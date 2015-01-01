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Coca-Cola, co chutná jako vesmír, Pepsi s příchutí dubajské čokolády nebo čokoládová Kofola. Nápojové značky čas od času překvapí limitovanými edicemi, které se vymykají běžné nabídce. Některé lákají na sladké dobroty, jiné na exotické chutě či popkulturu. Které patří mezi ty vůbec nejšílenější? A na které si vy osobně vzpomínáte?
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Medový dort v tekuté podobě? Přesně takovou kombinaci vyzkoušela Kofola v roce 2024, když spojila síly s výrobcem Marlenky. Výsledkem byla limonáda s medovými a oříškovými tóny. Vývoj zabral zhruba tři čtvrtě roku a novinka zamířila do českých obchodů jako vánoční limitka.
Autor: Kofola
Burger King v říjnu 2026 překvapil Rumunsko novinkou v podobě Pepsi Zero Sugar s příchutí javorového sirupu, kterou nabízí také v Polsku. Nejde přitom o úplně první pokus s touto kombinací. Pepsi Maple se na trhu objevila už dříve. Tentokrát má sladký javorový nádech doplnit chuť burgerů, a to v exkluzivní limitované nabídce fastfoodového řetězce.
Autor: Facebook
Co mají společného Coca-Cola a sušenky Oreo? V roce 2024 se ukázalo, že toho může být víc než jen chuť na sladké. Obě značky spojily síly v rámci projektu Coca-Cola Creations a každá z nich představila limitovanou edici svého produktu. Coca-Cola představila colu s příchutí sušenek, Oreo pro změnu speciální sušenky s colovou příchutí a logem Coca-Cola.
Autor: Sodafry
Kokos, nebo med? Kofola vyzkoušela obojí a ukázala, že ani kolová limonáda se nemusí držet jen zajetých příchutí. Kokosová varianta se objevila už v roce 2016 a později se vrátila, medová zase ozvláštnila nabídku v roce 2020. Obě patřily mezi vánoční limitované edice.
Autor: Facebook
Dubajská čokoláda pobláznila internet i milovníky sladkostí po celém světě. Z původního hitu s pistáciovým krémem a křupavým těstem kadaif se postupně stala příchuť zmrzlin, palačinek, dortů i dalších výrobků. V létě 2026 zašla Pepsi ještě dál a představila Pepsi Dubai Chocolate Zero Sugar, která se prodávala jako limitovaná edice v Thajsku, mimo jiné v prodejnách 7-Eleven.
Autor: instagramový účet: @foodie.munchies
Zelená plechovka místo tradiční červené a méně kalorií než u klasické Coca-Coly. Taková byla Coca-Cola Life, kterou značka představila v Argentině v roce 2013 a postupně uvedla i na další trhy. Sladkost zajišťovala kombinace cukru a sladidla ze stévie. Nápoj se však neudržel všude. Například ve Velké Británii skončil v roce 2017. Dnes už ji nabízí pouze e-shopy specializované na zahraniční dovoz.
Autor: The Globe and Mail
V roce 2022 představila Kofola dvojici limitovaných edic inspirovaných tradičním vánočním cukrovím. Linecké cukroví doplnil vanilkový rohlíček, který se na český trh vrátil také v roce 2023. Obě varianty sázely na sladké sváteční aroma a byly dostupné pouze v omezeném množství.
Autor: Kofola
Perníčky obvykle patří na vánoční stůl, Pepsi je ale v roce 2024 přenesla i do plechovky. Americká limitka Pepsi Zero Sugar Gingerbread nabídla kořeněnou inspiraci se zázvorem, skořicí, melasou a hnědým cukrem. Neprodávala se jako běžná celoroční novinka, ale jako limitovaná edice. Někteří recenzenti ocenili vánoční aroma, jiní v ní výraznější perníčkový charakter hledali marně.
Autor: Pepsi
Legendou vánočních příchutí se stala Hvězdičková Kofola z roku 2009. Nápoj v sobě spojil chuť granátového jablka s vanilkou. Doprovázela ho (na tu dobu) netradiční reklamní kampaň, podle které měla nová vánoční Kofola umět věštit budoucnost. Zákazníci mohli pomocí etikety a počítačové kamery spustit speciální animaci s vykládacími kartami.
Autor: Kofola
Jak by asi chutnal internet, kdyby se dal nalít do sklenice? Coca-Cola se v roce 2022 pokusila odpovědět limitovanou edicí Byte, inspirovanou digitálním světem a metaverzem. Futuristický nápoj zaujal nejen názvem, ale i chutí: například recenzent PC Gamer v ní rozpoznal tóny připomínající hrozny. Byte se prodávala jako součást projektu Coca-Cola Creations. Dnes už je spíše sběratelskou raritou.
