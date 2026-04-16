Zatímco dříve dominovaly trhu benzínové rotační sekačky, dnes se čím dál častěji setkáme s AKU sekačkami. Stejně tak rychle roste i popularita robotických sekaček, které zvládnou posekat trávník i bez vaší pomoci.
Každý typ má své výhody, ne každý se však hodí na každou zahradu. Sekačky se vyplatí vybírat podle velikosti zahrady. Jiný typ je vhodný pro malý městský dvorek, jiný pro rozsáhlejší pozemek u rodinného domu. Jak tedy vybrat ideální sekačku a na kolik vyjde?
|Rozloha zahrady
|Doporučený typ sekačky
|Orientační cena
|do 200 m²
|ruční nebo malá elektrická
|1 000 – 4 000 Kč
|200–500 m²
|akumulátorová / elektrická
|3 000 – 8 000 Kč
|500–1000 m²
|benzínová (ideálně s pojezdem)
|6 000 – 16 000 Kč
|1000–3000 m²
|silná benzínová nebo robotická
|15 000 – 35 000 Kč
|nad 3000 m²
|zahradní traktor
|od 40 000 Kč
Bytová předzahrádka
U menších zahrádek se obvykle obejdete bez vysokého výkonu i bez širokého záběru. Většinou vám bohatě postačí ruční sekačka či menší elektrická sekačka. Cena těchto sekaček se pohybuje okolo jednoho až čtyř tisíc korun.
- Ruční vřetenová sekačka – jednoduchá a ekologická
- Malá elektrická sekačka – lehká, tichá a nenáročná na údržbu
Tyto modely sice mají menší pracovní záběr (zpravidla kolem 32 až 35 centimetrů), to ovšem na malém pozemku nepředstavuje žádný zásadní problém. Sekání vám zabere jen pár minut, navíc značně ušetříte.
Volba pro řadovky
Do středně velkých zahrad se už vyplatí investovat do trochu výkonnější techniky, ideálně do AKU rotačních sekaček, případně elektrických sekaček. Seženete je v průměru za dva až osm tisíc korun.
Víte, že…?
Pravidelné sekání pomáhá trávníku více než časté hnojení. Ideální je zkrátit trávu maximálně o třetinu její délky. Trávník pak zůstává hustší, zdravější a lépe odolává suchu.
- Akumulátorová rotační sekačka – tichý provoz a volnost pohybu
- Výkonnější elektrická sekačka – cenově dostupná varianta
Obzvlášť AKU modely jsou v posledních letech stále populárnější. Nabízejí jednoduchou údržbu a pohodlné ovládání, na druhou stranu však musíte počítat s omezenou výdrží baterie.
Vítězí snadná údržba a ticho. Akusekačky „ohrožují“ benzinové stroje
Klasická česká zahrada
Pokud má váš pozemek větší rozlohu než 500 metrů čtverečních, měli byste zvážit koupi benzínové sekačky. Ta se v základě dělí na dva typy: s pojezdem a bez pojezdu. Cenový rozdíl mezi jednotlivými modely může mnohdy dosahovat až deseti tisíc korun.
- Benzínová rotační sekačka bez pojezdu – základní řešení
- Benzínová sekačka s pojezdem – výrazně pohodlnější práce
Orientační cena benzínových sekaček začíná na třech až čtyřech tisících korunách, končí mnohdy až na 20 tisících korun. Tyto sekačky se mohou pochlubit vyšším výkonem, navíc si zvládnou poradit i s hustší nebo vlhčí trávou. Na druhou stranu bývají poměrně dost hlučné a motor musíte pravidelně udržovat.
Více než tisíc metrů zahradního ráje
U větších zahrad je důležitý především komfort. Jejich rozloha vám může dát pořádně zabrat, sekání navíc často zabere i hodinu v kuse. Vyplatí se tedy zainvestovat do výkonnější benzínové sekačky s pojezdem nebo širším záběrem, která ji zvládne posekat rychleji a s menší námahou. Nejlepší jsou stroje se záběrem alespoň kolem 50 centimetrů.
Kromě klasických benzinových sekaček se čím dále častěji setkáte i s robotickými sekačkami. Ty pracují pravidelně a samostatně, udržují trávník dostatečně vysoký a mohou vám ušetřit spoustu času.
Nevýhodou je jejich vyšší pořizovací cena, kdy za jednu sekačku můžete dát 15 tisíc korun, stejně tak ale i 35 tisíc korun. Přesto se však stále jedná o jednu z nejrozumnějších investic.
V jakém stavu je vaše sekačka? Připravte ji na sezonu v pár krocích
Když bydlíte v parku
U rozlehlých zahrad přestává běžná sekačka dávat smysl. Sekání by pro vás znamenalo dlouhé hodiny chůze a značnou fyzickou zátěž. V tomto případě se vyplatí poohlédnout se po kompaktním či zahradním traktoru. Cena za traktor se obvykle pohybuje mezi 40 až 100 tisíc korun.
Traktor má jednu nenahraditelnou výhodu. Díky obřímu záběru sečení (často přes 100 cm) dokáže posekat zahradu výrazně rychleji než kterákoliv sekačka, mimo to jej nemusíte tlačit před sebou, takže vám poskytne i určitý druh komfortu. Mnoho majitelů jej navíc bere jako celoročního pomocníka, jelikož k němu můžete připojit vozík, provzdušňovač i sněhovou radlici.
TIP Širší záběr vám ušetří hodiny práce
Jedním z nejvíce podceňovaných parametrů je šířka záběru sečení. Přestože se rozdíl pár centimetrů může zdát na papíře zanedbatelný, v praxi může ovlivnit více, než si myslíte.
- Malé elektrické sekačky (32–35 cm)
Ideální pro úzké cestičky a kličkování mezi záhony.
- Běžné benzinové sekačky (42–46 cm)
Zlatý standard pro běžné rodinné zahrady.
- Velké modely (záběr až 51 cm)
Královská třída mezi ručními stroji.
Pokud budete sekat zahradu o ploše 1 000 metrů čtverečních úzkou sekačkou, nachodíte při sekání zhruba 3,2 kilometru. Když však sáhnete po modelu se záběrem 51 cm, stejnou plochu zdoláte po necelých 2 kilometrech.
Ušetříte tak přes kilometr chůze, k tomu navíc ještě přibližně třicet minut při každém jednom sekání. Za celou sezonu vám tak širší sekačka daruje několik hodin volného času, který můžete strávit s rodinou u grilu.