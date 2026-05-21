Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Většina lidí bere omega-3 mastné kyseliny špatně. Lékaři radí, s čím je užívat

Natálie Brabcová
  5:00
Omega-3 mastné kyseliny patří mezi nejčastěji užívané doplňky stravy u dospělých, zejména kvůli jejich spojení se zdravím srdce a mozku. Stále častěji se ale zmiňují také v souvislosti s longevity, tedy zdravým stárnutím. Jde o tuky, u kterých hraje roli způsob vstřebávání, a proto se neřeší jen samotná dávka, ale i to kdy a s čím je užíváte.
Přirozené zdroje omega-3 mastných kyselin ve stravě.

Přirozené zdroje omega-3 mastných kyselin ve stravě. | foto: Profimedia.cz

Obsah

Co jsou omega-3 a proč je tělo potřebuje

Omega-3 jsou nenasycené mastné kyseliny, které si tělo neumí samo vytvořit v dostatečném množství. Proto je musíme přijímat ze stravy nebo doplňků.

Nejdůležitější typy omega-3:

  • EPA (eikosapentaenová kyselina)
  • DHA (dokosahexaenová kyselina)
  • ALA (alfa-linolenová kyselina)

EPA a DHA se nacházejí hlavně v tučných mořských rybách. ALA najdeme především v rostlinných zdrojích, například ve lněných semínkách nebo vlašských ořeších.

Co přesně omega-3 dělají:

Mějte astma pod kontrolou. Zkuste do stravy přidat i omega-3
  • podporují normální činnost srdce
  • podílejí se na správné funkci mozku
  • přispívají k normálnímu zraku
  • podílejí se na regulaci některých zánětlivých procesů v těle

Omega-3 mastné kyseliny se zmiňují také v souvislosti s psychickou pohodou. Výzkumy publikované v Národní knihovně medicíny Spojených států amerických ukazují, že nižší hladiny omega-3 mastných kyselin v organismu mohou souviset s častějším výskytem depresí. Dlouhodobě se zároveň zkoumá jejich role při podpoře léčby již vzniklé deprese a opakovaně se potvrzuje jejich významný vliv na fungování nervové soustavy a psychickou rovnováhu.

Nedostatek omega-3: Příznaky, které většina lidí přehlíží

Nedostatek omega-3 bývá nenápadný. Nejde o klasický deficit jako například u železa nebo vitaminu C, přesto může mít dlouhodobě vliv na fungování organismu.

Nízký příjem omega-3 bývá spojován například s:

Nejíme dost omega-3. Co přidat na talíř a kdy zvažovat doplňky
  • únavou
  • horší koncentrací
  • suchou pokožkou
  • horší regenerací
  • častějšími výkyvy nálady

Rizikové skupiny:

  • lidé, kteří téměř nejí ryby
  • vegetariáni a vegani
  • těhotné ženy
  • senioři

V čem je omega-3 nejvíc? Nejsou to jen ryby

Nejznámějším zdrojem omega-3 jsou losos, makrela nebo sardinky. Tyto mastné kyseliny ale obsahují i některé rostlinné potraviny.

Obsah omega-3 v potravinách
PotravinaObsah omega-3
Losos, makrela, sardinkyvelmi vysoký
Tresčí játra a rybí olejvelmi vysoký
Lněná semínkavysoký
Vlašské ořechystřední
Chia semínkastřední

Rozdíl je ale v tom, jaké typy omega-3 jednotlivé potraviny obsahují. Z ryb tělo získává přímo EPA a DHA, zatímco rostlinné zdroje obsahují hlavně ALA, kterou si organismus přeměňuje jen omezeně.

Nejlepší způsob, jak si zajistit optimální příjem omega-3 mastných kyselin, je jíst alespoň dvakrát týdně ryby. Pokud však nejíte dostatek tučných ryb nebo mořských plodů, je pro vás užívání doplňků stravy s omega-3 mastnými kyselinami přínosné,“ uvádí Mgr. Barbora Jedličková, farmaceutka z lékárny Dr. Max.

Doplňky stravy: Jaké omega-3 existují

Na trhu existuje několik forem omega-3 doplňků.

