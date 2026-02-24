Proč je výběr matrace zásadnější, než si myslíte
Matraci kupujeme průměrně jednou za 8 až 12 let. Cena kvalitního modelu se dnes běžně pohybuje mezi 8 000 až 25 000 Kč, u partnerských matrací i více. Přesto většina lidí vybírá podle akce, tvrdosti označené číslem nebo doporučení známých.
Jenže lidské tělo se liší. A co je pohodlné pro třicetiletého muže vážícího 95 kg, může být naprosto nevhodné pro ženu po padesátce s hmotností 60 kg.
Existuje jednoduché pravidlo, které odborníci na spánek opakují stále dokola:
Tvrdost a konstrukce matrace musí odpovídat věku a tělesné hmotnosti.
Ignorování tohoto faktoru je nejčastější důvod, proč si lidé stěžují, že nová matrace vlastně není lepší než ta stará.
Pravidlo číslo jedna: váha rozhoduje o tvrdosti
Každá matrace má doporučené zatížení. Výrobci obvykle uvádějí maximální nosnost – například 120 kg nebo 150 kg na osobu. Jenže důležitější než maximální limit je optimální zatížení.
|Váhová kategorie
|Doporučená tuhost/konstrukce matrace
|Do 60 kg
|Měkčí matrace (nižší tuhost)
|60–90 kg
|Středně tvrdá matrace
|Nad 90 kg
|Tvrdší matrace s vyšší nosností
|Nad 110 kg
|Zesílené jádro, vyšší hustota pěny nebo taštičkové pružiny
Pokud lehčí člověk zvolí příliš tvrdou matraci, tělo se do ní neponoří a páteř zůstává v nepřirozené poloze. U těžší osoby je problém opačný – měkká matrace se rychle proleží a páteř se propadá. Výsledek? Bolesti beder, šíje, horší regenerace a kratší životnost matrace.
Věk mění potřeby těla
S věkem se mění hustota kostí, kvalita kloubů i regenerace svalů. To znamená, že i ideální tvrdost matrace se může lišit.
Děti a dospívající
Potřebují spíše pevnější podklad pro správný vývoj páteře. Příliš měkké matrace nejsou vhodné.
Lidé mezi 30–50 lety
Zde rozhoduje především váha a spánková poloha. V tomto věku většina lidí zvládne střední tvrdost bez problémů.
Osoby nad 55 let
Často se doporučuje mírně měkčí matrace s dobrou bodovou elasticitou, aby netlačila na kyčle a ramena. U starších lidí je důležité také snížení tlaku na klouby a lepší prokrvení během spánku.
Právě tady mnoho lidí chybuje. Koupí si tvrdou matraci, protože je zdravá na záda, ale jejich tělo už potřebuje jinou podporu.
Spánková poloha: třetí faktor, který nesmíte ignorovat
Vedle věku a váhy hraje roli i to, jak spíte.
- Na boku: vhodnější je měkčí až střední matrace, aby rameno a kyčel mohly zapadnout.
- Na zádech: střední až tvrdší varianta.
- Na břiše: spíše tvrdší podklad, aby nedocházelo k prohnutí bederní páteře.
Pokud sdílíte postel s partnerem, ideálním řešením bývá partnerská matrace s rozdílnou tuhostí na každé straně.
Jak poznat, že je matrace špatně zvolená
- Budíte se s bolestí zad nebo krku.
- Cítíte tlak na kyčle či ramena.
- Matrace je viditelně proležená.
- Přetáčíte se častěji než dříve.
- Spánek není osvěžující ani po 7–8 hodinách.
Pokud se objevuje více z těchto příznaků, problém nemusí být v matraci samotné, ale v jejím nesprávném výběru.
Kolik let má matrace vydržet?
Kvalitní matrace by měla vydržet 8 až 10 let. U těžších osob může být životnost kratší, pokud není zvolena odpovídající nosnost.
Levné pěnové modely se často začnou deformovat už po 3–5 letech. To znamená, že zdánlivá úspora se ve skutečnosti prodraží.
Investice do spánku je investicí do zdraví
Podle odborníků trávíme v posteli zhruba třetinu života. Pokud je podpora těla nesprávná, dopad se projeví nejen na zádech, ale i na kvalitě spánku, koncentraci a celkové energii.
Matrace není jen kus nábytku. Je to zdravotní pomůcka, která by měla odpovídat konkrétním parametrům vašeho těla.