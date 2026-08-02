Fyzika koupelny: Proč pouhé otevření okna nestačí?
Většina lidí žije v domnění, že pokud po horké koupeli otevřou okno v koupelně na patnáct minut, udělali pro odvětrání maximum. Realita uvnitř stavebních konstrukcí je však zcela odlišná. Když se sprchujete, vzduch v místnosti se bleskově nasytí vodní párou. Teplý vzduch dokáže pojmout mnohonásobně více vlhkosti než vzduch studený. V momentě, kdy otevřete okno (zejména v chladnějších měsících), dojde k rychlému ochlazení vzduchu v místnosti.
Tento proces s sebou ale nese obrovské riziko. Pokud okno otevřete pouze na takzvanou ventilačku nebo jej necháte otevřené sice dokořán, ale v bytě nevznikne žádný průvan, dojde pouze k lokální výměně vzduchu v těsné blízkosti okenního otvoru.
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Co se děje ve zbytku koupelny, zejména v rozích a u stropu?
- Prochladnutí povrchů: Studený vzduch zvenčí prudce ochladí povrch stěn v okolí okna a v rozích místnosti.
- Kondenzace na rosném bodě: Teplý a vlhký vzduch, který se v koupelně mezitím udržel u stropu a ve vzdálenějších rozích, narazí na tyto nově ochlazené stěny. Dojde k dosažení takzvaného rosného bodu a vlhkost se okamžitě vysráží přímo na povrchu omítky nebo v koutech.
- Efekt pasti: Místo toho, abyste vlhkost vyvětrali ven, ji tímto stylem větrání doslova uzamknete do konstrukce stěn. Povrch zdi sice může po zavření okna působit na dotek suše, ale uvnitř omítky a zdiva zůstává ideální mikroklima pro růst plísňových spór.
Ta drobná chyba, která drží vlhkost uvnitř: Větrání bez komínového efektu
Hlavní chybou, kterou se připravujeme o suché zdi, je izolované větrání jedním oknem bez zajištění cirkulace. Aby se vlhkost dostala z koupelny pryč dříve, než stačí kondenzovat na stěnách, potřebuje dynamický impuls - pohyb vzduchu.
Pokud otevřete pouze okno v koupelně a zavřete dveře do chodby, vzduch v místnosti v podstatě stojí. Vlhkost nemá důvod odcházet, protože v místnosti nevzniká žádný tlakový rozdíl. Správné větrání musí být krátké, ale extrémně intenzivní. Toho docílíte jedině vytvořením příčného průvanu nebo využitím takzvaného komínového efektu.
Pokud po sprchování otevřete okno v koupelně a zároveň otevřete okno v protilehlé místnosti (např. v kuchyni nebo obývacím pokoji) a necháte otevřené interiérové dveře, vzduch se kompletně vymění během 3 až 5 minut. Za tak krátkou dobu nestihnou stěny a obklady vychladnout, ale veškerá vzdušná vlhkost doslova odletí okno ven. Jakmile okna zavřete, teplé stěny okamžitě prohřejí nový, suchý vzduch a v koupelně nevznikne žádné ložisko pro plísně.
Kde přesně plísně vznikají a jak je identifikovat včas?
Plísně v koupelně nevznikají náhodně uprostřed stěny. Vždy vyhledávají místa, kde je nejnižší teplota povrchu a minimální proudění vzduchu. Mezi nejkritičtější body patří:
- Vnější rohy místnosti (kouty): Zde se potkávají dvě obvodové stěny. Zvenčí je toto místo ochlazováno ze dvou stran, uvnitř je zde ale nejhorší cirkulace vzduchu.
- Spoj mezi stěnou a stropem: Teplý a vlhký vzduch stoupá nahoru. Pokud strop hraničí s nevytápěnou půdou nebo střechou, stává se z něj obří kondenzační deska.
- Silikonové spáry kolem vany a sprchového koutu: Silikon časem degraduje, vznikají v něm mikroskopické praskliny, ve kterých se drží voda a zbytky mýdla, jež slouží jako živná půda pro plísně.
- Prostory za pračkou nebo koupelnovým nábytkem: Pokud je nábytek přiražen těsně ke zdi, vzduch za ním nemůže proudit a stěna zůstává trvale vlhká.
|Parametr sledování
|Ideální stav pro růst plísní
|Optimální stav
|Jak toho docílit?
