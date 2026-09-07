Když člověk vybírá aku vrtačku pro domácí použití, nemusí se automaticky poohlížet po profesionálních značkách za několik tisíc korun. Parkside z Lidlu a AlzaTools z Alza.cz dokazují, že základní aku příklepová vrtačka může stát i méně než tisíc korun.
Oba modely jsou si na první pohled až překvapivě podobné. Mají 20V akumulátor, dvě rychlosti, příklep, rychloupínací sklíčidlo, LED osvětlení, přídavnou rukojeť a kufřík. Obě vrtačky se prodávají bez baterie a nabíječky.
Moc se od sebe neliší ani v ceně. Parkside je levnější jen o 119 korun. levnější. Při bližším pohledu ale není souboj zdaleka tak jednoznačný.
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SROVNÁNÍ Parkside vs. AlzaTools
|Parametr
|Parkside PSBSA 20-Li E4
|AlzaTools CHD20V BatteryONE
|Cena
|799,90 korun
|919 korun
|Napětí
|20 V
|20 V
|Max. krouticí moment
|45 Nm
|50 Nm
|Otáčky
|0–440 / 0–1 650 ot./min.
|0–440 / 0–1 650 ot./min.
|Počet rychlostí
|2
|2
|Počet příklepů
|26 400/min.
|26 400/min.*
|Sklíčidlo
|1,5–13 mm
|2–13 mm
|Stupně krouticího momentu
|20 + vrtání + příklep
|20 + 1
|Příklep
|ano
|ano
|LED světlo
|ano
|ano
|Přídavná rukojeť
|ano
|ano
|Obousměrný chod
|ano
|ano
|Magnetický držák bitů
|ano
|ano
|Ukazatel stavu baterie
|–
|ano
|Hloubkový doraz
|–
|ano
|Bity
|2
|6
|Vrtáky
|–
|6
|Kufřík
|ano
|ano
|Hmotnost vrtačky
|1,4 kg
|1,5 kg
|Motor
|neuveden
|uhlíkový
|Aku systém
|PARKSIDE X 20 V Team
|AlzaTools BatteryONE 20 V
|Záruka
|3 roky
|3 roky
*Alza.cz uvádí dvě frekvence příklepu: 0–7040 a 0–26 400 úderů za minutu.
Parkside je levnější a překvapivě dobře vybavená
Parkside má jednu zásadní výhodu. Je levnější. Za pouhých osm stovek nabízí vrtačku, přídavnou rukojeť, dva bity a kufřík. Bohužel, akumulátor ani nabíječka součástí nejsou.
Samotná vrtačka váží přibližně 1,4 kilogramu, tedy o 100 gramů méně než vrtačka AlzaTools. Nabízí dvě rychlosti s maximem 1 650 otáček za minutu, maximální točivý moment 45 Nm a až 26 400 úderů za minutu.
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Zajímavé je také kovové rychloupínací sklíčidlo s radiálním zajištěním. Parkside má rovněž plynulou regulaci otáček, rychlé zastavení, LED světlo a automatickou aretaci vřetena.
Vrtačka se navíc může pochlubit jednou poněkud bizarní vychytávkou. Spona na opasek totiž funguje zároveň jako otvírák na lahve. O kvalitě samotné vrtačky to sice nic nevypovídá, rozhodně jde ale o zajímavý doplněk, který k Parkside už tak trochu patří.
AlzaTools vyhrává ve výkonu i příslušenství
AlzaTools jde na to trochu jinak. Nabízí vrtačku s maximálním krouticím momentem 50 Nm, tedy o 5 Nm více než Parkside. Otáčky jsou přitom prakticky stejné. První rychlost končí na 440 otáčkách, druhá pak na 1 650 otáčkách za minutu. Vrtačka zvládne až 26 400 příklepů za minutu.
Největším lákadlem je bezpochyby příslušenství. V kufříku najdete šest vrtáků, šest bitů, držák bitů, boční rukojeť a hloubkový doraz. To je oproti dvěma bitům u Parkside poměrně výrazný rozdíl.
Na druhou stranu, vrtačka je těžší a dražší. Váží 1,5 kilogramu a za samotný stroj zákazník zaplatí 919 korun. Motor je navíc uhlíkový, což je technologie, která má oproti bezuhlíkovým motorům své limity jak z hlediska životnosti, tak i účinnosti.
Papírově vyhrává AlzaTools, ale jen těsně
Pokud bychom se měli rozhodovat pouze na základě tabulkových parametrů, s velkou pravděpodobností by vyhrála AlzaTools. Nabízí vyšší maximální kroutící moment, ukazatel stavu baterie a bohatší základní výbavu.
Parkside ale kontruje nižší cenou, nižší hmotností a kovovým rychloupínacím sklíčidlem. Rozdíl ve výkonu navíc není tak velký, aby z AlzaTools dělal úplně jinou kategorii nářadí.
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Obě vrtačky navíc používají 20V aku systém, takže rozhodnutí může do značné míry ovlivnit i to, jaké baterie už člověk doma má.
A co hodnocení zákazníků? Parkside PSBSA 20-Li E4 sklidilo na Lidl.cz 4,7 z 5 hvězdiček z celkem 451 hodnocení. AlzaTools CHD20V má na Alza.cz rovněž 4,7 z 5, ovšem jen z 68 hodnocení.
Klíčová otázka: máte už baterii?
Ani jedna z vrtaček nemá v ceně akumulátor ani nabíječku. Pokud už doma používáte jiné nářadí Parkside X 20 V Team, dává Parkside logicky větší smysl. Stejně tak majitelé AlzaTools BatteryONE mohou sáhnout po druhém modelu bez nutnosti kupovat další baterii.
Pokud nemáte ani jedno, měli byste počítat s tím, že ceny uvedené výše nejsou konečné náklady.
U AlzaTools musíte počítat s dokoupením 2Ah baterie za 499 korun, u Parkside pak 4Ah akumulátorem za 799,90 korun. Dohromady vrtačky vyjdou na 1 599,80 korun (Lidl) a 1 418 korun (Alza.cz).
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Jen pravý fanoušek Parkside získá plný počet bodů. Troufnete si?
VERDIKT Je lepší Parkside nebo AlzaTools?
Parkside je lepší volba, pokud:
- chcete utratit co nejméně peněz
- už máte baterie PARKSIDE X 20 V Team
- chcete lehčí vrtačku
- oceníte kovové sklíčidlo
- budete vrtačku používat na běžné domácí práce
- nepotřebujete velkou sadu vrtáků a bitů v balení
AlzaTools dává větší smysl, pokud:
- začínáte s aku nářadím
- oceníte bohatší příslušenství
- chcete maximální točivý moment
- hodí se vám hloubkový doraz
- chcete ukazatel stavu akumulátoru
- už používáte systém BatteryONE