Pokud si potřebujete nakoupit během státních svátků 5. a 6. července, nemusíte se obávat zavřených prodejen. Obchodní řetězec Penny nechává všechny pobočky otevřené podle běžné otevírací doby.
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S příchodem letních prázdnin navíc Penny prodlužuje provoz ve vybraných turisticky vytížených lokalitách. Od 24. června do 25. srpna bude až do 21 hodin otevřeno celkem 26 prodejen.
|Jihočeský
|Český Krumlov
|Veselí nad Lužnicí
|Jihomoravský
|Podivín
|Strážnice
|Tišnov
|Královéhradecký
|Česká Skalice
|Červený Kostelec
|Chlumec nad Cidlinou
|Police nad Metují
|Liberecký
|Doksy
|Moravskoslezský
|Hlučín
|Vrbno pod Pradědem
|Pardubický
|Králíky
|Letohrad
|Třemošnice
|Žamberk
|Plzeňský
|Domažlice
|Středočeský
|Řevnice
|Sedlčany
|Vlašim
|Votice
|Zruč nad Sázavou
|Vysočina
|Ledeč nad Sázavou
|Zlínský
|Brumov-Bylnice
|Karolínka
|Luhačovice
„V létě se denní režim mnoha domácností mění a s ním i doba, kdy nakupují. Ve vybraných lokalitách prodlužujeme otevírací dobu, abychom zákazníkům umožnili nakoupit tehdy, kdy jim to nejlépe vyhovuje,“ uvedla Markéta Smutná, manažerka korporátní komunikace Penny.
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