní
Maso v mrazáku6 měsíců2–3 roky

Pozn. redakce: Hodnoty v tabulce jsou pouze orientační a závisí na původní čerstvosti potraviny a teplotě v lednici.

Nakupte více a ušetřete tisíce

Většina lidí v akci nakoupí jen tolik, kolik stihne sníst do dvou dnů. Bojí se totiž, že se zbytek zkazí. S vakuovačkou vám však tato starost odpadá, jelikož jídlo vydrží mnohem déle a můžete ho tak nakoupit ve větším množství, mnohdy navíc za extrémně nízké ceny.

Typickým příkladem, kde se správné skladování opravdu vyplatí, je maso. Ceny se totiž mezi běžnou a akční nabídkou mohou výrazně lišit.

Například kuřecí maso se běžně prodává za 219 korun za kilogram, v akci se však může objevit i za 109 korun za kilogram. Pokud tedy koupíte tři kila kuřecích řízků v běžné ceně, zaplatíte přibližně 657 korun. V akci by vás stejné množství masa vyšlo jen na 327 korun. Na jediném nákupu byste tak mohli ušetřit 330 korun.

I přesto však spousta lidí nakonec koupí jen jedno balení ze strachu, že maso nestihnou včas spotřebovat. Co si ovšem neuvědomují, je fakt, že pokud maso po příchodu z obchodu správně zpracujete, vydrží vám déle.

Věděli jste, že...?

Většina lidí váhá nad pořízením vakuovačky kvůli ceně, přitom jde o jeden z nejrychleji návratných spotřebičů v domácnosti.

Kvalitní domácí vakuovačku seženete už od 1 200 Kč, tedy za cenu jednoho většího rodinného nákupu nebo dvou večeří v restauraci. Pokud díky ní přestanete plýtvat potravinami, peníze se vám vrátí na úsporách už během prvních čtyř týdnů. Ročně takto můžete ušetřit až 12 000 Kč.

Maso naporcujte a schovejte do mrazáku

Balíky masa se vyplatí rozdělit na menší porce. Část kuřete můžete použít na polévku, část na řízky, no a zbytek třeba do omáček nebo na gril.

Porcování má dvě hlavní výhody:

  • maso nemusíte vícekrát rozmrazovat
  • menší porce vám zaberou méně místa

Maso v mrazáku vydrží dlouhou dobu. Nemusíte si tak nutně hlídat, kdy bude v akci, a dokupovat další. Z kostí a odřezků navíc můžete uvařit silný vývar, aniž byste museli půl masa vyhazovat do koše.

TIP Jak zmrazit maso

  1. Osušte jeho povrch
    Před balením maso lehce osušte papírovou utěrkou. Odstraníte tím přebytečnou vlhkost, která by v mrazáku mohla vytvářet ledové krystalky a zhoršovat kvalitu masa po rozmrazení.
  2. Rozdělte ho na menší porce
    Maso se vyplatí naporcovat podle toho, jak doma běžně vaříte – můžete jej rozdělit například po dvou kusech nebo po 500 gramech. Později tak rozmrazíte vždy jen tolik, kolik opravdu využijete.
  3. Odstraňte co nejvíce vzduchu
    V ideálním případě použijte vakuovačku, která ze sáčku odsaje vzduch a maso hermeticky uzavře. Pokud ji nemáte, nevadí. Vzduch můžete ze sáčku důkladně vytlačit i sami při jeho uzavírání.
  4. Sáček srovnejte do plochého tvaru
    Maso v sáčku lehce rozprostřete do plochého tvaru. Plochý balíček zabere v mrazáku méně místa, mimo to navíc rychleji promrzne, stejně tak ho i rychleji rozmrazíte.
  5. Nechte balíčky rovnoměrně promrznout
    Balíčky v mrazáku uložte vedle sebe, aby mohly rychle a rovnoměrně promrznout. Jakmile úplně zmrznou, můžete je bez problémů poskládat na sebe a ušetřit tak místo.
Z nuly k luxusu na Bali. Češi vybudovali resort, který milují i celebrity

Některé chatky mají i soukromý bazén.

Když se Michaela s manželem vydala vybavena jen základní znalostí angličtiny na Bali, netušila, že jednoho dne bude majitelkou prosperujícího resortu. Jak složité je na Bali budovat téměř od nuly a...

Stylistka radí: Jak na jarní detox šatníku a kombinování outfitů

Podle osobní stylistky Petry Kasalové má móda kouzelnou moc. Dokáže zlepšit...

Možná to znáte taky. Komoda je nacpaná k prasknutí, ale vy přesto každé ráno marně hledáte, co na sebe. Jarní detox domácnosti je ideální příležitostí ke změně. Přinášíme vám osvědčené tipy, jak...

Konec slev na litr. Vládní stropy změnily věrnostní aplikace, MOL ruší slevy na palivo

Ceny pohonných hmot na čerpacích stanicích v Praze (2. dubna 2026)

Vládní cenové stropy na pohonné hmoty začínají měnit marketingové akce čerpacích stanic. Zatímco některé řetězce slevy přes věrnostní aplikace upravují nebo zcela ruší, jiné je zatím zachovávají....

Legendární burger z KFC míří do Čech. Ve světě sklidil úspěch, u nás moc nenadchl

KFC představilo Double Down

Místo housky pořádná porce kuřete. KFC vrací do nabídky svůj kontroverzní hit zvaný Double Down, v Česku je poprvé. Vyrazili jsme zjistit, zda se tento „masitý extrém“ opravdu vyplatí, nebo jestli...

