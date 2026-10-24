Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Více vůně, méně alkoholu. Božkov představil novinku na pečení cukroví i buchet

Autor:
  11:30
Společnost Stock Plzeň-Božkov uvádí na trh novinku v podobě Božkova na pečení

Společnost Stock Plzeň-Božkov uvádí na trh novinku v podobě Božkova na pečení | foto: Stock Plzeň-Božkov

Společnost Stock Plzeň-Božkov uvádí na trh novinku v podobě Božkova na pečení
Společnost Stock Plzeň-Božkov uvádí na trh novinku v podobě Božkova na pečení
Společnost Stock Plzeň-Božkov uvádí na trh novinku v podobě Božkova na pečení
Společnost Stock Plzeň-Božkov uvádí na trh novinku v podobě Božkova na pečení
6 fotografií
Společnost Stock přichází s novinkou Božkov Na pečení, obsahuje méně alkoholu než klasický Božkov, moučníkům i cukroví však dodá více vůně, uvádí výrobce.

Některé ingredience se v českých rodinách předávají z generace na generaci a tvoří neodmyslitelnou součást chvil strávených v kuchyni. Právě na toto propojení navazuje Božkov Na pečení, který je speciálně vytvořen tak, aby podtrhl chuť buchet, koláčů i vánočního cukroví. Produkt má snížený obsah alkoholu na 20%, budou se prodávat půllitrové láhve. V současné doběho nabízí v akci několik řetězců.

Kynuté dýňové rolky

Kynuté dýňové rolky: Podzimní pečení s drobenkou a sladkou polevou

Recept

Střední

60 min

Božkov Na pečení vyniká příjemnou vůní, jemně zlatavou barvou a plnou chutí. Ve sladkých receptech spolehlivě zvýrazňuje chuť použitých surovin a podtrhuje výsledný charakter hotového moučníku. Skvěle se uplatní v koláčích, buchtách i v domácím cukroví všude tam, kde má pečení vonět po domově. Produkt staví na pečlivém výběru ingrediencí a osvědčené výrobní tradici, čímž navazuje na roli, kterou značka v kuchyních již stabilně zaujímá.

Pečte božsky po celý rok

Vánoční pečení má sice v domácnostech výjimečné postavení, ale spojení Božkova s kuchyní sahá daleko za sváteční stůl. Patří sem i buchty a koláče dělající radost během celého roku, což připomíná hlavní komunikační výzva Pečte božsky. Ta staví do popředí bohatší vůni, plnější chuť a kouzlo domácí pohody.

Nabídka Stock Plzeň-Božkov se rozšiřuje.
Společnost Stock Plzeň-Božkov uvádí na trh novinku v podobě Božkova na pečení.
Nabídka Stock Plzeň-Božkov se rozšiřuje.
Nabídka Stock Plzeň-Božkov se rozšiřuje.
Nabídka Stock Plzeň-Božkov se rozšiřuje.
6 fotografií

„Ve Stocku dlouhodobě stavíme na síle tradičních značek, které si získaly důvěru několika generací spotřebitelů. Božkov na pečení je příkladem propojení tradice s inovací, kterou reagujeme na měnící se preference trhu. Uvedení produktu podpoříme komunikační kampaní v televizi, v digitálních médiích a v místě prodeje,“ uvádí marketingová ředitelka Stock Plzeň-Božkov Vladimíra Formánková.

Masivní investice a modernizace výroby v Plzni

Uvedení novinky na pečení doplňuje širší strategii společnosti, která letos úspěšně o 70 % navýšila výrobní kapacitu automatické linky na hotové míchané nápoje v plechovkách. Český trh s alkoholickými nápoji totiž prochází výraznými proměnami a zákazníci stále častěji vyhledávají nové chutě, praktická balení i produkty odpovídající současnému životnímu stylu.

Společnost v souladu s těmito trendy rozšířila nabídku také o Božkov Modrou, Fernet Lime či Božkov Republica Mango a poprvé vstoupila do kategorie aperitivů se značkou Limoncè Aperitivo.

Starý recept, nová doba. Populární Fernet z Božkova boduje v míchaných koktejlech
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Pamatujete na Hypernovu, Delvitu či Hervis? Těchto 20 obchodů už v Česku nenajdete

Pamatujete na nákupy v Hypernově, vybírání elektroniky v CZC.cz nebo na...

Pamatujete na nákupy v Hypernově, vybírání elektroniky v CZC.cz nebo na oblečení z Kenvela? Některé značky patřily k běžnému životu, jiné lákaly na zboží, které jinde nebylo k sehnání. Zatímco v...

KVÍZ: Bolka Polívku si spojíte s Májkou hned. Zrádnější jsou další tváře z reklam

Choreografii herců i komparsu ve spotu měla během natáčení na starosti...

Slavné tváře a známé hlasy potkáváme v reklamách na potraviny, alkohol, supermarkety i fastfoody téměř každý den. Některé spoty si pamatujeme celé roky, jiné poznáme jen podle hlasu. Dokážete správně...

Do Česka vstoupil řetězec MR.D.I.Y. z Malajsie, konkurent Actionu a Pepca

V úterý 20. října otevřel svůj první obchod MR.D.I.Y. v ostravském obchodním...

Malajsijský řetězec MR.D.I.Y. vstoupil na český trh. První prodejnu otevřel bez slavnostního uvedení ve Foru Nová Karolina v Ostravě. Na ploše 833 metrů čtverečních nabízí dvacet tisíc výrobků pro...

Influencerka navrhla botasky za téměř čtyři tisíce. Vyprodaly se za 20 minut

Limitovaná edice tenisek Botas, na které se podílela influencerka Bé H&#224;...

