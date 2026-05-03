Co je hořčík malát a proč ho tělo potřebuje
Hořčík malát je forma hořčíku navázaná na kyselinu jablečnou, která se přirozeně podílí na tvorbě energie v buňkách. Hořčík jako takový patří mezi klíčové minerály. V těle se podílí na stovkách enzymatických reakcí a ovlivňuje nervový systém, svaly i energetický metabolismus.
Co přesně dělá:
- přispívá ke snížení únavy a vyčerpání
- podporuje normální činnost svalů
- přispívá k normální funkci nervové soustavy
- podílí se na energetickém metabolismu
Tělo si ho neumí vytvořit samo, proto ho musíme přijímat ze stravy nebo doplňků.
Nedostatek hořčíku: Proč se projevuje hlavně únavou
Nedostatek hořčíku je poměrně častý a často se projeví nenápadně. Typickým signálem bývá právě dlouhodobá únava bez zjevné příčiny.
Důvod je jednoduchý. Hořčík se podílí na tvorbě energie v buňkách. Pokud ho má tělo nedostatek, může se to projevit poklesem výkonnosti i horší regenerací.
Mezi další příznaky patří:
- svalové křeče
- podrážděnost a nervozita
- horší zvládání stresu
- problémy se soustředěním
Kde je nejvíc hořčíku? Nejsou to jen ořechy
Základ by měl vždy tvořit jídelníček. Hořčík se přirozeně vyskytuje především v rostlinných potravinách.
|Potravina
|Obsah hořčíku
|Dýňová semínka
|velmi vysoký
|Mandle a ořechy
|vysoký
|Hořká čokoláda
|vysoký
|Luštěniny
|střední
|Listová zelenina
|střední
Kyselinu jablečnou najdeme například v ovoci, zejména v jablkách. V doplňcích stravy se ale používá v koncentrovanější formě, která umožňuje přesnější dávkování.
Kolik hořčíku denně potřebujete
Denní potřeba hořčíku se liší podle věku, pohlaví i životního stylu. Roli hraje například stres, fyzická zátěž nebo kvalita jídelníčku.
„Doporučená denní dávka hořčíku u těhotných je 350 mg denně,“ uvádí lékárník Mgr. Michal Bitman z BENU Liberec.
V průměru se doporučuje přibližně:
- ženy: kolem 300 mg denně
- muži: zhruba 350–400 mg denně
Vaše potřeba může být vyšší a ze stravy ji nemusíte pokrýt.
Hořčík malát jako doplněk: Pro koho se hodí
Na trhu existuje více forem hořčíku, které se liší navázanou látkou i tím, jak je tělo využívá. Mezi nejčastější patří například citrát nebo bisglycinát.
Hořčík malát je kombinace hořčíku a kyseliny jablečné. Právě ta je přirozeně zapojená do procesů tvorby energie v buňkách, a proto se tato forma často spojuje spíše s únavou a fyzickou či psychickou zátěží.
„Má vysokou biologickou dostupnost, je tedy dobře vstřebatelný, a zároveň je méně dráždivý pro trávení než například hořčík citrát, který má projímavé účinky. Díky svým povzbuzujícím účinkům je ideální pro užívání ráno nebo v dopoledních hodinách. Je vhodný pro lidi s fyzickou nebo duševní zátěží,“ uvádí PharmDr. Radka Procházková z online poradny Dr. Max.
V praxi se jednotlivé formy hořčíku liší spíše podle toho, jaké obtíže lidé řeší:
- hořčík malát bývá spojován s energií a únavou
- bisglycinát se častěji používá pro zklidnění a podporu spánku
- citrát se často používá při podpoře trávení, u citlivějších lidí ale může mít projímavý účinek
Kdy hořčík malát užívat, aby opravdu fungoval
U hořčíku malátu se v praxi doporučuje užívání:
- ráno nebo dopoledne
- případně během dne při únavě
Důvodem je jeho souvislost s tvorbou energie v buňkách. Hořčík je v této formě navázán na kyselinu jablečnou, která se na energetickém metabolismu podílí.
Na rozdíl od některých jiných forem hořčíku, které se užívají spíše večer pro zklidnění, bývá hořčík malát častěji spojován s užíváním během dne.
Jak hořčík malát užívat správně
Pokud chcete z hořčíku malátu získat maximum, stačí dodržet několik jednoduchých pravidel:
- užívejte ho spíše ráno nebo během dne
- berte ho s jídlem, aby byl lépe snášen
- při vyšších dávkách je vhodné je rozdělit
- vybírejte formy s dobrou vstřebatelností
- nezapomínejte na pestrou stravu jako základ
Hořčík malát se obvykle neužívá před spaním, ale spíše během dne, protože souvisí s tvorbou energie v těle.