Proč káva vodu vůbec potřebuje?
Tradice podávání vody k espressu nevznikla jako marketingový tah moderních kaváren, ani jako estetický doplněk na nerezovém tácku. Její kořeny sahají hluboko do historie kávové kultury v Itálii a Rakousku. Původně měla voda zcela pragmatický význam - v dobách, kdy kvalita pražení a přípravy nebyla na dnešní úrovni, sloužila voda k tomu, aby si host mohl kávu v případě potřeby naředit, nebo aby lžička, kterou kávu zamíchal, nezůstala špinavá.
V moderní gastronomii se však smysl této sklenky radikálně proměnil. Dnes už v dobrých podnicích nedostáváte kávu přepálenou ani hořkou jako dehet. Výběrová káva nabízí pestrou škálu chutí, od tónů citrusů a lesního ovoce přes čokoládu až po lískové oříšky. A právě k tomu, abyste tyto nuance dokázali plně vnímat, potřebujete vodu. Ne však jako doprovodný nápoj během pití, ale jako nástroj pro přípravu vašich smyslů.
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Nejčastější chyba: Voda jako hasicí přístroj
Největším nešvarem v kavárnách je používání vody k neutralizaci úst po dopití kávy. Mnoho lidí automaticky vyprázdní sklenku s vodou až ve chvíli, kdy je šálek espressa prázdný. Motivace je prostá: chtějí se zbavit intenzivní chuti, která jim v ústech zůstala.
Z pohledu baristy je to však zásadní chyba. Kvalitní a správně připravené espresso má mít takzvanou dochuť, která by měla v ústetch příjemně doznívat ještě desítky minut po dopití. Pokud kávu okamžitě spláchnete studenou vodou, tento zážitek doslova vymažete. Je to podobné, jako byste v luxusní restauraci dojedli degustační sousto a okamžitě si vypláchli ústa ústní vodou.
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Další častou chybou je střídání loků. Lok kávy, lok vody, lok kávy. Tento proces teplotně i chuťově šokuje vaše chuťové pohárky. Jazyk nedokáže zpracovat komplexní chuťový profil espressa, pokud ho neustále ochlazujete a omýváte čistou vodou.
Správný postup podle profesionálů: Krok za krokem
Pokud chcete pít kávu jako profesionál a maximálně využít potenciál každého zrnka, držte se následujícího postupu, který ctí kávovou etiketu i biologii našich smyslů.
1. Resetujte své chuťové pohárky
Než se vůbec dotknete šálku s espressem, vezměte do ruky sklenku s vodou. Napijte se. Cílem je vypláchnout ústa od zbytků předchozího jídla, sladkých nápojů nebo zubní pasty. Voda vyčistí váš jazyk a připraví chuťové receptory na intenzivní vjem, který přijde.
2. Promíchejte espresso
Tento krok mnoho lidí vynechává, ale je klíčový. Espresso se v šálku usazuje ve vrstvách - na dně je nejhustší a nejsladší část, nahoře je pěna (crema), která bývá často hořká a trpká. Vezměte lžičku a kávu jemně promíchejte, aby se chutě propojily.
3. Vychutnejte si kávu bez přerušování
Nyní pijte samotné espresso. Ideálně na dva až tři loky. Sledujte, jak se mění jeho chuť s mírným chladnutím. V této fázi už sklenku s vodou ignorujte. Nechte kávové oleje a aromata pracovat na vašem patře.
4. Nechte doznít dochuť
Po dopití odložte šálek a počkejte. Sledujte, jaké tóny se v ústech objevují. U kvalitní kávy byste neměli cítit svíravou hořkost, ale spíše příjemnou sladkost, aciditu nebo čokoládový nádech. Vodu si dejte až s odstupem deseti či patnácti minut, až chuťový vjem přirozeně odezní.
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Jak teplota a typ vody ovlivňují kávový zážitek
Není voda jako voda. To, co k espressu dostanete, hodně vypovídá o samotné kavárně. Následující tabulka ukazuje, jak různé typy vody ovlivňují vaše smysly.
|Typ a teplota vody
|Vliv na chuťové pohárky
|Hodnocení baristy
|Ledová voda s citronem
|Znecitliví receptory chladem, kyselost citronu přebije jemné tóny kávy.
|Zcela nevhodné
|Příliš teplá voda
|Nedokáže dostatečně osvěžit a vyčistit paletu před pitím.
|Nevhodné
|Odstátá voda pokojové teploty
|Ideálně neutralizuje ústa, nešokuje chladem, připraví jazyk na horký nápoj.
|Optimální volba
|Jemně perlivá voda
|Bublinky CO₂ mechanicky stimulují jazyk a mohou zvýraznit vnímání acidity v kávě.
|Akceptovatelné (podle preference)
Voda ke kávě: Servis, nebo skrytá položka na účtu?
V českém gastronomickém prostředí se kolem podávání vody točí řada mýtů a občas i neférových praktik. Zde je přehled toho, na co máte jako zákazník právo a na co si dát pozor.
- Kohoutková voda: V Česku neexistuje žádná zákonná povinnost, která by restauracím či kavárnám ukládala povinnost dávat vodu k jídlu nebo kávě zdarma. Je to čistě na obchodní politice daného podniku. Solidní kavárna však malou sklenku vody k espressu vnímá jako standardní součást servisu.
- Triky restaurací: Pozor na oblíbený trik s karafou vody s citronem. Pokud si objednáte kávu a číšník se zeptá, zda chcete vodu, často vám přinese na stůl karafu s kohoutkovou vodou a plátkem citronu, která však bývá na lístku naceněná stejně jako balená minerálka (často v rozmezí 40–60 Kč).
- Rada spotřebiteli: Vždy se předem podívejte do nápojového lístku. Pokud vám číšník přinese malou sklenku vody k espressu automaticky na tácku, aniž byste si ji explicitně objednali, měla by být zahrnuta v ceně kávy jako součást servisu. Pokud vám ji následně naúčtují bez předchozího upozornění, máte plné právo takovou položku reklamovat.
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Proč na tom záleží?
Možná si říkáte, že jde o zbytečnou vědu a káva má člověka hlavně nakopnout. Jenže kultura pití kávy se posunula. Stejně jako se učíme pít kvalitní víno nebo investujeme do lepších surovin při vaření, zaslouží si naši pozornost i káva. Pokud si v kavárně objednáte espresso z výběrové suroviny, které prošlo složitým řetězcem od pěstitele přes pražiče až po precizní práci baristy, byla by škoda tento výsledek znehodnotit jedním špatným návykem.
Změna rituálu vás nic nestojí. Stačí jen otočit pořadí - nejdříve sklenka vody, potom káva. Rozdíl v chuti, který takto zaznamenáte, vás pravděpodobně překvapí. Zjistíte, že káva nepotřebuje cukr ani mléko k tomu, aby byla chutná, a že ona malá sklenka vody je ve skutečnosti klíčem, který vám odemkne úplně nový rozměr kávového zážitku.