Nejčastější varianty:

Pokud nejíte 2 až 3 porce ryby týdně, doplňujte omega-3, radí farmaceutka
  • rybí olej
  • krill oil
  • tresčí olej
  • veganské omega-3 z řas

Liší se hlavně poměrem EPA a DHA a také formou, ve které jsou mastné kyseliny vázané, což může ovlivňovat jejich vstřebatelnost. U kvalitních doplňků je důležitá také nízká oxidace oleje (čerstvost).

„Při výběru omega-3 mastných kyselin je důležité sledovat zejména součet EPA a DHA v denní dávce, nikoli jen množství rybího oleje. Každá forma se může lišit vstřebatelností, ale klíčová je celková kvalita zpracování a obsah účinných látek,“ uvádí Mgr. Barbora Jedličková z online poradny Dr. Max.

Kolik omega-3 denně potřebujete

Přesná doporučení se liší podle jídelníčku a zdravotního stavu.

Přibližně 250 mg EPA + DHA denně se považuje za dostatečný příjem pro udržení normální funkce srdce u zdravých dospělých, uvádí Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA).

Takové množství lze běžně pokrýt pravidelnou konzumací tučných ryb, jako je losos, makrela nebo sardinky, nebo doplňkem stravy obsahujícím alespoň 250 mg EPA a DHA v denní dávce.

Pozor: Údaj 1000 mg uváděný na obalech omega-3 doplňků obvykle označuje množství rybího oleje, nikoli samotný obsah EPA a DHA.

Kdy dává smysl doplněk

Omega-3 ve formě doplňku může být vhodná, pokud:

  • nejíte ryby nebo je jíte jen výjimečně
  • máte vyšší nároky na příjem živin (např. při zvýšené zátěži)
  • dlouhodobě nekonzumujete dostatek zdrojů omega-3 (ryby, semínka, ořechy)

Těhotenství:

V těhotenství se klade důraz hlavně na DHA, která je důležitá pro vývoj mozku a zraku dítěte.

Kdy být opatrný:

Vyšší dávky omega-3 nejsou vhodné pro každého, zejména u lidí užívajících léky na srážlivost krve. V takovém případě je vhodná konzultace s lékařem.

Není ryba jako ryba. Jak poznat dobrý zdroj omega-3 kyselin?

Jak a kdy omega-3 užívat, aby opravdu fungovaly

Omega-3 mastné kyseliny patří mezi tuky, proto záleží na tom s čím je užíváte.

V praxi se doporučuje:

  • užívat je během jídla
  • ideálně s jídlem obsahujícím tuk
  • ne nalačno

„Omega-3 mastné kyseliny je vhodné užívat vždy s jídlem nebo bezprostředně po jídle, protože v této době dochází ke zvýšenému vylučování žluči, která podporuje lepší trávení tuků a jejich vstřebávání. Současně užívání rybího oleje s jídlem napomáhá i vstřebávání vitamínů rozpustných v tucích (A, D, E, K),“ uvádí PharmDr. Radka Procházková z online poradny Dr. Max.

Omega-3 a longevity: Jak souvisí se zdravým stárnutím

Omega-3 mastné kyseliny se často objevují v tématu longevity, tedy zdravého stárnutí.

Podle velké evropské studie DO-HEALTH publikované v časopise Nature Aging byly omega-3 testovány v kombinaci s vitamínem D a pravidelným silovým tréninkem u lidí nad 70 let. Výsledky ukázaly, že samotné užívání omega-3 i jejich kombinace s dalšími faktory byla spojena s pozitivními změnami v ukazatelích biologického stárnutí a s nižším výskytem některých zdravotních komplikací.

Důvodem, proč se omega-3 v této souvislosti často zmiňují, je jejich vztah k několika klíčovým oblastem organismu:

  • souvisí s normální funkcí srdce a cév
  • podílejí se na fungování mozku a nervové soustavy
  • mohou se podílet na regulaci zánětlivých procesů v těle
  • mohou přispívat k udržení normální funkce buněčných struktur

Prodlouží život. Studie našla tři pomocníky proti stárnutí. I proti rakovině

Podle vědecké studie publikované v časopise Nutrients omega-3 mastné kyseliny ovlivňují průběh zánětlivých reakcí v organismu a podílejí se také na jejich přirozeném ukončování.

