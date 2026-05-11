Víte, co jsou doypacky a slívy? Málokdo je zná, přitom je denně používáme

Autor:
  15:20
Potkáváte se s nimi v každé uličce supermarketu. Držíte je v ruce, když si vybíráte oblíbený čaj, oříšky nebo třeba kečup. Přesto většina z nás netuší, jak se jim říká, natož jaké mají vlastnosti. Svět obalů má svůj vlastní jazyk. Víte, co je to doypack nebo slív a proč byste tyto pojmy měli znát?
foto: Matty Marečků, iDNES.cz

Při nákupu se obvykle soustředíme na složení potravin, cenu nebo datum spotřeby. Samotný obal vnímáme jen jako nutné zlo, které hned po vybalení skončí v koši. Jenže i když si to často nepřipouštíme, právě obal je tím, co chrání kvalitu potraviny, za kterou platíme.

Odborná terminologie rozlišuje specifické typy balení. Pokud se v nich naučíte orientovat, lépe pochopíte, proč některé potraviny vydrží déle čerstvé a proč za jiné platíte víc, než byste možná museli.

SLOVNÍČEK Znáte svět obalů?

Druh obaluCo to znamená?
DoypackSáček s čočkovitým dnem, který po naplnění sám stojí
Slív (Sleeve)Etiketa ve formě „rukávu“, která obepíná celý obal
Plastová odnosná taškaOdborný název pro to, čemu lidé nesprávně říkají „igelitka“. Z pravého igelitu se dnes tašky už nevyrábějí
MultipackOznačení pro skupinové balení (např. šest kusů pohromadě)
Regálové balení (SRP/RRP)Krabice nebo obal navržený tak, aby se dal v obchodě rovnou vložit do regálu. Usnadňuje vybalování a zviditelňuje zboží
IML (In-mold label)Etiketa, která je zatavena přímo do těla obalu už při jeho výrobě
LepenkaOdborný termín pro karton nebo papírovou krabici

Doypack

Možná mu říkáte „stojací pytlík“ nebo „sáček se zipem“. Odborně se však jedná o doypack (v češtině se lze setkat i se zdomácnělou formou doypak). Jeho hlavním poznávacím znamením je speciální čočkovité dno. Právě díky němu dokáže sáček po naplnění stát i bez opory v regálu.

Proč jsou doypacky u výrobců i zákazníků tak oblíbené?

  • Jsou lehké, skladné, a přesto velmi pevné.
  • Většina z nich je vybavena ZIP uzávěrem, který chrání obsah před vlhkostí a ztrátou aroma.
  • Mohou být papírové, plastové nebo s hliníkovou vrstvou, která poskytuje nejvyšší ochranu citlivým potravinám.

Slív

Dalším pojmem, který se ve světě obalů skloňuje stále častěji, je slív. Počeštěná vznikla z anglického slovíčka sleeve. Pokud si kupujete například jogurty, drogerii nebo proteinové nápoje, pravděpodobně jste se s ním už setkali.

Jde o etiketu, která není jen nalepená na jedné straně, ale obepíná celý výrobek jako „rukáv“. V terminologii rozlišujeme dva základní typy:

  1. Šrinkslívy (shrink sleeves) – teplem smrštitelné etikety, které dokonale okopírují tvar lahve či kelímku.
  2. Strečslívy (stretch sleeves) – průtažné etikety, které drží na obalu díky své elasticitě bez nutnosti zahřívání.

Slív má jednu velkou výhodu, a to tu, že může sloužit i jako bezpečnostní pečeť, díky které si můžete být jistí, že před vámi výrobek nikdo neotevřel.

Pozor na igelit a celofán

Článek o terminologii by nebyl úplný, pokud bychom se nepokusili vyvrátit dva nejčastější mýty. Nuže tedy, směle do toho.

To, čemu hovorově říkáme „igelitka“, je ve skutečnosti plastová odnosná taška vyrobená z polyetylenu. Skutečný Igelit byl obchodní název pro měkčené PVC, které se dnes pro odnosné tašky prakticky nepoužívá.

Podobně je to i s „celofánem“. Průhledné sáčky na květiny nebo dárkové koše, které tak rádi označujeme za celofánové, jsou ve skutečnosti z polypropylenu. Pravý celofán je přírodní materiál z celulózy, který se dnes v běžném obchodě vyskytuje mnohem méně než jeho plastoví nástupci.

Jiný kraj, jiný název

Zatímco na Plzeňsku smaží k večeři poctivý vošouch, v jiných částech republiky si pochutnávají na cmundě, bramboráku nebo třeba strouhanci. Pořád jde přitom o tu samou dobrotu z brambor.

S obaly je to stejné. Zatímco odborník v továrně mluví o „flexibilním laminátu s tvarovaným dnem“, vy v obchodě hledáte doypack. A když sáhnete po „igelitce“, technický kontrolor by vás opravil, že držíte polyetylenovou odnosnou tašku. Je to zkrátka jen otázka toho, jak moc odborně chcete v supermarketu s prodavači mluvit.

Proč na těchto pojmech záleží?

Ač se na první pohled může zdát, že tyto pojmy jako běžný zákazník nijak nevyužijete, věřte že se vám budou hodit. Mohou vám totiž napovědět, jak s potravinou po nákupu nakládat.

Pokud například víte, že váš doypack má bariérovou vrstvu, nemusíte kávu zbytečně přesypávat do dózy. Stejně tak pokud víte, že etiketa je slív, snadněji ji při třídění odpadu odstraníte a zrecyklujete.

Příště, až budete stát u pokladny, schválně se podívejte, co si vlastně za své peníze nesete domů.

