Velikonoční trhy 2026: Velký přehled akcí po celém Česku

Kraslice, pomlázky, medovina i jarní dekorace. Velikonoční trhy se během několika týdnů vrátí na náměstí většiny českých měst a nabídnou desítky stánků i doprovodný program. Největší jarmarky se tradičně konají v Praze, Brně a Ostravě, velikonoční atmosféra však ožije i v dalších krajských městech. Kam na velikonoční trhy v Česku a které akce stojí za to vidět v zahraničí?
foto: Filip Fojtík, MAFRA

Kam letos vyrazit na Velikonoční trhy

Velikonoční trhy dokážou během pár dní proměnit náměstí po celé republice v místo, kde se mísí tradice s kulturou a gastronomií. I letos se můžeme těšit na opravdu pestrou nabídku.

Jarmarky se konají ve většině velkých měst a pozadu nezůstávají ani menší obce. Kam vyrazit za nejlepšími trhy? A na jaký doprovodný program se můžeme v jednotlivých městech těšit?

Kdy a kde jsou velikonoční trhy Praze

Pražské velikonoční trhy patří mezi největší ve střední Evropě a každoročně přilákají tisíce návštěvníků z Česka i ze zahraničí.

Konají se na více místech najednou, téměř v každé pražské čtvrti. Hlavní jarmark probíhá na Staroměstském náměstí od 21. března do 12. dubna 2026. Ve stejném termínu se trhy konají také na Václavském náměstí. Do 6. dubna pak můžete trhy navštívit na náměstí Míru.

Jako každý rok se můžete těšit na velikonočně vyzdobenou břízu a bohatý kulturní program. Na pódiu se představí více než 1 500 účinkujících z řad profesionálních i amatérských pěveckých a tanečních souborů, folklorní i národopisná seskupení z ČR i ze zahraničí.

Staroměstské náměstí, Praha 1
21. března – 12. dubna 2026
10:00–22:00

Václavské náměstí, Praha 1
21. března – 12. dubna 2026
10:00–22:00

Náměstí Míru 20/600, Praha 2
21. března – 6. dubna 2026
10:00–19:00

Kdy a kde jsou velikonoční trhy v Brně

Brněnské velikonoční trhy patří mezi největší jarní akce na Moravě a každoročně oživují náměstí Svobody v centru města. Typickým symbolem brněnských velikonočních slavností je dvoumetrová kraslice.

Jarmark nabídne přibližně 40 stánků, ve kterých prodejci představí velikonoční dekorace, tradiční řemesla i regionální produkty, chybět nebude ani bohatá nabídka občerstvení.

Těšit se můžete na kulturní doprovodný program, v rámci něhož vystoupí různé folklorní soubory a cimbálovka. O víkendech se pak program rozšiřuje také o rukodělné velikonoční dílny.

Náměstí Svobody, Brno
27. března – 5. dubna 2026
10:00–22:00

Velikonoční trhy v Ostravě

Za ostravskými Velikonocemi můžete vyrazit hned na dvě místa. Od 30. března do 3. dubna najdete trhy na Masarykově náměstí, kde budou připraveny workshopy a řemeslné dílny i pro ty nejmenší.

Od 15:00 do 18:00 se pak můžete těšit na kulturní program, během kterého vystoupí mj. i děti z mateřských škol. Program nabídne živou hudbu, ukázky tradičních zvyků a interaktivní aktivity pro celou rodinu.

Jednodenní trhy pak budou otevřeny o něco dříve na náměstí Ostrava-Jih v sobotu 28. března od 10:00 do 17:00. Program slibuje jarmareční pohádku a divadlo, vystoupení různých komediantů a žonglérů, a samozřejmě zábavné soutěže a hry pro všechny věkové kategorie.

Masarykovo náměstí, Moravská Ostrava a Přívoz
30. března – 3. dubna 2026
10:00–18:00

Náměstí Ostrava-Jih, Ostrava-Hrabůvka
28. března 2026
10:00–17:00

Olomouc, Plzeň a další zajímavá místa

Kromě hlavních center se velikonoční trhy uskuteční také v dalších českých městech, která vás okouzlí jedinečnou atmosférou, mnoha tradičními výrobky a chutnými pokrmy.

Plzeň – náměstí Republiky25. března – 5. dubna 202609:00–18:00
Olomouc – Horní náměstí27. března – 5. dubna 202609:00–20:00
České Budějovice
– náměstí Přemysla Otakara II.		23. – 28. března 202609:00–18:00
Hradec Králové – Adalbertinum29. března 202609:00–18:00
Zlín – náměstí Míru27. – 29. března 202609:00–19:30
Karlovy Vary – Smetanovy sady1. – 6. dubna 202611:00–17:00

Kromě tradičních trhů se napříč regiony uskuteční i další zajímavé velikonoční akce.

Například Pardubice oslaví Velikonoce v zámeckém areálu Východočeského muzea, tradiční velikonoční jarmark můžete navštívit i na Hradě Křivoklát.

Skvělým zážitkem pro rodiny s dětmi mohou být Velikonoce v Zoo Praha, která během svátků nabídne komentovaná krmení zvířat a zábavný program pro děti.

Zámek Pardubice (Východočeské muzeum)29. března 202610:00–17:00
Hrad Křivoklát3. – 5. dubna 202610:00–16:00
Zoo Praha3. – 5. dubna 20269:00–18:00

Velikonoční trhy za hranicemi

Pokud o Velikonocích zvažujete netradiční výlet, můžete navštívit některý ze slavných jarmarků za hranicemi. Vídeň, Drážďany a Krakov jsou od nás, co by kamenem dohodil, a mnohdy toho mohou nabídnout více.

Rakousko – Vídeň, zámek Schönbrunn25. března – 19. dubna 202610:00–19:00
Rakousko – Vídeň, náměstí Am Hof23. března – 6. dubna 202610:00–20:00
Německo – Drážďany, výstaviště26. – 29. března 202610:00–18:00
Polsko – Krakov, Rynek Główny26. – 29. března 202610:00–19:00

Pokud sníte o opravudu netradičním prožití svátků, nabízí se možnost uniknout jarnímu shonu a oslavit svátky u moře. Last-minute zájezdy lákají na teplé slunce a bílé pláže, mimo to i na originální velikonoční programy a místní tradice, které jinde nezažijete.

Velikonoční zájezd k moři je ideální pro rodiny s dětmi, stejně tak i zamilované páry nebo jednotlivce, kteří chtějí letošní Velikonoce pojmout tak trochu jinak. Školáci mají velikonoční prázdniny od čtvrtka 2. dubna, do školy se vracejí v úterý 7. dubna 2026.

