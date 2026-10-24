Více vůně, méně alkoholu. Božkov představil novinku na pečení cukroví i buchet

Některé ingredience se v českých rodinách předávají z generace na generaci a tvoří neodmyslitelnou součást chvil strávených v kuchyni. Právě na toto propojení navazuje Božkov Na pečení, který je speciálně vytvořen tak, aby podtrhl chuť buchet, koláčů i vánočního cukroví. Produkt má snížený obsah alkoholu na 20%, budou se prodávat půllitrové láhve. V současné doběho nabízí v akci několik řetězců.
Božkov Na pečení vyniká příjemnou vůní, jemně zlatavou barvou a plnou chutí. Ve sladkých receptech spolehlivě zvýrazňuje chuť použitých surovin a podtrhuje výsledný charakter hotového moučníku. Skvěle se uplatní v koláčích, buchtách i v domácím cukroví všude tam, kde má pečení vonět po domově. Produkt staví na pečlivém výběru ingrediencí a osvědčené výrobní tradici, čímž navazuje na roli, kterou značka v kuchyních již stabilně zaujímá.
Pečte božsky po celý rok
Vánoční pečení má sice v domácnostech výjimečné postavení, ale spojení Božkova s kuchyní sahá daleko za sváteční stůl. Patří sem i buchty a koláče dělající radost během celého roku, což připomíná hlavní komunikační výzva Pečte božsky. Ta staví do popředí bohatší vůni, plnější chuť a kouzlo domácí pohody.
„Ve Stocku dlouhodobě stavíme na síle tradičních značek, které si získaly důvěru několika generací spotřebitelů. Božkov na pečení je příkladem propojení tradice s inovací, kterou reagujeme na měnící se preference trhu. Uvedení produktu podpoříme komunikační kampaní v televizi, v digitálních médiích a v místě prodeje,“ uvádí marketingová ředitelka Stock Plzeň-Božkov Vladimíra Formánková.
Masivní investice a modernizace výroby v Plzni
Uvedení novinky na pečení doplňuje širší strategii společnosti, která letos úspěšně o 70 % navýšila výrobní kapacitu automatické linky na hotové míchané nápoje v plechovkách. Český trh s alkoholickými nápoji totiž prochází výraznými proměnami a zákazníci stále častěji vyhledávají nové chutě, praktická balení i produkty odpovídající současnému životnímu stylu.
Společnost v souladu s těmito trendy rozšířila nabídku také o Božkov Modrou, Fernet Lime či Božkov Republica Mango a poprvé vstoupila do kategorie aperitivů se značkou Limoncè Aperitivo.
|
Starý recept, nová doba. Populární Fernet z Božkova boduje v míchaných koktejlech