Velké srovnání ořechových pomazánek: Milka pohořela, levná značka z Kauflandu překvapila

Na první pohled mohou v regálu vypadat podobně. Oba výrobky najdete ve sklenici, oba si můžete namazat na pečivo a oba mají v názvu ořechy. Přesto mezi nimi můžeme najít propastný rozdíl. A to hlavně ve složení.
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Ořechové máslo vs. oříšková pomazánka
Oříškové pomazánky a ořechová másla v akci
Pokud máte chuť na oříškovou pomazánku a nechce se vám za ni připlácet, můžete si nakoupit více balení do zásoby. Aktuálně pořídíte za akční cenu například pomazánku Nutella, a to hned ve dvou řetězcích.
V Kauflandu vyjde 350 gramů s Kaufland Card XTRA na 69,90 korun, Albert nabízí pro změnu 600 gramů s aplikací Můj Albert za 119,90 korun.
Levně pořídíte i pomazánku značky Milka. Ta je od středy v Penny za akční cenu 59,90 korun za 350 gramů.
Milovníci arašídového másla si pak mohou zajít do Lidlu. Ten od čtvrtka nabízí stoprocentní arašídové máslo Go on v balení 500 gramů jen za 59,90 korun.
Za ořechové máslo můžeme považovat výrobek, jehož základem jsou rozemleté ořechy. U nejjednodušších variant jde doslova jen o jednu surovinu. Arašídy nebo jiné ořechy se opraží a rozemelou tak najemno, až jejich vlastní tuk vytvoří krémovou konzistenci.
Typickým příkladem je stoprocentní arašídové máslo. Takový výrobek nepotřebuje cukr, kakao ani přidaný olej. Protože ale ořechy spadají pod tučné potraviny, přirozeně obsahuje vyšší podíl tuku.
U sladké kakaovo-oříškové pomazánky je princip opačný. Ořechy jsou pouze jednou ze složek a často nejsou ani první na seznamu.
Neznamená to ale automaticky, že každá pomazánka je špatná a každé ořechové máslo zdravé. Jde především o to vědět, co od výrobku očekáváte a co skutečně kupujete.
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SROVNÁNÍ Oříškové pomazánky
Pokud bychom se řídili pouze cenou, pořadí by vypadalo úplně jinak. Mnohem zajímavější je ale fakt, co za své peníze skutečně dostaneme. Do žebříčku jsme proto vybrali deset výrobků a hodnotili je především podle klíčového podílu ořechů, množství cukrů a celkového složení.
|Pořadí
|Značka
|Ořechy
|Cukry
|Balení
|Cena
|Cena za 100 g
|1.
|Vilgain
|76 %
|13,8 g
|350 g
|289 Kč
|82,57 Kč
|2.
|dmBio
|50 %
|38 g
|400 g
|169 Kč
|42,25 Kč
|3.
|Nussano K-Classic
|13 %
|47 g
|400 g
|54,9 Kč
|13,73 Kč
|4.
|Tesco
|13 %
|49 g
|400 g
|59,9 Kč
|14,98 Kč
|5.
|BILLA
|13 %
|50 g
|400 g
|49,9 Kč
|12,48 Kč
|6.
|Jeden Tag Globus
|13 %
|50 g
|400 g
|49,9 Kč
|12,48 Kč
|7.
|Nutella
|13 %
|56,3 g
|350 g
|119,9 Kč
|34,26 Kč
|8.
|Choco Nussa Lidl
|13 %
|52,8 g
|400 g
|54,9 Kč
|13,73 Kč
|9.
|Milka
|5 %
|57 g
|350 g
|89,9 Kč
|25,69 Kč
|10.
|Ms Molly’s
|2 %
|60 g
|400 g
|49,9 Kč
|12,48 Kč
Největším překvapením je pomazánka Milka, která se v našem redakčním žebříčku umístila až na devátém místě. Obsahuje totiž jen pět procent oříšků a neuvěřitelných 57 gramů cukru na 100 gramů výrobku. Hůře dopadla už jen Ms Molly’s, která obsahuje jen dvě procenta oříšků a 60 gramů cukru.
Milku v žebříčku předběhla i privátní značka Kauflandu. Pomazánka Nussano K-Classic sice stejně jako většina levnějších konkurentů obsahuje jen třináct procent oříšků, na druhou stranu v ní ale najdeme o deset gramů cukru méně. Paradoxně ale v přepočtu na 100 gramů vyjde o dvanáct korun levněji.
