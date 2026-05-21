Co jsou omega-3 a proč je tělo potřebuje
Omega-3 jsou nenasycené mastné kyseliny, které si tělo neumí samo vytvořit v dostatečném množství. Proto je musíme přijímat ze stravy nebo doplňků.
Nejdůležitější typy omega-3:
- EPA (eikosapentaenová kyselina)
- DHA (dokosahexaenová kyselina)
- ALA (alfa-linolenová kyselina)
EPA a DHA se nacházejí hlavně v tučných mořských rybách. ALA najdeme především v rostlinných zdrojích, například ve lněných semínkách nebo vlašských ořeších.
Co přesně omega-3 dělají:
- podporují normální činnost srdce
- podílejí se na správné funkci mozku
- přispívají k normálnímu zraku
- podílejí se na regulaci některých zánětlivých procesů v těle
Omega-3 mastné kyseliny se zmiňují také v souvislosti s psychickou pohodou. Výzkumy publikované v Národní knihovně medicíny Spojených států amerických ukazují, že nižší hladiny omega-3 mastných kyselin v organismu mohou souviset s častějším výskytem depresí. Dlouhodobě se zároveň zkoumá jejich role při podpoře léčby již vzniklé deprese a opakovaně se potvrzuje jejich významný vliv na fungování nervové soustavy a psychickou rovnováhu.
Nedostatek omega-3: Příznaky, které většina lidí přehlíží
Nedostatek omega-3 bývá nenápadný. Nejde o klasický deficit jako například u železa nebo vitaminu C, přesto může mít dlouhodobě vliv na fungování organismu.
Nízký příjem omega-3 bývá spojován například s:
- únavou
- horší koncentrací
- suchou pokožkou
- horší regenerací
- častějšími výkyvy nálady
Rizikové skupiny:
- lidé, kteří téměř nejí ryby
- vegetariáni a vegani
- těhotné ženy
- senioři
V čem je omega-3 nejvíc? Nejsou to jen ryby
Nejznámějším zdrojem omega-3 jsou losos, makrela nebo sardinky. Tyto mastné kyseliny ale obsahují i některé rostlinné potraviny.
|Potravina
|Obsah omega-3
|Losos, makrela, sardinky
|velmi vysoký
|Tresčí játra a rybí olej
|velmi vysoký
|Lněná semínka
|vysoký
|Vlašské ořechy
|střední
|Chia semínka
|střední
Rozdíl je ale v tom, jaké typy omega-3 jednotlivé potraviny obsahují. Z ryb tělo získává přímo EPA a DHA, zatímco rostlinné zdroje obsahují hlavně ALA, kterou si organismus přeměňuje jen omezeně.
Nejlepší způsob, jak si zajistit optimální příjem omega-3 mastných kyselin, je jíst alespoň dvakrát týdně ryby. Pokud však nejíte dostatek tučných ryb nebo mořských plodů, je pro vás užívání doplňků stravy s omega-3 mastnými kyselinami přínosné,“ uvádí Mgr. Barbora Jedličková, farmaceutka z lékárny Dr. Max.
Doplňky stravy: Jaké omega-3 existují
Na trhu existuje několik forem omega-3 doplňků.
Nejčastější varianty:
- rybí olej
- krill oil
- tresčí olej
- veganské omega-3 z řas
Liší se hlavně poměrem EPA a DHA a také formou, ve které jsou mastné kyseliny vázané, což může ovlivňovat jejich vstřebatelnost. U kvalitních doplňků je důležitá také nízká oxidace oleje (čerstvost).
„Při výběru omega-3 mastných kyselin je důležité sledovat zejména součet EPA a DHA v denní dávce, nikoli jen množství rybího oleje. Každá forma se může lišit vstřebatelností, ale klíčová je celková kvalita zpracování a obsah účinných látek,“ uvádí Mgr. Barbora Jedličková z online poradny Dr. Max.
