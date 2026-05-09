Co je to Clean Girl estetika?
Původně tento stylový trend vznikl jako oslava přirozenosti. Zapomeňte na silné nánosy make-upu, konturování obličeje nebo umělé řasy. Clean Girl, tedy čistá dívka, sází na hloubkově hydratovanou pleť, sčesané obočí a rty s nádechem lesku. Fenomén se projevuje masivním nárůstem prodejů specifických kategorií zboží: pleťových olejů, transparentních gelů na obočí a uhlazujících balzámů na vlasy.
Marketing nás přesvědčuje, že k dosažení tohoto vzhledu potřebujeme specifickou sadu produktů. Často jde však o produkty, které drogerie nabízejí desítky let, jen se nyní dostaly do popředí díky algoritmům TikToku a Instagramu.
|
Je rasistický a fatfobický, ale frčí. Sociální sítě nadchl trend čisté dívky
Nákupní seznamy
Aby byl váš nákup efektivní, připravili jsme perfektní rozpis produktů ze tří největších sítí drogerií.
1. DM Drogerie Šetrnost a privátní značky
DM sází na své značky Balea a Alverde, které jsou pro tento styl ideální díky své jednoduchosti.
- Dvoufázové čištění: Balea čisticí pleťový olej (100 ml) – 69,90 Kč. Nezbytný základ pro odlíčení bez narušení bariéry. Balea jemný čisticí gel Ultra Sensitive – 99 Kč. Odstraní zbytky oleje a dočistí póry.
- Hydratační základ: Balea Aqua hydratační sérum – 79,90 Kč. Dodá pleti potřebnou vlhkost bez pocitu mastnoty.
- Sjednocení pleti: Alverde tónovací krém (BB/CC) – 79,90 Kč. Přírodní složení pro lehký krycí efekt.
- Obočí: Alverde transparentní gel na řasy a obočí – 109 Kč.
- Péče o rty: Balea Rose lesk nebo intenzivní balzám – 24,90 Kč.
Účtenka v DM: 463 Kč
2. Rossmann Moderní trendy a hravost
Rossmann nabízí značky jako Isana nebo Rival de Loop, které velmi rychle reagují na světové trendy v dekorativní kosmetice.
- Příprava pleti: Isana pleťové sérum s kyselinou hyaluronovou – 99,90 Kč.
- Sjednocení: Isana tónovací krém nebo lehký make-up – 139 Kč.
- Líčka a rty: Rival de Loop Cheek & Lip tyčinka – 109 Kč. Multifunkční produkt je pro Clean Girl klíčový.
- Fixace obočí: Essence Lash & Brow Gel – 54,90 Kč. Levná, ale extrémně účinná varianta.
- Vlasový styling: Isana Vosk na vlasy Stick – 84,90 Kč.
Účtenka v Rossmannu: 488 Kč
3. Teta Drogerie Sázka na zavedené značky
V Tetě najdete spíše klasické značky jako Mixa, L’Oréal či Maybelline. Zde je cena vyšší, ale produkty často nabízejí pokročilejší technologie.
- Čištění a péče: Mixa Hyalurogel Light hydratační krém (50 ml) – 189,90 Kč.
- Sjednocení: Maybelline New York Fit Me BB Cream – 179,90 Kč.
- Korektor: Maybelline Fit Me (pro zakrytí drobných nedokonalostí) – 189,90 Kč.
- Rty: L’Oréal Paris Glow Paradise rtěnka/balzám – 384,90 Kč.
- Oči: Maybelline New York Lash Sensational Sky High řasenka Space Diamond – 374,90 Kč.
Účtenka v Tetě: 1 320 Kč
|
Tak voní letošní jaro. Vyzkoušejte některou z kosmetických novinek
Je to marketingová past?
Při pohledu na nákupní seznamy je jasné, že Clean Girl vzhled nemusí zruinovat rozpočet. Problém však nastává v psychologii prodeje. Marketingové kampaně nás nutí věřit, že bez toho jednoho konkrétního séra nedosáhneme onoho zářivého výsledku.
Určitě ale nemusíte horečnatě nakupovat nové produkty. Pokud už doma máte hydratační krém a balzám na rty, máte vyhráno. Také pozorně čtěte složení: v honbě za estetikou můžete dát do košíku i produkty s vysokým obsahem silikonů, které sice vytvoří okamžitý lesk na fotku, ale dlouhodobě pleti nepřidají.
|
Sundat make-up, ne sebevědomí. Složitá pleťová rutina není třeba, říká terapeutka
Rizika, o kterých se na sociálních sítích nemluví
Snaha o lesklou pleť vede ženy k nadužívání olejových produktů. Pro majitelky smíšené nebo mastné pleti může být toto slepé následování trendu cestou k ucpávání pórů a vzniku akné.
Druhým rizikem je fixace vlasů. Přísně utažený drdol vypadá skvěle na baletkách, ale každodenní používání silných fixačních gelů a mechanické namáhání vlasů je láme v oblasti spánků.
|
Já na prvním místě: Češi utrácejí jinak než dřív. Na jakém zboží se to nejvíc projevuje
Tip redakce Jak z trendu vytěžit maximum a neutrácet zbytečně?
Pokud se vám tento styl líbí, nejdůležitější je technika, nikoliv nákupní košík:
- Míchejte: Přidejte kapku svého hydratačního séra do make-upu, který už máte doma. Vytvoříte si vlastní BB krém.
- Méně je více: Místo nákupu speciálního gelu na obočí použijte zbytek laku na vlasy na starý kartáček od řasenky.
- Investujte do čištění: Jediný krok, kde se nevyplatí šetřit, je večerní odlíčení. Základem Clean Girl je čistá pleť, ne ta zakrytá leskem.