Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Vodní, Galia i Cantaloupe, neznámý limelon. V Penny koupíte melouny kilo za osm korun

Autor:
  5:00
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
5 fotografií
Zatímco kilogram vodního melounu koupíte v Penny za osm korun, existují i druhy melounů, za které zaplatíte více než desetkrát tolik. Kde koupíte ty nejlevnější melouny?

Melounová sezona je v plném proudu. Zatímco klasický vodní meloun letos seženete i za méně než deset korun za kilogram, u medového melounu či Cantaloupe se cena pohybuje výrazně výše. Některé druhy vyjdou dokonce více než desetkrát dráž.

Jak poznat zralý meloun? Sledujte skvrnu, váhu i zvuk při poklepání

PŘEHLED Kde koupíte nejlevnější meloun?

Pokud sháníte vodní meloun, vyjde vás tento týden nejlevněji v Penny, kde za kilogram v akci zaplatíte jen osm korun. V Tescu pak za kilo melounu se sníženým obsahem semen dáte jen o čtyři korun více.

Akce týdne – vodní meloun
ObchodCena za kilogram
Penny7,90 Kč
Tesco11,90 Kč
Albert12,90 Kč
Billa12,90 Kč
Globus12,90 Kč
Lidl14,90 Kč
Kaufland14,90 Kč

Z exotických druhů vyjde aktuálně nejlevněji meloun Galia. Ten v Kauflandu pořídíte v akci jen za 29,90 korun za kilogram. Pro srovnání, na Košík.cz a Rohlík.cz se kilogram prodává za šedesát korun.

Meloun Cantaloupe, bohužel, v akci není. Nejlevněji vyjde na Rohlík.cz, kde kilogram stojí 45 korun. Tesco a Košík.cz nabízí kilogram za 60 korun.

A který meloun je nejdražší? Meloun Piel de Sapo. Při přepočtu na kilogram vychází cenově hned desetkrát dráž než vodní meloun.

Nejnižší ceny – exotické melouny
Druh melounuObchodCena za kilogram
Meloun GaliaKaufland30 Kč
Meloun CantaloupeRohlík.cz45 Kč
Žlutý melounRohlík.cz52 Kč
Meloun Piel de SapoRohlík.cz86 Kč

Většina Čechů tyto melouny ani nezná

Tip Spotřebitele

Šlechtitelské společnosti stále pracují na nových odrůdách. Populární je nyní limelon: malý meloun s štiplavou příchutí limetky.

V roce 2015 ho vyšlechtili na Tchaj-wanu, v regálech obchodů ho koupíte zhruba za 80 korun.

Češi nejčastěji kupují klasický vodní meloun. Poslední dobou se dokonce

rozmohl trend takzvaných vodních melounů se sníženým obsahem semen. Lidé si je chválí především proto, že nemusí semínka z melounů sami pracně vybírat. V obchodech ale stále častěji narazíte i na další odrůdy. Každá má trochu jinou chuť a hodí se k jinému využití.

Poklad z melounu, který končí v koši. Proč jíst i černá semínka?

Vodní meloun

  • nejznámější a také nejdostupnější druh
  • má červenou dužinu a vysoký obsah vody

Cantaloupe

  • oranžový meloun s výraznou vůní a sladkou chutí
  • často se používá v restauracích a dezertech

Galia

  • žlutozelený meloun s jemnou chutí
  • připomíná kombinaci hrušky a medu

Medový meloun (žlutý meloun)

  • patří mezi nejsladší druhy
  • má světlejší dužinu a výrazně sladkou chuť

Piel de Sapo

  • meloun se zelenou slupkou
  • jeho název v překladu znamená žabí kůže

TOP 10 slev týdne (20. 7. – 26. 7. 2026)

Melouny ale zdaleka nejsou jediným produktem, který tento týden láká na nízké ceny. Největším hitem je mléko, které se i nadále drží pod deseti korunami. Nechybí ale ani levná vejce, máslo nebo kuřecí maso v akci.