Řez švestek se nesmí podcenit. Špatný termín nebo technika zničí celý strom

Švestkám se letos dařilo jen někde, hlásí ovocnáři i palírny. Leckde švestky...

Mnoho zahrádkářů se dopouští osudové chyby: nechávají švestky růst nadivoko v domnění, že si příroda poradí sama. Realita je však neúprosná. Zanedbaný řez vede k postupnému prosychání koruny,...

Biohacking pro zdravé oči: Vyzkoušejte oční gymnastiku a nezapomeňte na mrkev

Ilustrační fotografie

Přestože žijeme v digitální době, náš zrak není nastavený na dlouhodobé zírání do obrazovek. Modré světlo a fixní pohled na displeje oči přetěžují více, než si připouštíme. Naštěstí existují pomůcky...

15. dubna 2026  8:30

Kuřecí pod stovku, pivo za 9 korun. Nejlepší akce v Kauflandu, Tescu i Lidlu

Ilustrační snímek

Po období svátečního hodování bychom měli svůj jídelníček odlehčit a zaměřit se na zdravější stravu. Vyplatí se sáhnout po bílkovinách, zapomínat by se však nemělo ani na vlákninu. Naštěstí tento...

15. dubna 2026

Jak úsporně vytápět v roce 2026? Experti na Veletonu srovnali plyn, čerpadla i dřevo

Ve spolupráci
Jak vytápět úsporně v roce 2026? Tepelné čerpadlo, plyn, nebo dřevo

Osmý ročník online stavebního festivalu Veleton odstartoval živou panelovou diskuzí. Ta se zaměřila na to nejpalčivější: Jaký zdroj tepla zvolit v džungli měnící se legislativy a kolísajících cen...

15. dubna 2026

Tenisky v pračce nemusí skončit katastrofou. Záleží na otáčkách a teplotě vody

Každý druhý je hledá v bílé barvě, ukazují data.

Hodit špinavé boty do bubnu pračky, otočit knoflíkem a doufat v zázrak je hazard, který se nevyplácí. Stačí jedna chyba v teplotě nebo nevhodný prací program a z vašich oblíbených tenisek se stane...

14. dubna 2026  18:20

Většina zahradníků volí špatně. Který typ nůžek se hodí na jakou práci?

Mechanické nůžky na živý plot zvládnou přesný střih, ale při větších plochách...

Výběr zahradních nůžek není jen o značce nebo ceně. Každý typ, od klasických nůžek přes elektrické až po akumulátorové, má své specifické využití. Špatně zvolené nůžky mohou způsobit poškození větví,...

14. dubna 2026  15:20

Matcha slibuje energii a antioxidanty. Víte, kdy vám může naopak škodit?

Matcha, japonský práškový zelený čaj z jemně mletých listů čajovníku.

Jemný zelený prášek, který dokáže víc než jen povzbudit. Matcha je čaj, který podporuje soustředění i energii. Tento zelený zázrak má ale svá pravidla. Při nesprávném pití se mohou projevit nežádoucí...

14. dubna 2026  11:45

Neobvyklá soutěž hledá nejhorší fotografy. Odměna přesahuje milion korun

Vidět polární záři na Islandu je zážitkem na celý život.

Umíte fotit jen rozostřené šmouhy? Gratulujeme, možná jste právě vyhráli jackpot. Islandská letecká společnost Icelandair spustila kampaň, ve které hledá ty nejhorší fotografy na světě. Vítězi nabízí...

14. dubna 2026  8:30

Vyhazujete starý nábytek? Tyto vychytávky ho změní k nepoznání i za pár korun

Je vaše domácnost minimalistická a není v ní nic víc než to, co skutečně...

Chcete, aby váš byt vypadal luxusně, ale nechce se vám investovat do nového nábytku? Dobrou zprávou je, že často stačí pár drobných úprav. Nové úchytky, LED podsvícení nebo stylové panely dokážou...

14. dubna 2026

Čištění spár v koupelně bez námahy. Stačí dvě věci, které máte v kuchyni

Koupelna je celá stylizovaná do modré barvy, připomínající Řecko.

Pohled na zašedlé nebo nažloutlé spáry mezi kachličkami dokáže pokazit radost i z té nejčistší koupelny. Usazená mastnota, zbytky mýdla a vodní kámen vytvářejí ideální živnou půdu pro neviditelné...

13. dubna 2026  18:25

Štítky na oblečení lžou. Naučte se v nich číst a ušetřete tisíce za praní

Praní při nízkých teplotách šetří energii, prádlo i životní prostředí.

Většina lidí se při praní, sušení nebo žehlení řídí symboly na štítku. Tyto pokyny však často bývají mnohem opatrnější, než je ve skutečnosti nutné. Pokud se v těchto symbolech naučíte číst, můžete...

13. dubna 2026  11:45

Walkingpad vrací pohyb do kanceláře. Záda i váha se vám odvděčí během týdnů

ilustrační snímek

Průměrný Čech stráví v sedě až devět hodin denně: v kanceláři, v autě a večer u televize. Důsledkem je ochablé svalstvo středu těla, chronické bolesti krční páteře a neustálá únava. Tělo nám špatný...

13. dubna 2026  8:30