Kolik omega-3 denně potřebujete
Přesná doporučení se liší podle jídelníčku a zdravotního stavu.
Přibližně 250 mg EPA + DHA denně se považuje za dostatečný příjem pro udržení normální funkce srdce u zdravých dospělých, uvádí Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA).
Takové množství lze běžně pokrýt pravidelnou konzumací tučných ryb, jako je losos, makrela nebo sardinky, nebo doplňkem stravy obsahujícím alespoň 250 mg EPA a DHA v denní dávce.
Pozor: Údaj 1000 mg uváděný na obalech omega-3 doplňků obvykle označuje množství rybího oleje, nikoli samotný obsah EPA a DHA.
Kdy dává smysl doplněk
Omega-3 ve formě doplňku může být vhodná, pokud:
- nejíte ryby nebo je jíte jen výjimečně
- máte vyšší nároky na příjem živin (např. při zvýšené zátěži)
- dlouhodobě nekonzumujete dostatek zdrojů omega-3 (ryby, semínka, ořechy)
Těhotenství:
V těhotenství se klade důraz hlavně na DHA, která je důležitá pro vývoj mozku a zraku dítěte.
Kdy být opatrný:
Vyšší dávky omega-3 nejsou vhodné pro každého, zejména u lidí užívajících léky na srážlivost krve. V takovém případě je vhodná konzultace s lékařem.
Jak a kdy omega-3 užívat, aby opravdu fungovaly
Omega-3 mastné kyseliny patří mezi tuky, proto záleží na tom s čím je užíváte.
V praxi se doporučuje:
- užívat je během jídla
- ideálně s jídlem obsahujícím tuk
- ne nalačno
„Omega-3 mastné kyseliny je vhodné užívat vždy s jídlem nebo bezprostředně po jídle, protože v této době dochází ke zvýšenému vylučování žluči, která podporuje lepší trávení tuků a jejich vstřebávání. Současně užívání rybího oleje s jídlem napomáhá i vstřebávání vitamínů rozpustných v tucích (A, D, E, K),“ uvádí PharmDr. Radka Procházková z online poradny Dr. Max.
Omega-3 a longevity: Jak souvisí se zdravým stárnutím
Omega-3 mastné kyseliny se často objevují v tématu longevity, tedy zdravého stárnutí.
Podle velké evropské studie DO-HEALTH publikované v časopise Nature Aging byly omega-3 testovány v kombinaci s vitamínem D a pravidelným silovým tréninkem u lidí nad 70 let. Výsledky ukázaly, že samotné užívání omega-3 i jejich kombinace s dalšími faktory byla spojena s pozitivními změnami v ukazatelích biologického stárnutí a s nižším výskytem některých zdravotních komplikací.
Důvodem, proč se omega-3 v této souvislosti často zmiňují, je jejich vztah k několika klíčovým oblastem organismu:
- souvisí s normální funkcí srdce a cév
- podílejí se na fungování mozku a nervové soustavy
- mohou se podílet na regulaci zánětlivých procesů v těle
- mohou přispívat k udržení normální funkce buněčných struktur
Podle vědecké studie publikované v časopise Nutrients omega-3 mastné kyseliny ovlivňují průběh zánětlivých reakcí v organismu a podílejí se také na jejich přirozeném ukončování.
Nejde ale o samostatný faktor, ale o součást celkově vyváženého jídelníčku a životního stylu.
Jak na omega-3 v praxi
Pokud chcete z omega-3 získat maximum, stačí dodržet několik jednoduchých pravidel:
- užívejte je s jídlem - ideálně s jídlem obsahujícím tuk
- neberte je nalačno
- sledujte obsah EPA a DHA v doplňku
- pravidelně zařazujte tučné ryby do jídelníčku
Omega-3 jsou tuky, a jejich vstřebávání je výrazně lepší, pokud jsou součástí běžného jídla. Rozhoduje proto nejen dávka, ale i to, jak a s čím je užíváte.