|Vzdušná vlhkost
|Nad 65 % po dobu několika hodin
|40 % až 50 % (krátkodobě po sprše do 60 %)
|Intenzivní šokové větrání průvanem, odvlhčovač
|Teplota povrchu zdi
|Pod 12 °C (dosažení rosného bodu)
|Nad 16 °C
|Dostatečné vytápění koupelny, odstranění tepelných mostů
|Proudění vzduchu
|Stojatý vzduch, uzavřené prostory
|Neustálá mírná cirkulace
|Otevřené interiérové dveře mimo dobu sprchování
|Stav spár a silikonů
|Popraskaný, trvale mokrý povrch
|Suchý, celistvý povrch s fungicidní složkou
|Pravidelné otírání dosucha, obnova silikonu jednou za 3–5 let
Stavební detaily, které vám boj s vlhkostí komplikují
Někdy však vina neleží pouze na špatném větrání. Moderní rekonstrukce a novostavby jsou často tak dokonale utěsněné, že dům přirozeně nedýchá. Stará dřevěná okna sice netěsnila a způsobovala úniky tepla, ale zároveň zajišťovala permanentní mikroventilaci. Nová plastová okna s trojskly sice šetří energii, ale udělají z koupelny neprodyšnou konzervu.
Dalším skrytým nepřítelem jsou tepelné mosty. Jedná se o místa ve stavební konstrukci, kde teplo uniká výrazně rychleji než v jiných částech. Typicky jde o špatně izolované překlady nad okny, nezateplené rohy domu nebo místa, kde je porušena kontinuita izolační vrstvy. V těchto místech je vnitřní povrch stěny vždy výrazně chladnější než okolí, a proto zde vlhkost kondenzuje nejrychleji. Pokud máte v koupelně tepelný most, nepomůže vám ani sebedokonalejší větrání - stěna bude v zimě studená vždy a bez odstranění této stavební příčiny se plísní nezbavíte.
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Jak správně větrat a udržet koupelnu v suchu
Chcete-li jednou provždy skoncovat s vlhkými rohy, musíte změnit své každodenní návyky. Správný postup po každém sprchování nebo koupeli by měl vypadat následovně:
1. Zapomeňte na ventilačku v zimě
Otevření okna na sklopenou polohu (ventilačku) v zimních měsících je nejrychlejší cesta k plísním. Vzduch odchází pomalu, místnost chladne, ale vlhkost zůstává. Ventilačku používejte pouze v horkém létě. V topné sezóně větrejte výhradně dokořán.
2. Pravidlo 5 minut a dost
Otevřete okno v koupelně na celých 90 stupňů. Současně otevřete dveře koupelny a okno v jiné místnosti. Nechte vzduch proudit maximálně 3 až 5 minut. Rychlý nárazový vítr odvede vlhký vzduch, ale teplota stěn neklesne natolik, aby na nich začala kondenzovat voda.
3. Otírejte kritická místa
Fyziku neošálíte - voda z dlaždiček a skla sprchového koutu se musí někam odpařit. Pokud ji tam necháte, skončí ve vzduchu a následně ve zdech. Pořiďte si obyčejnou gumovou stěrku na okna a po každém sprchování stáhněte vodu ze stěn a skla do odtoku. Zabere to 30 sekund, ale snížíte tím množství odpařované vody v místnosti až o 70 %.
4. Topte rovnoměrně
Mnoho lidí v rámci úspor energie v koupelně netopí a zapíná topení (např. otopný žebřík) až ve chvíli, kdy se jdou koupat. To je zásadní chyba. Stěny v koupelně musí být permanentně prohřáté. Pokud je koupelna studená, teplá pára ze sprchy okamžitě zkapalní na stěnách. Udržujte v koupelně stabilní teplotu kolem 22 až 24 °C.
Co dělat, když v koupelně okno vůbec nemáte?
Velká část domácností, zejména v panelových a bytových domech, má koupelnu uprostřed dispozice bytu, tedy zcela bez oken. Zde je situace o něco složitější, ale nikoliv neřešitelná. V takovém případě musíte spoléhat na mechanickou ventilaci a správný management vzduchu v celém bytě.
- Zkontrolujte funkčnost ventilátoru: Staré panelákové ventilátory často jen hučí, ale nemají žádný tah. Moderní ventilátory s čidlem vlhkosti (hygrostatem) jsou pro koupelny bez oken nutností. Sepnou se automaticky, jakmile vlhkost stoupne nad nastavenou mez (např. 55 %), a běží tak dlouho, dokud vzduch nevysuší.
- Zajistěte přívod vzduchu pod dveřmi: Aby mohl ventilátor vzduch z koupelny odtahovat, musí odněkud nový vzduch přicházet. Koupelnové dveře nesmí být vzduchotěsně utěsněné. Mezi spodní hranou dveří a podlahou by měla být mezera minimálně 1 až 1,5 centimetru, případně větrací mřížka.
- Používejte odvlhčovače vzduchu: Pokud je byt celkově vlhký, investujte do domácího kompresorového odvlhčovače. Umístěte ho do chodby v blízkosti koupelny. Dokáže zrcadlově stahovat přebytečnou vlhkost z okolního prostředí a efektivně brání vzniku plísní.