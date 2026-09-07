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Vrtačka pod tisícovku? Srovnali jsme hit z Lidlu s konkurencí od Alzy

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  5:00
ALZATOOLS Vrtačka AKU s příklepem CHD20V BatteryONE 20V | Zdroj: Alza.cz

ALZATOOLS Vrtačka AKU s příklepem CHD20V BatteryONE 20V | Zdroj: Alza.cz | foto: Matty Marečků, iDNES.cz

ALZATOOLS Vrtačka AKU s příklepem CHD20V BatteryONE 20V | Zdroj: Alza.cz
ALZATOOLS Vrtačka AKU s příklepem CHD20V BatteryONE 20V | Zdroj: Alza.cz
ALZATOOLS Vrtačka AKU s příklepem CHD20V BatteryONE 20V | Zdroj: Alza.cz
Aku příklepová vrtačka PSBSA 20-Li E4, 4 Ah. | Zdroj: Lidl
7 fotografií
Srovnali jsme dva nejlevnější 20V akumulátorové modely: Parkside z Lidlu a AlzaTools z Alza.cz. Dvě příklepové aku vrtačky privátních značek, obě za méně než tisíc korun. Podívejte se na rozdíly ve výbavě, síle i cenách baterií.

Když člověk vybírá aku vrtačku pro domácí použití, nemusí se automaticky poohlížet po profesionálních značkách za několik tisíc korun. Parkside z Lidlu a AlzaTools z Alza.cz dokazují, že základní aku příklepová vrtačka může stát i méně než tisíc korun.

Oba modely jsou si na první pohled až překvapivě podobné. Mají 20V akumulátor, dvě rychlosti, příklep, rychloupínací sklíčidlo, LED osvětlení, přídavnou rukojeť a kufřík. Obě vrtačky se prodávají bez baterie a nabíječky.

Moc se od sebe neliší ani v ceně. Parkside je levnější jen o 119 korun. levnější. Při bližším pohledu ale není souboj zdaleka tak jednoznačný.

Obsah

SROVNÁNÍ Parkside vs. AlzaTools

PARKSIDE Aku příklepová vrtačka PSBSA 20-Li E4 | Zdroj: Lidl.cz

ALZATOOLS Vrtačka AKU s příklepem CHD20V BatteryONE 20V | Zdroj: Alza.cz

Rychlé srovnání parametrů – Parkside PSBSA 20-Li E4 vs. AlzaTools CHD20V BatteryONE
ParametrParkside PSBSA 20-Li E4AlzaTools CHD20V BatteryONE
Cena799,90 korun919 korun
Napětí20 V20 V
Max. krouticí moment45 Nm50 Nm
Otáčky0–440 / 0–1 650 ot./min.0–440 / 0–1 650 ot./min.
Počet rychlostí22
Počet příklepů26 400/min.26 400/min.*
Sklíčidlo1,5–13 mm2–13 mm
Stupně krouticího momentu20 + vrtání + příklep20 + 1
Příklepanoano
LED světloanoano
Přídavná rukojeťanoano
Obousměrný chodanoano
Magnetický držák bitůanoano
Ukazatel stavu baterieano
Hloubkový dorazano
Bity26
Vrtáky6
Kufříkanoano
Hmotnost vrtačky1,4 kg1,5 kg
Motorneuvedenuhlíkový
Aku systémPARKSIDE X 20 V TeamAlzaTools BatteryONE 20 V
Záruka3 roky3 roky

*Alza.cz uvádí dvě frekvence příklepu: 0–7040 a 0–26 400 úderů za minutu.

Parkside je levnější a překvapivě dobře vybavená

Parkside má jednu zásadní výhodu. Je levnější. Za pouhých osm stovek nabízí vrtačku, přídavnou rukojeť, dva bity a kufřík. Bohužel, akumulátor ani nabíječka součástí nejsou.

Samotná vrtačka váží přibližně 1,4 kilogramu, tedy o 100 gramů méně než vrtačka AlzaTools. Nabízí dvě rychlosti s maximem 1 650 otáček za minutu, maximální točivý moment 45 Nm a až 26 400 úderů za minutu.

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Zajímavé je také kovové rychloupínací sklíčidlo s radiálním zajištěním. Parkside má rovněž plynulou regulaci otáček, rychlé zastavení, LED světlo a automatickou aretaci vřetena.

Vrtačka se navíc může pochlubit jednou poněkud bizarní vychytávkou. Spona na opasek totiž funguje zároveň jako otvírák na lahve. O kvalitě samotné vrtačky to sice nic nevypovídá, rozhodně jde ale o zajímavý doplněk, který k Parkside už tak trochu patří.

Aku příklepová vrtačka PSBSA 20-Li E4, 4 Ah | Zdroj: Lidl.cz

AlzaTools vyhrává ve výkonu i příslušenství

AlzaTools jde na to trochu jinak. Nabízí vrtačku s maximálním krouticím momentem 50 Nm, tedy o 5 Nm více než Parkside. Otáčky jsou přitom prakticky stejné. První rychlost končí na 440 otáčkách, druhá pak na 1 650 otáčkách za minutu. Vrtačka zvládne až 26 400 příklepů za minutu.

Největším lákadlem je bezpochyby příslušenství. V kufříku najdete šest vrtáků, šest bitů, držák bitů, boční rukojeť a hloubkový doraz. To je oproti dvěma bitům u Parkside poměrně výrazný rozdíl.

Na druhou stranu, vrtačka je těžší a dražší. Váží 1,5 kilogramu a za samotný stroj zákazník zaplatí 919 korun. Motor je navíc uhlíkový, což je technologie, která má oproti bezuhlíkovým motorům své limity jak z hlediska životnosti, tak i účinnosti.

ALZATOOLS Vrtačka AKU s příklepem CHD20V BatteryONE 20V | Zdroj: Alza.cz

Papírově vyhrává AlzaTools, ale jen těsně

Pokud bychom se měli rozhodovat pouze na základě tabulkových parametrů, s velkou pravděpodobností by vyhrála AlzaTools. Nabízí vyšší maximální kroutící moment, ukazatel stavu baterie a bohatší základní výbavu.

Parkside ale kontruje nižší cenou, nižší hmotností a kovovým rychloupínacím sklíčidlem. Rozdíl ve výkonu navíc není tak velký, aby z AlzaTools dělal úplně jinou kategorii nářadí.

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Obě vrtačky navíc používají 20V aku systém, takže rozhodnutí může do značné míry ovlivnit i to, jaké baterie už člověk doma má.

A co hodnocení zákazníků? Parkside PSBSA 20-Li E4 sklidilo na Lidl.cz 4,7 z 5 hvězdiček z celkem 451 hodnocení. AlzaTools CHD20V má na Alza.cz rovněž 4,7 z 5, ovšem jen z 68 hodnocení.

ALZATOOLS Vrtačka AKU s příklepem CHD20V BatteryONE 20V | Zdroj: Alza.cz

Klíčová otázka: máte už baterii?

Ani jedna z vrtaček nemá v ceně akumulátor ani nabíječku. Pokud už doma používáte jiné nářadí Parkside X 20 V Team, dává Parkside logicky větší smysl. Stejně tak majitelé AlzaTools BatteryONE mohou sáhnout po druhém modelu bez nutnosti kupovat další baterii.

Pokud nemáte ani jedno, měli byste počítat s tím, že ceny uvedené výše nejsou konečné náklady.

U AlzaTools musíte počítat s dokoupením 2Ah baterie za 499 korun, u Parkside pak 4Ah akumulátorem za 799,90 korun. Dohromady vrtačky vyjdou na 1 599,80 korun (Lidl) a 1 418 korun (Alza.cz).

Jen pravý fanoušek Parkside získá plný počet bodů. Troufnete si?

VERDIKT Je lepší Parkside nebo AlzaTools?

Parkside je lepší volba, pokud:

  • chcete utratit co nejméně peněz
  • už máte baterie PARKSIDE X 20 V Team
  • chcete lehčí vrtačku
  • oceníte kovové sklíčidlo
  • budete vrtačku používat na běžné domácí práce
  • nepotřebujete velkou sadu vrtáků a bitů v balení

AlzaTools dává větší smysl, pokud:

  • začínáte s aku nářadím
  • oceníte bohatší příslušenství
  • chcete maximální točivý moment
  • hodí se vám hloubkový doraz
  • chcete ukazatel stavu akumulátoru
  • už používáte systém BatteryONE

Které značce nářadí dáváte přednost?

celkem hlasů: 5
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Témata: vrtačka, Alza.cz, Lidl

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