Autor: eBay
O dva roky později, v roce 2024, představila Coca-Cola limitku s názvem K-Wave Zero Sugar, která cílila především na fanoušky korejské popkultury. Do kampaně zapojila také korejské skupiny Stray Kids, ITZY a NMIXX. Nápoj měl ovocný chuťový nádech a spojoval klasický kolový základ s moderním designem. V obchodě na ni sice běžně nenarazíte, pokud jste ale fanoušci K-popu, může být pro vás plechovka zajímavý sběratelský kousek.
Autor: Coca-Cola
Ananas na pizze dokáže rozdělit lidi na dva nesmiřitelné tábory. A co teprve ananas v Kofole? Tato tropická varianta se prodávala v plechovkách na jaře 2018. Stejně jako Kofola s příchutí černého rybízu se i ananasová varianta dočkala dvoulitrové PET lahve, a to v prosinci téhož roku.
Autor: Romana Kroupová
Malinová zmrzlina, třešně s vanilkou a karamel. Pepsi v roce 2026 přenesla inspiraci ze zmrzlinového pultu do plechovek a nabídla ve Velké Británii trojici plechovek bez cukru. Raspberry Ripple cílila na příznivce malinových dezertů, Cherry & Vanilla na milovníky třešňové zmrzliny a karamelová verze na ty, kteří dávají přednost sladším tónům. V ochutnávkách se názory lišily. Zatímco malinová varianta bodovala, třešňovo-vanilková příchuť některým připadala až příliš sladká.
Autor: Pepsi
Mátová Kofola se u nás prodávala pouze v létě 2020 a dnes už není v Česku k dostání. Kofola ji tehdy představila jako netradiční alternativu pro ty, kteří chtějí zkusit něco jiného než sladké ovocné příchutě. Prodávala se pouze v PET lahvích o objemu 1,5 a 2 litry. Opakovaně se pak vracela na slovenský trh, kde se objevila v prodejnách Kaufland v letech 2022, 2023, 2024 a 2025.
Autor: Facebook
Máte chuť na kolu a kávu a nemůžete si vybrat? S Coca-Colou si můžete vychutnat obojí. Tedy alespoň tak tomu bylo dříve, kdy se v obchodech prodávala Coca-Cola s kávou. Varianta Coca-Cola Coffee Plus se začala prodávat v Japonsku už v září 2017, původně v automatech. V lednu 2021 pak dorazila také do USA, a to ve variantách Dark Blend, Vanilla a Caramel, přičemž existovaly i verze bez cukru. V USA se nápoj přestal prodávat v roce 2022.
Autor: MassLive
Kromě čokolády Kofila existovala i čokoládová Kofola. Vánoční experiment z roku 2015 nebyl jen krátkým výstřelkem, ale cílenou limitovanou edicí pro dva konkrétní řetězce. V Česku se prodávala v Albertu, na Slovensku v Tescu, a to výhradně v PET lahvích o objemu 1,5 litru.
Autor: Kofola
Ve stejném roce byla k dostání také Kofola s příchutí marcipánu. Kofola sladkou limitku nejprve nabídla exkluzivně v Lidlu, kde se v Česku prodávala pouhý týden od 8. prosince 2014. V roce 2015 už byla dostupná v obchodech napříč Českem i Slovenskem. A kupodivu nešlo jen o marketingový výstřelek. Ve spotřebitelském testu označilo 75 procent dotázaných příchuť za chutnou nebo velmi chutnou.
Autor: Kofola
Co chutná jako vesmír? Odpověď na tuto otázku si položila i Coca-Cola. Ta se v roce 2022 pokusila odpovědět limitovanou edicí Starlight. Nápoj měl načervenalou barvu a podle výrobce spojoval klasickou kolovou chuť s tóny připomínajícími večer u táboráku a lehce chladivým efektem. Lidé v něm hledali maliny, čokoládu i grahamové sušenky. V Česku se oficiálně neprodával, k dostání byl například v USA.
Autor: Coca-Cola
Švestkový koláč, hruškový kompot nebo vánoční perník? Kofola v roce 2017 nabídla hned dvě varianty, které připomínaly chutě chladnějších měsíců. Švestka se skořicí sázela na výraznější ovocnou kombinaci, hruška se skořicí zase na jemnější chuťový profil. Limitovanou edicí s příchutí švestky a skořice se v roce 2025 inspiroval i energetický nápoj Big Shock.
Autor: Kofola