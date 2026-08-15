Návrat dětí do školních lavic se pomalu blíží a s ním i každoroční shánění školních potřeb, přezůvek a výtvarných pomůcek. Abyste si letošní nákupy užili ve velkém stylu, připravili jsme si pro vás ve spolupráci s obchodním řetězcem Globus soutěž Back to School, v rámci níž můžete vyhrát dárkové karty na nákup v obchodních domech Globus.
30 dní, 30 šancí na výhru! Získejte tisíce na školní nákupy v Globusu
Soutěž probíhá od 15. srpna do 15. září. Pro zapojení stačí, když při čtení článků z rubriky Spotřebitel najdete speciální soutěžní ikonu. Pokud ji najdete a zároveň splníte podmínky soutěže, budete zařazeni do slosování o hodnotné ceny.
Vybavte školáka s globusem zdarma.
ve hře je:
V Globusu pořídíte výbavu do školy i něco navíc
S Globusem do lavic
Termín soutěže: 15. 8. až 15. 9. 2026
Hlavní cena: Dárková karta v hodnotě až 20 000 korun
Pravidla: Čtěte články z rubriky iDNES.cz Spotřebitel a hledejte soutěžní ikonu.
Globus se v rámci nabídky Back to School zaměřuje na vše, co mohou školáci před začátkem nového roku potřebovat. Na jednom místě tak nenajdete jen školní pomůcky, ale také obuv, drobné vybavení nebo třeba věci pro domácí tvoření.
Z aktuální nabídky se vyplatí zmínit například bio pantofle ve velikostech 27 až 35 za 169,90 korun nebo domácí papučky ve velikostech 20 až 34 za 189,90 korun. Vhod přijde určitě také kufřík na malířské potřeby za 239,90 korun nebo sada šesti temperových barev za 69,90 korun.
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Jak dobře znáte Globus?
Praktickým pomocníkem může být i plnicí pero roller Pilot FriXion Ball Friends v různých provedeních s třemi náhradními náplněmi za 199,90 korun. S perem mohou děti psát i mazat, a to i bez použití gumy.
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Globus slaví 30 let v Česku: 30 aut pro handicapované a milionové výhry
Zapojte se do soutěže a vyhrajte 20 000 korun
Pokud se chystáte nakupovat ještě před začátkem školního roku, nezapomeňte sledovat články na Spotřebiteli. Od 15. srpna do 15. září v nich budou ukryté soutěžní ikony, které vás mohou dostat do slosování o dárkové karty Globus v hodnotě až 20 000 korun.