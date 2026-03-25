Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Velikonoční nákupy za hubičku: Mléko pod 8 korun a levná Plzeň. Tyhle slevy nesmíte minout

Autor:
  1:06
Letáková hitparáda: deset největších akčních hitů, které aktuálně hýbou českými obchody. Prozradíme, kde ulovit mléko za zlomek ceny, kdo letos ovládl slevy na maso a ve kterém řetězci najdete nejlevnější pivo. Buďte v klidu a v plusu – tady je váš nákupní manuál pro příští dny.
ilustrační snímek | foto: Lukáš Procházka, MF DNES

Sváteční pečení i hostina za zlomek ceny

Absolutním trhákem týdne je trvanlivé mléko, které v obchodním řetězci Penny seženete za 7,90 Kč. K němu pak můžete do košíku přihodit máslo za 24,90 Kč a máte ideální základ pro velikonoční jidáše nebo mazance.

Pokud plánujete uspořádat sváteční hostinu, zajisté vás potěší vysoké slevy na maso napříč všemi obchody. Například v Kauflandu pořídíte kilo vepřové pečeně za 79,90 Kč, v Lidlu pak kilo kuřecích stehenních řízků za 99,90 Kč. Vepřové v akci seženete také v Albertu či Tescu.

Hlavní chod se neobejde bez přílohy. Ideální přílohou ke svátečnímu masu mohou být vařené či pečené brambory. V Tescu koupíte pětikilový pytel brambor za 29,90 Kč, tedy v přepočtu za necelých šest korun za kilo.

Kdo dává přednost bramborovému salátu nebo tácu chlebíčků, může využít 60% slevu na tatarské omáčky a majonézy značky Hellmann’s. Tesco nabízí balení 210 ml v akci za 19,90 Kč.

Co by to bylo za Velikonoce bez klasických slepičích vajec? Pokud se chystáte na barvení kraslic nebo pečení náročnějších dezertů, v Penny pořídíte balení 10 kusů vajec za 49,90 Kč.

TOP 10 slev týdne (23. 3. – 29. 3. 2026)

ProduktCena ve slevěSlevaŘetězec
Mléko7,90 Kč−63 %Penny
Vepřová pečeně79,90 Kč/kg−62 %Kaufland
Brambory (5 kg)29,90 Kč−62 %Tesco
Hellmann’s tatarka / majonéza19,90 Kč−60 %Tesco
Kinder vajíčko14,90 Kč−57 %Albert
Jasmínová rýže (2 kg)69,90 Kč−51 %Kaufland
Kuřecí stehenní řízky99,90 Kč/kg−48 %Lidl
Káva Jacobs (250 g)89,90 Kč−40 %Albert
Pilsner Urquell (0,5 l)25,90 Kč-Albert
Máslo24,90 Kč-Penny

Nezapomeňte na koledníky a čtyřnohé parťáky

Žádné Velikonoce se neobejdou bez koledníků a žádný koledník se neobejde bez výslužky. Ty nejmenší potěší 57% sleva na Kinder vajíčko, které Albert zlevnil na pouhých 14,90 Kč.

Když už je řeč o sladkém, po vydatném svátečním obědě přijde vhod osvěžení. V Albertu tento týden narazíte na slevu 53 % na zmrzlinu Carte d’Or Trio, kterou koupíte za 89,90 Kč. Dospělí pak ocení půllitr tradiční Plzně jen za 25,90 Kč.

Zapomínat bychom neměli ani na své čtyřnohé miláčky. V Penny aktuálně seženete výhodné balení 12 kusů kapsiček značky Felix jen za 89,90 Kč.

Vstoupit do diskuse

Koupě domu na Sicílii byla lekcí důvěry. Teď v něm Matěj vítá další Čechy

Matěj se na Sicílii poprvé dostal před třemi lety. Dnes zde žije už trvale.

Když jsem poprvé vešel do Casa Asmara v sicilském městě Scicli, byl jsem spíš zaskočený než nadšený. Dům mi přišel tmavý, studený a malý. Chyběla terasa a po náročné cestě, kdy nás o několik hodin...

