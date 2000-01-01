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Celkem jsme srovnali šest kokosových tyčinek: Marcius od privátní značky Mister Choc (Lidl), dvě varianty tyčinky Karibik od značky Enjoy (Penny), Tropika značky K-Jarmark (Kaufland) a tyčinku s kokosem (Tesco).
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Z hodnocených výrobků se tyčince Margot nejvíce přibližují značky Marcius a Karibik. Naopak tyčinka z Tesca se od Margot lišila jak chutí, tak i složením, ve kterém jsme našli méně přidaných látek a vyšší podíl kokosu. U složení jsme se zaměřili především na podíl polevy, kokosu a výživové údaje.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Při pohledu na cenu a velikost balení nevychází Margot příliš výhodně. Nejlépe vychází Karibik z Penny, který v akci seženete za desetikorunu.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Margot si mnozí z nás spojují s dětstvím. Zdaleka už však není tím, čím bývala dříve, a poslední dobou za privátními značkami dost zaostává. Dnes za 19 korun dostanete pouze 80 g. Tyčinka navíc obsahuje vyšší podíl cukru (52 g) a nízký podíl kokosu (2 %).
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Hlavní složku Margot tvoří sója (17 %) a cukr, přičemž samotný kokos tvoří pouze 2 % obsahu. Tyčinka obsahuje sirupy, emulgátory, stabilizátory a aromata. Nedílnou složkou je i alkohol. Na 100 g obsahuje přibližně 52 g cukru.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Karibik od značky Enjoy z Penny nás zaujal kombinací chuti, ceny i velikosti balení. Nabízí 100 g za běžnou cenu 15 korun, v akci dokonce za 10 korun. Chuťově se velmi přibližuje Margot a rozdíly jsou minimální. Není tak divu, že se stal naším vítězem.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Ve složení Karibiku jsme nenašli zásadní rozdíly, které by se výrazně promítaly do výsledné chuti. Tyčinka si zachovává klasický profil podobný Margot. Oproti originálu však působí méně přeslazeně a díky většímu balení nabízí více chuti za méně peněz.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Bílá kokosová varianta potěší především milovníky sladších a jemnějších chutí. Ve srovnání s originálem nabízí 100 g za 15 korun, a v přepočtu na 100 g je tedy o 19 korun levnější. Zajímavostí je také nižší obsah cukru, který je o gram nižší než u Margot.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Bílý Karibik využívá místo tradiční kakaové polevy polevu na bázi bílé čokolády, která tyčince dodává krémovější charakter. Ve srovnání s některými konkurenčními bílými tyčinkami obsahuje o něco méně cukru, přibližně o jeden gram na 100 g výrobku.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Marcius od značky Mister Choc je ze všech porovnávaných výrobků Margot nejblíže. Balení o 100 g koupíte v Lidlu za 16 korun. Tyčinka navíc obsahuje přibližně 45 g cukru na 100 g, tedy zhruba o 7 g méně než Margot.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Největší výhodou tyčinky Marcius je nižší obsah cukru. Zatímco Margot obsahuje přes 52 g cukru na 100 g, Marcius se pohybuje okolo 45 g. Chuť je díky podobnému složení velmi blízká originálu.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Bezejmenná tyčinka s kokosem z Tesca se od Margot odlišuje nejvíce. Nabízí 100g balení za 15 korun a ve složení zaujme vyšším podílem kokosu (3 %). Současně obsahuje méně přidaných látek než tradiční Margot.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Základ tvoří cukr, sójová krupice (20 %) a tmavá poleva (21 %). Oproti Margot nabízí nižší obsah cukru, a to přibližně 42 g na 100 g oproti více než 52 g u originálu.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Tropika značky K-Jarmark z Kauflandu zaujme zejména ty z vás, kteří si chtějí vychutnat Margot za méně peněz. Za stejně velké balení (80 g) zaplatíte 14 korun, tedy znatelně méně než za Margot. Chuťově tyčinka neurazí, ale ani nenadchne.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Ani Tropika se nesnaží přinést výrazně odlišný koncept. Základ tvoří podobná kombinace cukru, kokosové složky a polevy. Oproti Margot nepřináší zásadní výhodu ve složení ani výrazně vyšší podíl kokosu. Její hlavní předností tak zůstává nižší cena.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz