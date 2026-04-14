Většina zahradníků volí špatně. Který typ nůžek se hodí na jakou práci?

Natálie Brabcová
  15:20
Výběr zahradních nůžek není jen o značce nebo ceně. Každý typ, od klasických nůžek přes elektrické až po akumulátorové, má své specifické využití. Špatně zvolené nůžky mohou způsobit poškození větví, deformaci rostlin, zbytečnou námahu při stříhání nebo dokonce úraz.

Mechanické nůžky na živý plot zvládnou přesný střih, ale při větších plochách dají rukám zabrat. | foto: Fiskars

Ať už se chystáte upravit živý plot, prořezat strom nebo jen zastřihnout okrasné keře, volba správných nůžek rozhodne o výsledku i bezpečnosti práce.

Proč je volba nůžek klíčová

Každý typ nůžek je navržen pro konkrétní práci. Ruční nůžky jsou ideální pro tenké větve a detailní úpravy. Nůžky na větve s převodem umožňují snadnější řezání silnějšího dřeva díky lepšímu přenosu síly. Elektrické a akumulátorové modely šetří čas a snižují fyzickou námahu, ale nesprávné použití nebo příliš rychlý řez může větve poškodit.

Důsledky špatného výběru nůžek:

  • Poškozené větve a deformované rostliny
  • Vyšší fyzická námaha při práci
  • Riziko pořezání nebo úrazu při nepozornosti
  • U ovocných stromů může dojít ke snížení plodnosti

Zahradní nůžky patří do základní výbavy. Vybírejte je podle využití

Typy zahradních nůžek a jejich použití

Aby práce byla efektivní a bezpečná, je třeba volit nůžky podle konkrétní úlohy:

Nůžky do zahrady: Který typ na co použít
Typ nůžekVyužitíOmezení
Ruční zahradní nůžkyTenčí větve, keře, detailní střih, růže a okrasné rostlinyVhodné jen pro malé plochy, při delší práci rychle unaví
Nůžky na větve s převodemSilnější větve stromů a keřů, převod pákou usnadňuje řezManuální, vyžaduje sílu při dlouhých řezech
Mechanické nůžky na živý plotMalé plochy, přesné stříhání tvarů a detailůFyzicky náročné, nehodí se na velké nebo husté ploty
Elektrické nůžky na živý plotStřední a větší plochy, stabilní výkonKabel omezuje pohyb, potřeba prodlužovací kabel u delších plotů
Akumulátorové nůžky na živý plotVolný pohyb, střední zahrady, pohodlné pro běžné střihyVýkon závisí na baterii, nevhodné pro velmi silné větve a dlouhodobé stříhání

Nejčastější chyby, kterých se zahradníci dopouštějí

Při práci na zahradě často chybujeme už při samotném výběru nástroje. Nevhodný typ nůžek, například ruční nůžky na silné větve nebo těžké pákové nůžky na drobné keře, ztěžuje práci a může poškodit rostliny. Tupé ostří způsobuje, že se větve netrhají čistě, ale spíše mačkají a trhají, což brání rychlému hojení a zvyšuje riziko poškození rostliny.

Často se podceňuje pohodlí při práci. Rukojeti bez protiskluzové úpravy nebo s nepohodlným tvarem unavují ruce a zvyšují riziko úrazu, zejména při delší práci. U elektrických či akumulátorových modelů bývá častou chybou příliš rychlý střih, větve se trhají místo čistého řezu, a to může rostlinám škodit.

Dva školáci přišli o prsty, při práci na zahradě je zranily elektrické nůžky

Jak zvolit správné nůžky

  • Pro detailní práci a malé větve jsou ideální ruční nůžky typu bypass, které zajišťují čistý řez a minimalizují poškození rostlin.
  • Pro silnější větve se hodí nůžky s převodem nebo pákové modely, které přenášejí sílu a usnadňují řezání.
  • Pro střih živého plotu jsou elektrické nůžky vhodné pro větší plochy, protože poskytují stabilní výkon, ale jejich kabel omezuje pohyb.
  • Akumulátorové nůžky poskytují volnost pohybu a mobilitu, jsou ideální pro střední zahrady, ale jejich výkon závisí na kapacitě baterie, proto nejsou vhodné na velmi silné větve.

Ostří nůžek je potřeba pravidelně brousit a rukojeti volit podle pohodlí a výdrže. Při práci je vždy nutné používat bezpečnostní rukavice a ochranu očí.

Většina zahradníků volí špatně. Který typ nůžek se hodí na jakou práci?

Mechanické nůžky na živý plot zvládnou přesný střih, ale při větších plochách...

Výběr zahradních nůžek není jen o značce nebo ceně. Každý typ, od klasických nůžek přes elektrické až po akumulátorové, má své specifické využití. Špatně zvolené nůžky mohou způsobit poškození větví,...

14. dubna 2026  15:20

