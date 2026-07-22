Melounová sezona je v plném proudu. Zatímco klasický vodní meloun letos seženete i za méně než deset korun za kilogram, u medového melounu či Cantaloupe se cena pohybuje výrazně výše. Některé druhy vyjdou dokonce více než desetkrát dráž.
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PŘEHLED Kde koupíte nejlevnější meloun?
Pokud sháníte vodní meloun, vyjde vás tento týden nejlevněji v Penny, kde za kilogram v akci zaplatíte jen osm korun. V Tescu pak za kilo melounu se sníženým obsahem semen dáte jen o čtyři korun více.
|Obchod
|Cena za kilogram
|Penny
|7,90 Kč
|Tesco
|11,90 Kč
|Albert
|12,90 Kč
|Billa
|12,90 Kč
|Globus
|12,90 Kč
|Lidl
|14,90 Kč
|Kaufland
|14,90 Kč
Z exotických druhů vyjde aktuálně nejlevněji meloun Galia. Ten v Kauflandu pořídíte v akci jen za 29,90 korun za kilogram. Pro srovnání, na Košík.cz a Rohlík.cz se kilogram prodává za šedesát korun.
Meloun Cantaloupe, bohužel, v akci není. Nejlevněji vyjde na Rohlík.cz, kde kilogram stojí 45 korun. Tesco a Košík.cz nabízí kilogram za 60 korun.
A který meloun je nejdražší? Meloun Piel de Sapo. Při přepočtu na kilogram vychází cenově hned desetkrát dráž než vodní meloun.
|Druh melounu
|Obchod
|Cena za kilogram
|Meloun Galia
|Kaufland
|30 Kč
|Meloun Cantaloupe
|Rohlík.cz
|45 Kč
|Žlutý meloun
|Rohlík.cz
|52 Kč
|Meloun Piel de Sapo
|Rohlík.cz
|86 Kč
Většina Čechů tyto melouny ani nezná
Tip Spotřebitele
Šlechtitelské společnosti stále pracují na nových odrůdách. Populární je nyní limelon: malý meloun s štiplavou příchutí limetky.
V roce 2015 ho vyšlechtili na Tchaj-wanu, v regálech obchodů ho koupíte zhruba za 80 korun.
Češi nejčastěji kupují klasický vodní meloun. Poslední dobou se dokonce
rozmohl trend takzvaných vodních melounů se sníženým obsahem semen. Lidé si je chválí především proto, že nemusí semínka z melounů sami pracně vybírat. V obchodech ale stále častěji narazíte i na další odrůdy. Každá má trochu jinou chuť a hodí se k jinému využití.
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Vodní meloun
- nejznámější a také nejdostupnější druh
- má červenou dužinu a vysoký obsah vody
Cantaloupe
- oranžový meloun s výraznou vůní a sladkou chutí
- často se používá v restauracích a dezertech
Galia
- žlutozelený meloun s jemnou chutí
- připomíná kombinaci hrušky a medu
Medový meloun (žlutý meloun)
- patří mezi nejsladší druhy
- má světlejší dužinu a výrazně sladkou chuť
Piel de Sapo
- meloun se zelenou slupkou
- jeho název v překladu znamená žabí kůže
TOP 10 slev týdne (20. 7. – 26. 7. 2026)
Melouny ale zdaleka nejsou jediným produktem, který tento týden láká na nízké ceny. Největším hitem je mléko, které se i nadále drží pod deseti korunami. Nechybí ale ani levná vejce, máslo nebo kuřecí maso v akci.
|Produkt
|Obchod
|Akční cena
|Polotučné mléko 1 l
|Kaufland
|5,90 Kč**
|Plnotučné mléko 1 l
|Lidl
|8,90 Kč
|Banány 1 kg
|Lidl
|19,90 Kč*
|Máslo 250 g
|Tesco
|21,90 Kč
|Toaletní papír 8 rolí 3vr
|Billa
|34,90 Kč
|Brambory 5 kg
|Lidl
|49,90 Kč*
|Vejce 30 ks
|Penny
|89,90 Kč
|Kuřecí prsa s kostí 1 kg
|Kaufland
|99,90 Kč
|Tchibo Barista 1 kg
|Albert
|439,90 Kč*
*Cena platí pouze s věrnostní aplikací.
**Cena platí za 1 kus při koupi 12 kusů.
Mezi nejvýraznější akce tohoto týdne patří především základní potraviny. Například Kaufland nabízí litr polotučného mléka jen za šest korun. Nově se pod hranici deset korun dostalo i plnotučné mléko, které koupíte v Lidlu jen za devět korun. Penny láká pro změnu na vejce v akci. Plato 30 vajec koupíte za devadesát korun, jedno vejce tedy za tři koruny.
Výhodně vychází také ovoce a zelenina. Nejlevnější brambory pořídíte v Lidlu, kde kilogram vyjde na necelých deset korun. Na stejném místě seženete s aplikací i kilogram banánů jen za dvacku. Pro nejlevnější máslo v akci se stavte do Tesca, které kostku nabízí za 22 korun.