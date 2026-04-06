Vitamin B proti klíšťatům? Vyhozené peníze. Experti prozradili, co skutečně funguje

  15:20
S příchodem jara se do přírody nevrací jen příjemné počasí, ale i klíšťata. Mnoho lidí těmto nenápadným parazitům nevěnuje dostatek pozornosti, přestože mohou přenášet závažná onemocnění, jako je lymská borelióza nebo klíšťová encefalitida. Jak se před klíšťaty chránit? Zeptali jsme se odborníků z českých univerzit.
ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Klíšťatům obecně vyhovují teplé a vlhké dny, nejaktivnější jsou zpravidla od dubna do června. V tomto období roste mimo jiné i riziko nákazy klíšťovou encefalitidou, závažným virovým onemocněním mozku, které může v horších případech skončit ochrnutím či smrtí. Česká republika se přitom řadí mezi země s nejvyšším výskytem nemoci v Evropě.

Sedmdesát larev klíšťat za hodinu

Aktivita klíšťat úzce souvisí s klimatickými podmínkami, a podobně jako u komárů je nejvyšší především v teplém a dostatečně vlhkém prostředí.

„Klíšťata jsou nejaktivnější, když venkovní teplota dosáhne 15 a nepřesáhne 25 stupňů Celsia a vlhkost se pohybuje alespoň okolo 50-70 %, což je nejvíce v dubnu, květnu a červnu,“ upřesňuje Alena Žákovská, docentka katedry biologie Masarykovy univerzity v Brně. „Před týdnem jsem za hodinu odchytla sedmdesát larev klíšťat.“

V tomto období hledají klíšťata hostitele, k němuž se přisají. Člověk je přitom jen jedním z náhodných objektů a není tak výjimkou, že si i pes mnohdy odnese z jediné procházky klidně i deset klíšťat. Sání krve je pro ně nezbytné proto, aby mohla přejít do dalšího vývojového stádia.

„Zajímavé je, že jsme vysledovali také odlišnou reakci na krevní skupiny,“ podotýká Žákovská. Podle výzkumů preferují klíšťata krevní skupinu A, nejméně se s nimi pak setkají lidé s krevní skupinou B.

Hřebíček jako přírodní alternativa repelentu

Repelenty s DEET či ikaridinem bývají nejúčinnější. Přírodní repelenty sice bývají příjemnější pro citlivou pokožku, na druhou stranu však účinkují kratší dobu.

Mezi lidmi často kolují babské rady, podle kterých klíšťata odpuzuje česnek, ocet či dokonce citron. Nutno však podotknout, že žádná z těchto lidových praktik není vědecky podložená a nemůže vám tak zaručit stoprocentní ochranu.

Co ovšem sklidilo pozitivní ohlas i u vědců, je hřebíček, přesněji řečeno hřebíčkovec vonný.

„Při porovnání působení dvou repelentů u dvou druhů klíšťat výsledky ukázaly, že vysokou repelentní účinnost vykazoval jak komerční přípravek Predator, tak i přírodní repelent z hřebíčkovce vonného,“ doplňuje Žákovská.

Zároveň dodává, že k přípravě tohoto roztoku bylo použito sto mililitrů 40% denaturovaného ethanolu a pět gramů sušených poupat hřebíčku, přičemž samotný roztok se louhoval po dobu deseti dní. Přírodní repelent z hřebíčkovce doporučuje aplikovat častěji, ideálně na nohy.

„Repelent je třeba aplikovat pouze na odkryté části těla a vyhnout se oblasti očí, úst nebo podrážděné pokožce. Jeho účinek není celodenní, proto je nutné aplikaci opakovat podle doporučení výrobce, zejména při pocení, koupání nebo vysokých teplotách,“ upozorňuje Veronika Orendášová, mluvčí České lékařské komory.

Zároveň připomíná, že pokud člověk kombinuje repelent s opalovacím krémem, měl by nejprve nanést opalovací přípravek a až poté repelent.

Vitamin B nepomůže, jedinou jistotou je očkování

Co se mezi lidmi rovněž rozneslo, je pověra o pozitivním účinku vitaminu B. Podle této pověry dokáže vitamin B změnit tělesný pach člověka natolik, že se stane pro klíšťata méně atraktivní, či dokonce odpudivý.

