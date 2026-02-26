Premium

Vlhkost v bytě se dá řešit i bez techniky. Tyto nenáročné rostliny pomáhají

Veronika Reicheltová
  8:30
Trápí váš domov vlhkost nebo dokonce plíseň? Tohoto problému se můžete zbavit i přírodní cestou. Vaším spojencem totiž mohou být některé pokojové rostliny. Pořídíte je za pár stovek, pomohou vám zbavit se vlhkosti a pročistit vzduch. Které to jsou?

Pokojové palmy lákají vzhledem především kočky. A to jak k okusování, tak ke šplhání. Naštěstí však tyto rostliny nejsou jedovaté, proto když vaše kočka sem tam okousne nějaký ten list, nemělo by se jí nic stát. Mezi nejedovaté druhy se řadí Areca lutescens, Chamaedorea elegans a také Nolina (sloní noha). | foto: Shutterstock

Co pomáhá na vlhkost v bytě?

Za ideální vzdušnou vlhkost se považuje rozpětí mezi 40-60 %. Příliš vysoká vlhkost nad 60 % podporuje růst plísní, v takovém prostředí se bude dařit i roztočům. To má vliv i na zdraví, příliš vlhké prostředí může zhoršovat příznaky alergie, astma nebo kvalitu spánku.

Základem, jak se s vlhkostí doma vypořádat, je správně nastavené topení a pravidelné větrání. Pořídit si můžete také odvlhčovač vzduchu. Pomoci mohou také správně zvolené pokojové rostliny.

Pokojové rostliny pohlcující vlhkost

Tyto nenáročné pokojovky pomáhají s regulací vlhkosti vzduchu, a dokážou také efektivně absorbovat toxiny. Dodají vašemu domovu nejen pocit útulnosti, ale bude se vám díky nim také lépe dýchat.

  • Lopatkovec (Spathiphyllum): Česky také toulcovka. Dokáže absorbovat spory plísní ze vzduchu a miluje vlhké prostředí, což z něj dělá ideálního adepta do koupelny nebo kuchyně.
  • Břečťan popínavý (Hedera helix): Účinně filtruje vzduch, skvěle prospívá ve velmi vlhkém prostředí, je vhodný i do chladnějších místností.
  • Bostonská kapradina (Nephrolepis exaltata): Tato klasika našich babiček dokáže přispět k regulaci vlhkosti. V suchém prostředí působí jako přirozený zvlhčovač, ve vlhku dokáže přebytečnou vodu ze vzduchu efektivně vstřebávat.
  • Tilandsie: Tyto fascinující rostliny nepotřebují k přežití půdu, protože si veškerou vláhu a živiny berou listy přímo ze vzduchu. Ideální do koupelny.
  • Palmy (Areka, Chamédorea): Daří se jim i při zvýšené vlhkosti vzduchu, filtrují toxiny a pomáhají udržovat klima v místnosti v rovnováze.
  • Zelenec chocholatý (Chlorophytum): Nenáročná rostlina, která dokáže podle studie vědců NASA odstranit až 90 % toxinů v místnosti během pár dní.

Pokojové rostliny vzduch zvlhčují a čistí od formaldehydu či benzenu

Které květiny mohou být v ložnici?

Pověry o tom, že rostliny v noci „kradou“ kyslík, se bát nemusíte, není to pravda. Pokud vás trápí alergie nebo astma, do ložnice umístěte lopatkovec nebo zelenec. Obě tyto rostliny nejsou náročné na světlo nebo tepelné podmínky. Ve vaší ložnici pročistí vzduch a zvyšují jeho kvalitu, takže se vám bude mnohem lépe spát.

5 tipů, jak se v bytě zbavit vlhkosti a plísně

  • Nárazové větrání: Otevřete okna dokořán na 5–10 minut několikrát denně místo dlouhého větrání na ventilaci.
  • Udržujte stabilní teplotu: Podchlazené stěny v nevytápěných místnostech jsou náchylnější ke kondenzaci vody.
  • Sestavte si „zelenou bariéru“: Umístěte výše zmíněné rostliny (kapradiny, břečťan) na okenní parapety, kde nejčastěji dochází ke srážení vody.
  • Sušení prádla venku: Pokud je to možné, nesušte mokré prádlo v bytě. Pokud musíte, zajistěte v dané místnosti zvýšenou cirkulaci vzduchu.

Pozor na nábytek: Odtáhněte skříně a postele alespoň 5–10 cm od stěn, aby mohl vzduch proudit.