Nejde ale o samostatný faktor, ale o součást celkově vyváženého jídelníčku a životního stylu.

Jak na omega-3 v praxi

Pokud chcete z omega-3 získat maximum, stačí dodržet několik jednoduchých pravidel:

  • užívejte je s jídlem - ideálně s jídlem obsahujícím tuk
  • neberte je nalačno
  • sledujte obsah EPA a DHA v doplňku
  • pravidelně zařazujte tučné ryby do jídelníčku

Omega-3 jsou tuky, a jejich vstřebávání je výrazně lepší, pokud jsou součástí běžného jídla. Rozhoduje proto nejen dávka, ale i to, jak a s čím je užíváte.

Pečený losos s kuskusem a fetou

Pečený losos s kuskusem a fetou

Recept

Lehké

40 min
Sardinky s bazalkou

Sardinky s bazalkou

Recept

Lehké

20 min
Makrela pečená s v pomerančové marinádě

Makrela pečená s v pomerančové marinádě

Recept

Lehké

60 min
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Lidl, jak ho znáte, končí. V Česku překope všechny prodejny. Co se už ve čtvrtek změní?

ilustrační snímek

Lidl v Česku spouští radikální proměnu prodejen. Po vzoru z Německa zavádí takzvané „Lidl světy“, které skoncují s chaotickým hledáním zboží v koších. Nový systém stálých sekcí a barevné navigace...

Postavili jsme proti sobě Coca-Colu, Pepsi i Kofolu. Vítěz nás překvapil

Test kolových nápojů

Kolové nápoje patří mezi stálice českých nákupních košíků. Vypadají podobně, chutnají sladce a mnoho lidí je kupuje automaticky podle značky. Jenže když je nalijete do stejných sklenic a porovnáte...

Velký obal, malý obsah. Zmenšená Milka klame spotřebitele, rozhodl německý soud

Čokoláda „Alpenmilch“ od firmy Milka. (22. ledna 2026)

V přelomovém případu, jenž se vedl okolo oblíbené čokolády Milka, je konečně jasno. Německý soud dospěl ve středu k závěru, že vlastník Milky, tedy společnost Mondelēz International, porušila...

Test nealko ochucených piv: Spíš než hořké pivo vás osvěží letní chuť citrusů a ovoce

Premium
ilustrační snímek

Spotřeba piva na historickém minimu. Konec pivní velmoci. Čeká nás skutečně taková katastrofa, jakou hlásají titulky? Pravda je, že Češi pijí méně piva, ale především ho pijí jinak. Hledají více...

Potřebujete provést okamžitou platbu z této banky? Proveďte ji hned, o víkendu to nepůjde

ilustrační snímek

Uživatelé nejrozšířenějšího bankovnictví v Česku by se měli připravit na sérii omezení. Největší tuzemská banka naplánovala na nadcházející víkend technickou údržbu, která v několika vlnách zamrazí...

Většina lidí bere omega-3 mastné kyseliny špatně. Lékaři radí, s čím je užívat

Přirozené zdroje omega-3 mastných kyselin ve stravě.

Omega-3 mastné kyseliny patří mezi nejčastěji užívané doplňky stravy u dospělých, zejména kvůli jejich spojení se zdravím srdce a mozku. Stále častěji se ale zmiňují také v souvislosti s longevity,...

21. května 2026

Marketing nefunguje, mladí nakupují jinak. Značky dělají zásadní chybu

Pro generaci Z je nákup z druhé ruky často první volbou, ne náhradním řešením.

Obchodníci se snaží oslovit mladé zákazníky, ale často dělají zásadní chybu. Generaci Z vnímají jako mladší verzi mileniálů. Podle expertů i dat z trhu se jim to ale vrací. Mladí totiž nakupují úplně...

20. května 2026  16:51

Proteinová kalkulačka: Bílkoviny za 3 koruny versus tyčinka za padesát. Kde zbytečně vyhazujete peníze?

