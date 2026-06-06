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Víte, kolik vás reálně stojí vozit kola na střeše auta? Připravujete se o tisíce korun

Autor:
  11:45
Plánujete dovolenou s koly? Časté vytahování střešních nosičů může být nejdražším rozhodnutím cesty. Kola na střeše fungují jako obří brzda a zvyšují spotřebu paliva až o třetinu. Doslova vyhazujete tisíce korun z okna. Existuje přitom levnější řešení.

Nosič kol | foto: Volkswagen

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Proč vás kola na střeše stojí tisíce korun navíc?

Většina řidičů při pohledu na své auto s naloženými koly vnímá především to, zda jsou bicykly pevně uchyceny. Málokdo si ale uvědomuje, co se děje v momentě, kdy vůz překročí rychlost 80 km/h. V tu chvíli se začíná projevovat odpor vzduchu, který neroste lineárně, ale s druhou mocninou rychlosti.

Kola umístěná na střeše narušují laminární proudění vzduchu kolem karoserie. Moderní auta jsou navržena tak, aby vzduch hladce obtékal kapotu, čelní sklo a střechu. Jakmile do cesty postavíte konstrukci nosiče a samotná kola, vytvoříte obrovskou překážku. Vzduch se o kola tříští, vznikají turbulence a auto musí vynaložit mnohem více energie.

U běžného rodinného SUV nebo kombíku může odpor vzduchu u kol na střeše znamenat nárůst spotřeby o 2,5 až 3,5 litru na 100 kilometrů při dálniční rychlosti. Pokud jedete k Jadranu a zpět, tedy zhruba 1 600 kilometrů, zaplatíte za tento aerodynamický hřích při současných cenách paliva přes 1 500 korun navíc.

Při odvozu elektrokol dejte pozor na hmotnost. Je to trochu hlavolam

Kam kola chytře přesunout?

Řešení, které dokáže tyto náklady dramaticky snížit, je přesun kol ze střechy do aerodynamického stínu auta, tedy na nosič na tažného zařízení. Z hlediska fyziky jde o nejefektivnější způsob přepravy. Kola jsou schovaná za zádí vozu, kde se vzduch stejně víří, a jejich vliv na celkový odpor vozidla je minimální.

Zatímco střešní nosič vystavuje kola přímému nárazu vzduchu, nosič na kouli využívá toho, že hlavní práci při prorážení vzduchové bariéry už odvedla karoserie auta.

Výhody přesunu kol za auto:

  • Snížení spotřeby: Nárůst spotřeby je u nosičů na tažné zařízení minimální, obvykle v rozmezí 0,3 až 0,7 litru na 100 kilometrů.
  • Stabilita a hluk: Auto se střešním nosičem je citlivé na boční vítr a v kabině je slyšet nepříjemné hučení. Kola vzadu tyto problémy eliminují.
  • Manipulace: Zvedat těžké elektrokolo na střechu vysokého SUV je fyzicky náročné a hrozí poškrábání laku. Na kouli kola nasadíte v úrovni pasu.

Kolik reálně proděláte na střešním nosiči?

Pro lepší představu jsme připravili modelový příklad vozu s průměrnou spotřebou 6,5 l/100 km při dálniční rychlosti 130 km/h. Tabulka ukazuje, jak se změní náklady na palivo v závislosti na typu nosiče při cestě dlouhé 1 000 kilometrů.

Typ přepravy kolPrůměrná spotřeba (l/100 km)Náklady na 1 000 km (při 38 Kč/l)Rozdíl v ceně paliva
Auto bez kol6,52 470 Kč0 Kč
Nosič na tažném zařízení7,12 698 Kč+ 228 Kč
Nosič na střeše9,53 610 Kč+ 1 140 Kč

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Rizika střešních nosičů: Stabilita a jízdní komfort

Kromě peněženky trpí u střešních nosičů i jízdní komfort. Každý centimetr výšky navíc posouvá těžiště vozu směrem nahoru. To pocítíte zejména v zatáčkách a při prudkém brzdění. Pokud navíc přejíždíte otevřené úseky dálnic, boční nárazy větru se do kol na střeše opřou takovou silou, že to vyžaduje neustálé korekce volantem.

Nosič na tažné zařízení toto riziko eliminuje. Těžiště zůstává nízko a auto se chová předvídatelně. Jediným negativem je mírné prodloužení vozu, na což je třeba pamatovat při parkování, a nutnost pořízení třetí registrační značky nebo přemístění zadní značky na nosič.

Jak vybrat spolehlivý nosič na tažné zařízení?

Tip Spotřebitele: Pozor na pojistku

Při nákupu nosiče prověřte, zda splňuje evropskou homologaci. Pokud byste použili neschválený nosič a došlo k nehodě, pojišťovna vám nemusí vyplatit ani korunu, a to ani v případě, že škodu na autě nezaviníte vy.

Pokud se rozhodnete pro investici do nosiče na tažné zařízení, nehleďte jen na cenu. Kvalitní modely nabízejí sklopnou funkci, která je naprosto klíčová. Umožní vám totiž otevřít zavazadlový prostor, i když jsou na nosiči upevněná kola. Bez této funkce je přístup do kufru během cesty prakticky nemožný.

Dalším faktorem je nosnost. Moderní elektrokola váží kolem 25 kilogramů. Levné nosiče mají často limit, který při naložení tří elektrokol překročíte, což může vést k poškození nosiče nebo dokonce k jeho uvolnění z tažného zařízení.

Jak na bezpečný převoz kola? Nejlepší je nosič na tažné zařízení

Nezapomínejte na prázdnou střechu

Častou chybou řidičů je také ponechání prázdných střešních příčníků (tzv. hagusů) na autě po celou dobu dovolené nebo dokonce celoročně. I samotné prázdné tyče na střeše zvyšují spotřebu o 0,5 až 1 litr paliva. Pokud tedy kola sundáte a ubytujete se v hotelu, vyplatí se věnovat pět minut demontáži nosičů předtím, než vyrazíte na výlety po okolí bez kol.

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Témata: střecha, palivo

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