SROVNÁNÍ Arašídová másla
|Pořadí
|Značka
|Ořechy
|Cukry
|Bílkoviny
|Balení
|Cena
|Cena za 100 g
|1.
|Vilgain
|100 %
|6 g
|27 g
|500 g
|119 Kč
|23,80 Kč
|2.
|Go On!
|100 %
|6,6 g
|27 g
|500 g
|59,90 Kč
|11,98 Kč
|3.
|Allnature
|100 %
|4,9 g
|24,4 g
|500 g
|105 Kč
|21,00 Kč
|4.
|4Slim
|100 %
|4,2 g
|23,7 g
|500 g
|204,90 Kč
|40,98 Kč
|5.
|dmBio
|99,5 %
|5,9 g
|28 g
|250 g
|59,50 Kč
|23,80 Kč
|6.
|Tesco
|95 %
|6,4 g
|25 g
|340 g
|57,90 Kč
|17,03 Kč
|7.
|Reese’s
|89 %
|10,7 g
|24,4 g
|510 g
|156 Kč
|30,59 Kč
Nejzajímavější srovnání nabízí Vilgain a dmBio. Na první pohled působí Vilgain jako dražší varianta, ale po přepočtu ceny na sto gramů vycházejí obě značky shodně na 23,80 korun za 100 gramů.
Privátní značka drogerie dm má sice o něco nižší podíl arašídů, zato však obsahuje méně cukrů a více bílkovin. Rozdíl půl procentního bodu v podílu arašídů je způsoben přidanou solí.
Jak poznat kvalitní ořechové máslo?
Nejdůležitější je nenechat se uchlácholit obrázky na přední straně sklenice a zaměřit se na údaje uvedené na etiketě.
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Podívejte se na první složku
Složky jsou uvedeny podle množství. U čistého ořechového másla by tedy měly být na prvním místě ořechy, ideálně jako jediná složka. Pokud seznam začíná cukrem, sirupem nebo rostlinným tukem, rozhodně v ruce nedržíte čisté ořechové máslo.
Dívejte se vždy na konkrétní procento, ne na obrázek na obalu. Pokud výrobce ořechy zdůrazňuje v názvu nebo na obalu, musí uvést jejich skutečné množství.
Čím kratší složení, tím lépe
U stoprocentního ořechového másla často najdete jen jednu složku: ořechy.
U sladkých pomazánek je seznam delší a může obsahovat cukr, palmový olej, kakao, sušené mléko nebo emulgátory a aromata. Delší složení ale samo o sobě neznamená nekvalitní výrobek.
Sledujte cukry
U sladkých pomazánek je důležité podívat se i do výživových údajů. Například Nutella obsahuje 56,3 gramu cukrů na 100 gramů výrobku. Více než polovinu tedy tvoří cukry.
U čistého ořechového másla je situace úplně jiná. Ořechy přirozeně obsahují tuky, bílkoviny a vlákninu a cukr se do nich nepřidává, nebo alespoň ne v takto velkém množství. Například Nut spread od Vilgain obsahuje jen 13,8 gramu cukrů na 100 gramů.
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Tuk a olej na povrchu? Ne vždy jde o problém
Tady může být etiketa trochu matoucí. Ořechové máslo má vysoký obsah tuku. Ořechy jsou přirozeně tučná potravina. Pokud tedy máte stoprocentní oříškové máslo, měli byste automaticky očekávat vysoký obsah tuku.
Mnohem důležitější je:
- odkud tuk pochází
- zda jde o přirozený tuk z ořechů
- zda výrobce přidal další rostlinný tuk či olej
- kolik je nasycených mastných kyselin
A co když se na povrchu objeví vrstva oleje? Nepanikařte. Ne vždy jde o první signál zkaženého výrobku. Při výrobě se z ořechů uvolní jejich vlastní tuk a při skladování se může oddělit od pevnější části. Stačí, když ho před konzumací promícháte se zbytkem.
Pokud má ale výrobek naopak dokonalou konzistenci, může se v něm často skrývat velké množství umělých tuků, emulgátorů nebo jiných technologických složek.
Ne každé máslo chutná stejně
Ořechové máslo nemusí být jen arašídové. V mnoha obchodních řetězcích můžete narazit také na krémy z mandlí, kešu, lískových nebo dalších ořechů. Liší se především chutí, cenou a přirozeným složením.
Například drogerie dm prodává bio kešu krém privátní značky dmBio v balení 250 gramů za 54,90 korun. Stejně jako krém z lískových ořechů obsahuje na sto gramů výrobku méně než šest gramů cukru.
BIO neznamená automaticky lepší složení
Na sklenici můžete často narazit na označení BIO. Neznamená to ale, že se automaticky jedná o stoprocentní ořechové máslo.
BIO označuje způsob zemědělské produkce použitých surovin. Výrobek může být v bio kvalitě a současně obsahovat několik různých složek. Naopak obyčejné arašídové máslo bez označení BIO může mít naprosto jednoduché složení tvořené pouze arašídy.
Při výběru ořechového másla je mnohem důležitější podívat se na seznam složek a zjistit, kolik a jakých ořechů skutečně obsahuje.