ProduktObchodAkční cena
Polotučné mléko 1 lKaufland5,90 Kč**
Plnotučné mléko 1 lLidl8,90 Kč
Banány 1 kgLidl19,90 Kč*
Máslo 250 gTesco21,90 Kč
Toaletní papír 8 rolí 3vrBilla34,90 Kč
Brambory 5 kgLidl49,90 Kč*
Vejce 30 ksPenny89,90 Kč
Kuřecí prsa s kostí 1 kgKaufland99,90 Kč
Tchibo Barista 1 kgAlbert439,90 Kč*

*Cena platí pouze s věrnostní aplikací.
**Cena platí za 1 kus při koupi 12 kusů.

Mezi nejvýraznější akce tohoto týdne patří především základní potraviny. Například Kaufland nabízí litr polotučného mléka jen za šest korun. Nově se pod hranici deset korun dostalo i plnotučné mléko, které koupíte v Lidlu jen za devět korun. Penny láká pro změnu na vejce v akci. Plato 30 vajec koupíte za devadesát korun, jedno vejce tedy za tři koruny.

Výhodně vychází také ovoce a zelenina. Nejlevnější brambory pořídíte v Lidlu, kde kilogram vyjde na necelých deset korun. Na stejném místě seženete s aplikací i kilogram banánů jen za dvacku. Pro nejlevnější máslo v akci se stavte do Tesca, které kostku nabízí za 22 korun.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nejslavnější komodu z IKEA měl skoro každý. Teď po 24 letech mizí z prodeje

ilustrační snímek

Po více než dvaceti letech se IKEA rozhodla stáhnout z prodeje jednu z nejslavnějších řad nábytku, kterou mají doma miliony domácností po celém světě. Legendární komody, postele a stolky řady Malm...

KVÍZ: Jste vinař jako zvon? Tento kvíz prověří, jak dobře znáte česká i světová vína

Podobně ovlivňuje spánek i víno.

Patříte mezi milovníky vína, nebo při výběru tápete a vybíráte podle líbivé etikety? Ať už je pro vás víno zpestřením dobrého jídla, nebo se považujete za pokročilého fajnšmekra, prověřte své...

Sprchy v úrovni podlahy se staly novým standardem. Firmám šetří čas i náklady

Ve spolupráci
Čím dál častěji nahrazují klasické sprchové vaničky moderní sprchy v úrovni...

U rekonstrukcí koupelen se postupně opouští od tradičních řešení. Důvodem není jen design, ale také snaha zkrátit dobu výstavby, omezit stavební rizika a usnadnit realizaci bezbariérových prostor....

Kuřecí křídla v Mekáči? Na tuto novinku čekáme roky, cena nás ale šokovala

McDonald’s představil letní kuřecí novinky.

McDonald’s rozšiřuje své menu o několik novinek. Vedle kuřecích burgerů a wrapu s caesar omáčkou nově nabídne také smažená kuřecí křídla, která byla doposud doménou KFC a Popeyes. Novinka vypadá...

Kolagen a dlouhověkost. Vědci odhalují, kdy má užívání největší smysl

Kolagen není jen v prášku. Mezi potraviny bohaté na kolagen patří například...

Kolagen patří mezi nejčastěji užívané doplňky stravy kvůli pleti, kloubům, vlasům i nehtům. Lidé se s ním často setkávají také v kosmetice a krémech proti vráskám, ve skutečnosti ale jde o...

Vodní, Galia i Cantaloupe, neznámý limelon. V Penny koupíte melouny kilo za osm korun

Oblíbený VODNÍ. U nás nejznámější. Pro zralý plod je typická červená vodnatá...

Zatímco kilogram vodního melounu koupíte v Penny za osm korun, existují i druhy melounů, za které zaplatíte více než desetkrát tolik. Kde koupíte ty nejlevnější melouny?

22. července 2026

Lžička do ranní kaše může zkrotit vlčí hlad. Rozhoduje druh skořice

Skořice v ranní kaši

Dáte si ráno zdravou kaši a za hodinu vám kručí v břiše? Rychlý nástup hladu a únavy po snídani zažívá spousta lidí. Přitom stačí drobná změna v přípravě a jedno běžné koření, které zajistí příjemnou...