Nabídka ovoce a zeleniny je v Chorvatsku bohatší než v ČR. Ceny jsou většinou...

Víte, která potravina překoná pomeranč v obsahu vitaminu C? Kde je skutečně nejvíc železa? A co vám uleví při nadýmání rychleji, než čekáte? Otestujte se v 15 otázkách zaměřených na nutriční složení...

U britských obchodů Tesco se nedávno objevily cedule varující před postihy za špatné parkování. Řetězec se zaměřuje zejména na zneužívání vyhrazených míst pro rodiny s dětmi, ale hlídá i další...

Generální ředitel Bohušovické mlékárny Jaroslav Krajník (březen 2026).

Na dohled od vrchu Radobýlu, kterým začínají obrysy Českého středohoří, pár kilometrů od Lovosic, se už z dálky tyčí vysoký komín. Pod ním už 125 let vyrábí mléčné produkty Bohušovická mlékárna....

Symbolem cestování po Praze a Středočeském kraji se v posledních letech stala zelená karta Lítačka. Věděli jste, že tato průkazka slouží nejen k používání ve veřejné dopravě, ale získáte s ní celou...

Velikonoční nákupy za hubičku: Mléko pod 8 korun a levná Plzeň. Tyhle slevy nesmíte minout

Vzorový nákup

Letáková hitparáda: deset největších akčních hitů, které aktuálně hýbou českými obchody. Prozradíme, kde ulovit mléko za zlomek ceny, kdo letos ovládl slevy na maso a ve kterém řetězci najdete...

25. března 2026  1:06

Zima dává pokožce zabrat víc, než si většina z nás připouští. Suchý vzduch z topení, mráz, vítr i prudké přechody mezi venkem a přetopenými místnostmi narušují kožní bariéru. Výsledkem je pleť...

24. března 2026  11:45

Prohýbají se vám police knihovny pod tituly, na které usedá prach? Nebo se zbavujete starých věcí z půdy a narazili jste na zapomenuté krabice s knihami? Nemusíte je vyhazovat, poradíme vám několik...

24. března 2026  8:30

Na první pohled jde jen o otázku designu. Ve skutečnosti ale volba mezi skořepinovým a textilním kufrem rozhoduje o tom, zda vaše věci dorazí v pořádku - nebo budete na dovolené řešit prasklý obal,...

Když jsem poprvé vešel do Casa Asmara v sicilském městě Scicli, byl jsem spíš zaskočený než nadšený. Dům mi přišel tmavý, studený a malý. Chyběla terasa a po náročné cestě, kdy nás o několik hodin...

Jednodušší faktury a jasná pravidla při změně dodavatele, to jsou některé z témat, které momentálně řeší dodavatelé a zprostředkovatelé energií se zástupci státu a regulátora. Na pátečním semináři v...

Sluneční brýle nejsou jen slušivým módním doplňkem. Jejich hlavní funkcí je ochrana zraku před slunečními paprsky, zejména v letních měsících, na horách a u vody.

Velikonoční prázdniny trvají celkem pět dnů. Ke státním svátkům na Velký pátek a Velikonoční pondělí mají školáci základních a středních škol v České republice volno také ve čtvrtek před Velkým...

Chystáte se na velikonoční pečení? Než vyrazíte do obchodu, podívejte se, jak ušetřit stovky korun. Pondělní účtenka detailně rozkládá cenu surovin na domácího svátečního beránka a srovnává s cenami...

Našli jste při úklidu starý tablet? Nevyhazujte ho. Ukážeme vám, jak ho snadno proměnit v mozek vaší chytré domácnosti a vdechnout mu nový život bez zbytečných výdajů.

Březnové kontroly Státní zemědělské a potravinářské inspekce odhalily v českých obchodech další problematické potraviny. O které šlo a jaké konkrétní problémy měly? A na co bychom si jako...

Kraslice, pomlázky, medovina i jarní dekorace. Velikonoční trhy se během několika týdnů vrátí na náměstí většiny českých měst a nabídnou desítky stánků i doprovodný program. Největší jarmarky se...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.