Limitovaná edice tenisek Botas, na které se podílela influencerka Bé Hà Nguyen a její značka šperků VÀNG, zmizela z nabídky během necelých 20 minut. První várka čítala pouhých 250 párů,...

Zákazníci se bouřili, jinde změnu vítali. Těmto značkám nový design změnil osud

ilustrační snímek

Nový design měl značky posunout dál, někdy však přinesl pravý opak. Džus Tropicana kvůli změně obalu ztratil pětinu prodejů, u zmrzlin Häagen-Dazs prodeje po redesignu prudce vzrostly. Značky jako...

Více vůně, méně alkoholu. Božkov představil novinku na pečení cukroví i buchet

Společnost Stock Plzeň-Božkov uvádí na trh novinku v podobě Božkova na pečení

Společnost Stock přichází s novinkou Božkov Na pečení, obsahuje méně alkoholu než klasický Božkov, moučníkům i cukroví však dodá více vůně, uvádí výrobce.

24. října 2026  11:30

Adventní kalendáře 2026: Pivo, kosmetika i nářadí, jeden stojí přes tisíc korun

Čokoládová okénka už dávno nejsou jedinou možností, jak si zpříjemnit čekání na...

Čokoládová okénka už dávno nejsou jedinou možností, jak si zpříjemnit čekání na Vánoce. V obchodech jsme našli adventní kalendáře s kosmetikou, hračkami, čajem i pivem. Nechybí vánoční nářadí pro...

24. října 2026  4:30

Nacistická raketa V-2 pomohla před 80 lety pořídit první snímky z vesmíru

Raketa V-2 se připravuje na jeden z prvních startů na raketové střelnici White...

„Zázračná“ zbraň nacistického Německa v podobě rakety V-2 má na svém kontě i jedno civilní prvenství. Právě díky tomuto stroji se totiž podařilo před 80 lety získat vůbec první záběry Země pořízené z...

24. října 2026

KVÍZ: První mráz odhalí chyby řidičů: Víte, jak správně připravit auto na zimu?

ilustrační snímek

Mráz, sníh, led i posypová sůl dokážou řidiče pořádně potrápit. Víte, kdy přezout, jak správně odmrazit sklo, co nalít do ostřikovačů nebo jak připravit auto na první velké mrazy? Otestujte své...

vydáno 24. října 2026

Kotě některých kočičích plemen stojí jako auto. Ragdoll je proti nim levný

ilustrační snímek

Za kotě Ragdolla zaplatíte 30 tisíc korun, a mezi nejdražšími kočkami světa přitom patří k těm levnějším. U savanové kočky se cena vyšplhá až ke čtvrt milionu, tedy k ceně auta. Z obyčejného mazlíčka...

23. října 2026  18:20

Vitamin D začne tělu na podzim chybět. Kdy ho brát, aby opravdu fungoval?

Mezi potraviny bohaté na vitamin D patří například tučné ryby vejce a mléčné...

Dny se zkracují a na slunci trávíte čím dál méně času. Pro tělo to znamená méně vitaminu D, který si od jara do konce září dokáže vyrobit v kůži samo. I když ho jinak v doplňcích stravy neberete, teď...

23. října 2026  16:20

mBank chystá odstávku. V neděli vypne klíčové služby, fungovat nebudou ani platby

ilustrační snímek

Nedělní ráno může zkomplikovat plány mnoha Čechům. Jedna z tuzemských bank, jejíž služby využívá víc než čtvrt milionu klientů, chystá rozsáhlou technickou odstávku. Fungovat nebude internetové...

23. října 2026

Čeští překupníci jsou lidumilové, nedostupný iPhone Duo prodávají docela levně

iPhone Duo

Kdo si nestačil předobjednat iPhone Duo v prvních minutách po spuštění objednávek, tak si na něj počká, nebo zaplatí překupníkům. První nabídky překupníků v Česku jsou oproti těm zahraničním docela...

23. října 2026  11:37

Doufáme, že to přehodnotíte. Moskvě se nelíbí zákaz ruského LNG v Evropské unii

Ruský prezident Vladimir Putin při obhlídce projektu Arctic LNG 2 společnosti...

Vysocí ruští političtí a energetičtí činitelé ve čtvrtek vyzvali Evropskou unii, aby přehodnotila plánovaný zákaz dovozu zkapalněného zemního plynu (LNG) z Ruska. Poukázali v této souvislosti na...

23. října 2026  9:46

České tenisky připomínají 28. říjen. Trikolorou, lvem i Masarykem

Zleva: Iconic ČSR Tricolor, Botas a Tenisky 28. října, JANCARIK

Značky Botas a Jančařík připravily limitované edice tenisek inspirované vznikem samostatného Československa 28. října 1918. Zatímco Botas sází na československé barvy a českého lva, Jančařík každý...

23. října 2026  8:30

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Změna času: Kolik vlaků na hodinu zastaví a jak ovlivní noční provoz MHD

Cestující po železnici si prostě v noci hodinku postojí v nějaké stanici.

Návrat ke středoevropskému času v neděli 25. října ovlivní čtrnáct nočních vlaků Českých drah a jejich zahraničních partnerů a RegioJetu. Změny čekají také dálkové autobusy a noční MHD. Kde vlaky...

23. října 2026

Od Albertu po Tesco: Podívali jsme se, jak si řetězce cení věrnost

ilustrační snímek

Máslo, vejce, mléko, maso i káva. Srovnali jsme ceny v šesti řetězcích od Albertu až po Tesco. V Bille jsme s aplikací jen na pěti položkách ušetřili 190 korun. Albert pro tento týden překopal akční...

23. října 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×