21. července 2026  15:20

Máte účet u Air Bank? Ve vedrech vám může zaplatit zmrzlinu nebo drink

Design a způsob obsluhy Air Bank připravovalo italské studio Crea International.

Air Bank si letos pro své klienty připravila letní odměnu, která potěší především během tropických dnů. Pokud se vám zobrazí v mobilní aplikaci, můžete získat až padesát korun zpět za zmrzlinu,...

21. července 2026  11:45

Nejlepší mobilní klimatizace 2026: přehled modelů, které opravdu chladí

Mobilní klimatizace

Mobilní klimatizace dokáže bez montáže venkovní jednotky ochladit přehřátou ložnici, pracovnu i menší byt. Hodí se zejména do nájmu nebo domu, kde klimatizaci nepovolí SVJ či památkáři. Před nákupem...

21. července 2026  8:30

Americká aerolinka ruší prostřední sedadlo: místo něj přijde sdílený stůl

Přípravou interiéru pro ekonomickou třídu a Premium Economy strávil dopravce...

Pokud létáte ekonomickou třídou, to nejhorší místo v letadle znáte. United ho ve vybraných letadlech ruší a mění ve velký stůl na míru, o který se dělí cestující u okna a u uličky. Testovat začne na...

21. července 2026  8:30

KVÍZ: Prázdninový speciál: Nakoupíte si v Rakousku?

Náhorní plošina Ahorn je skvělou vstupní branou do vysokohorského přírodního...

Chystáte se na výlet k našim jižním sousedům? Rakousko láká na kvalitní potraviny a luxusní chaty v Alpách. Víte ale, kdy se zavírají obchody, kolik zaplatíte za zálohovanou láhev nebo jak se...

vydáno 21. července 2026

Mastná až blátivá, po přípravě ztvrdla. Ani vítěz testu grilovacích klobás neoslnil

Premium
Grilování se neobejde bez omáček.

V Norimberku klobásy grilují nejraději na bukovém dříví, to my se spokojíme i s méně vytříbeným otopem. Na obou stranách Šumavy ale chceme, aby byly klobásy z kvalitního vepřového masa a bez aditiv....

21. července 2026

Poctivému jogurtu stačí dvě suroviny. Zbytek etikety je jen zahušťovadlo

Etiketa na jogurtu

Poctivý jogurt si zpravidla vystačí s mlékem a jogurtovými kulturami. Stačí otočit kelímek a zkontrolovat složení – přidaný škrob, želatina či další zahušťovadla napoví, že výrobce upravil...

20. července 2026  15:20

Supermarkety sázejí na vaši pohodlnost. Sehněte se a ušetříte

Trik supermarketů

Každá návštěva supermarketu je soubojem mezi vaší peněženkou a špičkovými týmy marketingových specialistů. Aniž si to uvědomujete, uspořádání zboží v regálech do detailu diktuje, kolik peněz u...

20. července 2026  11:45

Kyselina listová: kdy začít, kolik jí denně potřebujete a kde ji najdete

Když se na těhotenském testu objeví dvě čárky, vývoj nervové trubice už může...

Kyselina listová (vitamin B9) je nezbytná pro správné dělení buněk a tvorbu DNA. Nejčastěji se o ní mluví v souvislosti s těhotenstvím, protože hraje klíčovou roli ve vývoji nervové trubice plodu....

20. července 2026  8:30

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

V Lidlu koupíte plynový gril v akci. Má tři hořáky, oblíbil si ho i Roman Paulus

Lidl zlevnil plynový gril značky Grillmeister se třemi hořáky Memphis.

Lidl přichází s jednou z nejzajímavějších akcí tohoto léta. Od čtvrtka zařazuje do akční nabídky plynový gril se třemi hořáky, který používá i kuchař Roman Paulus. Akce platí pro všechny prodejny...

20. července 2026

Pozor na triky na benzínkách: Proč je prémiové palivo v létě často jen mýtus?

Tankování v létě

Dražší benzín či nafta nemusí běžnému automobilu přinést vyšší výkon ani nižší spotřebu. Rozhodující jsou požadavky výrobce vozu, nikoli letní vedra nebo marketingová hesla u čerpacích stojanů.

19. července 2026  15:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×