Podle Rastislava Maďara, děkana Lékařské fakulty Ostravské univerzity, jde však o pověru, která ve skutečnosti nestojí na žádném vědeckém základě. „Spolehnout se na to rozhodně nelze, člověk by kvůli možné nákaze riskoval své zdraví.“.

Mezi nejúčinnější chemické repelenty proti klíšťatům řadí především ty, které obsahují syntetické látky, DEET, ikaridin a IR3535. Z přírodních repelentů může doporučit ty s PMD, která obsahuje eukalyptus, případně Permethrin, který se aplikuje na oblečení nebo moskytiéry. Zdůrazňuje však, že jejich účinnost je v porovnání se syntetickými repelenty kratší.

Vitamin B jako prostředek proti klíšťatům je na úrovni lidové pověry. Proti klíšťové encefalitidě je jedinou jistou prevencí očkování.

doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS

Jak se očkovat?

Očkovat se můžete buďto u praktického lékaře, nebo v očkovacím centru.

Základní očkování:

  1. dávka
  2. dávka 1-3 měsíců po první
  3. dávka 5-12 měsíců po druhé

Přeočkování:

  • první 3 roky po třetí dávce
  • následně každých 5 let

Cena jedné dávky se pohybuje okolo 900 korun, od 50 let je očkování hrazeno pojišťovnou.

Zároveň dodává, že jedinou jistou prevencí proti klíšťové encefalitidě je očkování. „Tedy kromě toho, že by člověk vůbec nechodil do přírody a nekonzumoval nepasterizované mléko a mléčné výrobky, kterými se virus přenáší taky.“

Očkování proti klíšťové encefalitidě je zcela dobrovolné a není hrazeno zdravotní pojišťovnou. Základní očkování probíhá ve třech dávkách, následně je třeba se po třech letech přeočkovat. K dalšímu přeočkování dochází po pěti letech. Cena jedné dávky se pohybuje okolo 900 korun.

Přestože cena může mít mnohdy zásadní vliv na rozhodnutí, zda za to očkování opravdu stojí, nutno podotknout, že většina zdravotních pojišťoven v České republice nabízí příspěvek na očkování v rámci preventivních programů, a to ve výši 700 až 2 100 korun. Od padesáti let je navíc očkování hrazeno pojišťovnou.

Prevenci se nevyplatí podceňovat

Ochrana před klíšťaty však zdaleka nestojí jen na repelentech. Zabránit přisátí můžeme také vhodně zvoleným oblečením či zodpovědným chováním v přírodě. Právě tyto zdánlivé detaily často rozhodují o tom, zda se klíště ke kůži vůbec dostane.

Úplným základem je vybrat si vhodné oblečení. Jak by takové ideální oblečení mělo vypadat?

  • mělo by být světlé, abyste případné klíště snadno odhalili
  • mělo by být z prodyšného materiálu
  • mělo by mít hladký povrch, po kterém se klíšťatům hůře šplhá
  • mělo by zakrývat co největší část těla

Pokud se chystáte vyrazit na procházku do lesa, určitě byste si měli vzít tričko nebo mikinu s dlouhým rukávem, dlouhé kalhoty a pevnou, ideálně kotníkovou obuv, případně vysoké gumáky. Nohavice kalhot si zastrčte do bot, aby se klíště nedostalo pod látku. Důležitou roli hraje i správné použití repelentu. Ten můžete aplikovat na kůži i na oblečení.

Riziko přisátí můžete snížit i samotným pohybem v terénu. Snažte se držet vyznačených cest a vyhýbejte se vysoké trávě a křovinám, kde klíšťata číhají nejčastěji. Rozhodně si do trávy nesedejte ani nelehejte, a to ani na podložku nebo deku. Během procházky průběžně kontrolujte spodní část nohou.

Zkontrolovat byste se správně měli i po grilování na zahradě nebo procházce se psem v parku. „Mnoho lidí si myslí, že klíšťata jsou jen v hlubokých lesích, přitom se s nimi běžně setkáme i v městských parcích, zahradách nebo na loukách,“ připomíná Orendášová.

Pokud nějaké klíště najdete, včas ho vytáhněte. Podle Orendášové se lidé často dopouštějí omylu, když klíště před odstraněním potřou olejem nebo krémem. Správně byste jej měli co nejdříve odstranit pinzetou nebo speciální kartou a místo vydezinfikovat.

