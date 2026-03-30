Velký test dětských přileb: Helma z Lidlu za 400 korun porazila luxusní konkurenci

Autor:
  20:17
Chystáte se s dětmi na kolo a řešíte, kolik může stát úplně nejlepší helma? Pak vás potěší, že se vlezete pod pět stovek. Přilba z Lidlu stojí okolo 400 korun, přesto však porazila několikanásobně dražší značkové modely.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Slavomír Kubeš, MAFRA

Bezpečnost dětí na kole nemusí stát tisíce. Potvrdil to aktuální test německých organizací ADAC a Stiftung Warentest, které si posvítily na 18 dětských cyklistických přileb.

Absolutním vítězem se stal model z Lidlu za pár stovek, který v ochraně i komfortu předčil několikanásobně dražší soupeře. Test navíc ukázal, že vysoká cena u některých značek rozhodně není zárukou kvality.

Němečtí experti podrobili náročným zkouškám helmy pro děti od tří do dvanácti let. Do výběru zařadili jak základní modely, tak prémiové zboží s cenovkou přesahující dva tisíce korun. Hodnotili především odolnost při nárazech, přítomnost škodlivých látek, snadnost nastavení a viditelnost ve tmě.

Test dětských helem: Malé cyklisty ochrání i přilba za pár stovek

Crivit z Lidlu šokoval experty

Největším překvapením testu se stala přilba Crivit, kterou běžně pořídíte v Lidlu za méně než 400 korun. Ta se i přes takto nízkou cenu stala absolutním vítězem testu. Co vše testeři na helmě vyzdvihli?

  • výborně drží na hlavě a hladce se nastavuje
  • nízkou hmotnost
  • poskytuje solidní ochranu při nárazu
  • neobsahuje škodlivé látky
  • integrované zadní světlo s vyměnitelnou baterií
  • je dostupná a levná

Na druhém místě skončila helma značky Lazer Nutz 2.0 KinetiCore, která si rovněž odnesla velmi dobré známky, ovšem za cenu kolem 1 300 korun. Fakt, že známé značky jako Abus, Uvex, Woom či Alpina skončily v těsném závěsu, ačkoliv jsou výrazně dražší než vítězný model, je spíše zklamání.

Model od Abusu propadl

Test však odhalil i opačný extrém. Některé drahé přilby v ochraně nepředvedly nic navíc a skončily pouze s průměrným hodnocením.

Například Abus YouDrop patří k nejdražším v testu (běžně se jeho cena pohybuje okolo 2 000 korun). Na rozdíl od levnějších soupeřů však předvedl slabší ochranu v oblasti spánků a horší viditelnost za šera. Ukázalo se tak, že nejdražší ne vždy znamená nejlepší volbu.

Ve tmě děti často nejsou vidět

Jedním z klíčových faktorů testu byla i bezpečnost za šera a tmy. V tomto ohledu byly výsledky více než alarmující. Celkem 10 z 18 testovaných přileb totiž v otázce viditelnost propadlo.

Výjimkou je vítězný Crivit z Lidlu, který se může pochlubit reflexními prvky a integrovaným zadním světlem. Velmi praktické řešení nabízí i přilba značky Cratoni, který jde příkladem a nabízí LED osvětlení dobíjené přes USB-C.

Naproti tomu značky jako Specialized, Abus či Alpina dosáhly pouze na průměrné hodnocení. Specialized má sice integrované světlo, to ovšem po vybití baterie nejde vyměnit, aniž byste u toho nepoškodili světlo. Prakticky nulová viditelnost ve tmě trápí i BTWIN (Decathlon) či Uvex.

Model helmyPřibližná cenaHodnoceníViditelnost (odrazky/světlo)
Crivit (Lidl)do 400 KčVítěz testuVynikající
Lazer Nutz 2.01 200 – 1 500 KčVelmi dobréDobrá
Woom (Kids Helmet)1 600 – 1 900 KčDobréPrůměrná
Uvex900 – 1 500 KčDobréŠpatná
BTWIN (Decathlon)400 – 900 KčDobré / PrůměrnéŠpatná
Abus YouDrop1 800 – 2 000 KčPrůměrnéPrůměrná

Dejte si pozor na velikost a nepodceňujte detaily

Pozitivní zprávou je, že laboratoře nenašly v žádné z testovaných přileb nadlimitní množství škodlivých látek. Můžete si být tedy jistí, že řemínky i polstrování jsou bezpečné.

Nutno však dodat, že experti z ADAC varují, že ani ta nejlepší helma dítě neochrání, pokud není správně nasazená. Pokud se tedy chystáte koupit dětskou přilbu, držte se těchto tří základních pravidel:

  1. Zkoušejte helmu s dítětem
    Obvod hlavy je jen orientační údaj. Ujistěte se, že helma na hlavě sedí pevně i bez zapnutého podbradníku a nesklouzává do očí ani do týla.
  2. Hledejte štítek s normou
    Každá helma v EU musí být označena štítkem s normou EN 1078. Bez štítku ji raději vůbec nekupujte.
  3. Nepodceňujte detaily
    Kvalitní reflexní prvky nebo integrované světlo jsou pro bezpečnost v provozu klíčové.

Pokud vybíráte helmu se světlem, hledejte takovou, která umožňuje snadnou výměnu baterií nebo dobíjení přes USB. Vždy také kontrolujte, zda má helma dostatek reflexních ploch ze všech stran.

Velký test dětských přileb: Helma z Lidlu za 400 korun porazila luxusní konkurenci

Cyklostezka mezi Českými Budějovicemi a Hlubokou nad Vltavou je jednou z...

Chystáte se s dětmi na kolo a řešíte, kolik může stát úplně nejlepší helma? Pak vás potěší, že se vlezete pod pět stovek. Přilba z Lidlu stojí okolo 400 korun, přesto však porazila několikanásobně...

30. března 2026  20:17

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

