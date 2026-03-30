Bezpečnost dětí na kole nemusí stát tisíce. Potvrdil to aktuální test německých organizací ADAC a Stiftung Warentest, které si posvítily na 18 dětských cyklistických přileb.
Absolutním vítězem se stal model z Lidlu za pár stovek, který v ochraně i komfortu předčil několikanásobně dražší soupeře. Test navíc ukázal, že vysoká cena u některých značek rozhodně není zárukou kvality.
Němečtí experti podrobili náročným zkouškám helmy pro děti od tří do dvanácti let. Do výběru zařadili jak základní modely, tak prémiové zboží s cenovkou přesahující dva tisíce korun. Hodnotili především odolnost při nárazech, přítomnost škodlivých látek, snadnost nastavení a viditelnost ve tmě.
Crivit z Lidlu šokoval experty
Největším překvapením testu se stala přilba Crivit, kterou běžně pořídíte v Lidlu za méně než 400 korun. Ta se i přes takto nízkou cenu stala absolutním vítězem testu. Co vše testeři na helmě vyzdvihli?
- výborně drží na hlavě a hladce se nastavuje
- nízkou hmotnost
- poskytuje solidní ochranu při nárazu
- neobsahuje škodlivé látky
- integrované zadní světlo s vyměnitelnou baterií
- je dostupná a levná
Na druhém místě skončila helma značky Lazer Nutz 2.0 KinetiCore, která si rovněž odnesla velmi dobré známky, ovšem za cenu kolem 1 300 korun. Fakt, že známé značky jako Abus, Uvex, Woom či Alpina skončily v těsném závěsu, ačkoliv jsou výrazně dražší než vítězný model, je spíše zklamání.
Model od Abusu propadl
Test však odhalil i opačný extrém. Některé drahé přilby v ochraně nepředvedly nic navíc a skončily pouze s průměrným hodnocením.
Například Abus YouDrop patří k nejdražším v testu (běžně se jeho cena pohybuje okolo 2 000 korun). Na rozdíl od levnějších soupeřů však předvedl slabší ochranu v oblasti spánků a horší viditelnost za šera. Ukázalo se tak, že nejdražší ne vždy znamená nejlepší volbu.
Ve tmě děti často nejsou vidět
Jedním z klíčových faktorů testu byla i bezpečnost za šera a tmy. V tomto ohledu byly výsledky více než alarmující. Celkem 10 z 18 testovaných přileb totiž v otázce viditelnost propadlo.
Výjimkou je vítězný Crivit z Lidlu, který se může pochlubit reflexními prvky a integrovaným zadním světlem. Velmi praktické řešení nabízí i přilba značky Cratoni, který jde příkladem a nabízí LED osvětlení dobíjené přes USB-C.
Naproti tomu značky jako Specialized, Abus či Alpina dosáhly pouze na průměrné hodnocení. Specialized má sice integrované světlo, to ovšem po vybití baterie nejde vyměnit, aniž byste u toho nepoškodili světlo. Prakticky nulová viditelnost ve tmě trápí i BTWIN (Decathlon) či Uvex.
|Model helmy
|Přibližná cena
|Hodnocení
|Viditelnost (odrazky/světlo)
|Crivit (Lidl)
|do 400 Kč
|Vítěz testu
|Vynikající
|Lazer Nutz 2.0
|1 200 – 1 500 Kč
|Velmi dobré
|Dobrá
|Woom (Kids Helmet)
|1 600 – 1 900 Kč
|Dobré
|Průměrná
|Uvex
|900 – 1 500 Kč
|Dobré
|Špatná
|BTWIN (Decathlon)
|400 – 900 Kč
|Dobré / Průměrné
|Špatná
|Abus YouDrop
|1 800 – 2 000 Kč
|Průměrné
|Průměrná
Dejte si pozor na velikost a nepodceňujte detaily
Pozitivní zprávou je, že laboratoře nenašly v žádné z testovaných přileb nadlimitní množství škodlivých látek. Můžete si být tedy jistí, že řemínky i polstrování jsou bezpečné.
Nutno však dodat, že experti z ADAC varují, že ani ta nejlepší helma dítě neochrání, pokud není správně nasazená. Pokud se tedy chystáte koupit dětskou přilbu, držte se těchto tří základních pravidel:
- Zkoušejte helmu s dítětem
Obvod hlavy je jen orientační údaj. Ujistěte se, že helma na hlavě sedí pevně i bez zapnutého podbradníku a nesklouzává do očí ani do týla.
- Hledejte štítek s normou
Každá helma v EU musí být označena štítkem s normou EN 1078. Bez štítku ji raději vůbec nekupujte.
- Nepodceňujte detaily
Kvalitní reflexní prvky nebo integrované světlo jsou pro bezpečnost v provozu klíčové.
Pokud vybíráte helmu se světlem, hledejte takovou, která umožňuje snadnou výměnu baterií nebo dobíjení přes USB. Vždy také kontrolujte, zda má helma dostatek reflexních ploch ze všech stran.