Lívance z raw proteinu, jimž Denisa Zajícová říká snídaně šampionů.

Regály supermarketů zaplavily produkty High Protein. Věděli jste ale, že za stejné množství bílkovin dáte u prémiové tyčinky 27 korun, zatímco u obyčejné čočky necelé čtyři koruny? Zjistěte, kolik...

20. května 2026  15:20

Za cenu kopečku zmrzliny zasytí až osm lidí. Tradiční báleše znovu dobývají české kuchyně

Maminčiny báleše - recept z Horňácka

Nadýchané, jednoduché a překvapivě levné. Slovácké báleše, někdy také beleše, patří mezi tradiční jídla, která vznikla z několika základních surovin a přesto dokázala nasytit celou rodinu. Na kolik...

20. května 2026  11:45

Postavili jsme proti sobě Coca-Colu, Pepsi i Kofolu. Vítěz nás překvapil

Test kolových nápojů

Kolové nápoje patří mezi stálice českých nákupních košíků. Vypadají podobně, chutnají sladce a mnoho lidí je kupuje automaticky podle značky. Jenže když je nalijete do stejných sklenic a porovnáte...

20. května 2026  8:30

Billa nabízí máslo za dvacku. Abyste ho získali, musíte splnit tuto podmínku

Ilustrační snímek

Aktuální letáková hitparáda přinesla trhák, pro který lidé poženou do prodejen klidně hned po otevíračce. Kostka poctivého másla vás totiž v jednom z řetězců vyjde na pouhých dvacet korun, zatímco u...

20. května 2026

Máslo i banány pod dvacku, vejce za čtyři koruny. Toto jsou největší slevy týdne

ilustrační snímek

Asijský týden, máslo pod dvacku, vejce za čtyři koruny. To je jen malá ochutnávka toho, co si pro nás obchody tento týden připravily. Ve slevě toho však najdete mnohem více. Některé položky se...

20. května 2026

Jak vyčistit gril? Praktický návod pro grily plynové, elektrické i na uhlí

Mřížku grilu čistěte v hodně rozpáleném stavu.

Grilování je pro mnohé doslova vášní, která spojuje skvělé jídlo s časem stráveným s blízkými na čerstvém vzduchu. Aby však vaše steaky i zelenina chutnaly vždy perfektně a zařízení vám sloužilo...

20. května 2026

Máte ji v peněžence i vy? Sběratelé za tyto vzácné bankovky platí tisíce

Jak vyplývá ze statistik České národní banky, nejčastěji padělané byly bankovky...

Mezi lidmi koluje nečekaný poklad a je dost možné, že ho máte v peněžence i vy. Do běžného oběhu se totiž dostala série velmi vzácných bankovek, za které jsou sběratelé ochotni okamžitě zaplatit...

19. května 2026  15:20

Místo 90 korun jen necelé čtyři. Spořitelna ruší limity a jako první banka opisuje od dravých investičních aplikací

ilustrační snímek

Zatímco doteď investor za tisícikorunový nákup nechal bance 90 korun, nově zaplatí jen 3,50 koruny. Česká spořitelna s platností od 18. května 2026 kompletně ruší minimální výši poplatku za nákup...

19. května 2026  12:25

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Tichý jed v lednici: 5 potravin, které v kombinaci s alobalem uvolňují nebezpečný hliník

Pstruh s nádivkou v alobalu

Hliníková fólie je v kuchyni nepostradatelná, ale při špatném použití skrytě škodí. Pokud do ní balíte kyselé či slané potraviny nebo v ní pečete s citronem, uvolňují se nebezpečné kovové částice...

19. května 2026  11:45

Tyto věci se vyplatí koupit ve večerce. Seženete je za zlomek ceny, překvapí vás i kvalitou

V Telči se radním nelíbí vystavené zboží v podloubí historického náměstí.

Malé večerky už dávno nejsou jen nouzovou zastávkou po zavírací době supermarketů. Stále více lidí do nich chodí cíleně kvůli nízkým cenám, širokému výběru i produktům, které v běžných obchodech...

19. května 2026  8:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.