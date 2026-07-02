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Velké nákupy o svátcích bez stresu. Penny navíc prodlužuje přes léto otvíračku

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  8:30
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Matty Marečků, iDNES.cz

Obchody Penny zůstanou během svátků 5. a 6. července otevřené. Řetězec navíc přes léto prodlužuje provoz v turistických centrech. Do noci nakoupíte ve městech jako Český Krumlov, Luhačovice, Domažlice nebo Sedlčany. Podívejte se na kompletní seznam.

Pokud si potřebujete nakoupit během státních svátků 5. a 6. července, nemusíte se obávat zavřených prodejen. Obchodní řetězec Penny nechává všechny pobočky otevřené podle běžné otevírací doby.

Jak jsou otevřené obchody 5. a 6. července? Tyto svátky matou nejvíce

S příchodem letních prázdnin navíc Penny prodlužuje provoz ve vybraných turisticky vytížených lokalitách. Od 24. června do 25. srpna bude až do 21 hodin otevřeno celkem 26 prodejen.

Prodloužená otevírací doba prodejen do 21 hodin
JihočeskýČeský Krumlov
Veselí nad Lužnicí
JihomoravskýPodivín
Strážnice
Tišnov
KrálovéhradeckýČeská Skalice
Červený Kostelec
Chlumec nad Cidlinou
Police nad Metují
LibereckýDoksy
MoravskoslezskýHlučín
Vrbno pod Pradědem
PardubickýKrálíky
Letohrad
Třemošnice
Žamberk
PlzeňskýDomažlice
StředočeskýŘevnice
Sedlčany
Vlašim
Votice
Zruč nad Sázavou
VysočinaLedeč nad Sázavou
ZlínskýBrumov-Bylnice
Karolínka
Luhačovice

„V létě se denní režim mnoha domácností mění a s ním i doba, kdy nakupují. Ve vybraných lokalitách prodlužujeme otevírací dobu, abychom zákazníkům umožnili nakoupit tehdy, kdy jim to nejlépe vyhovuje,“ uvedla Markéta Smutná, manažerka korporátní komunikace Penny.

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