Sváteční pečení i hostina za zlomek ceny
Absolutním trhákem týdne je trvanlivé mléko, které v obchodním řetězci Penny seženete za 7,90 Kč. K němu pak můžete do košíku přihodit máslo za 24,90 Kč a máte ideální základ pro velikonoční jidáše nebo mazance.
Pokud plánujete uspořádat sváteční hostinu, zajisté vás potěší vysoké slevy na maso napříč všemi obchody. Například v Kauflandu pořídíte kilo vepřové pečeně za 79,90 Kč, v Lidlu pak kilo kuřecích stehenních řízků za 99,90 Kč. Vepřové v akci seženete také v Albertu či Tescu.
Hlavní chod se neobejde bez přílohy. Ideální přílohou ke svátečnímu masu mohou být vařené či pečené brambory. V Tescu koupíte pětikilový pytel brambor za 29,90 Kč, tedy v přepočtu za necelých šest korun za kilo.
Kdo dává přednost bramborovému salátu nebo tácu chlebíčků, může využít 60% slevu na tatarské omáčky a majonézy značky Hellmann’s. Tesco nabízí balení 210 ml v akci za 19,90 Kč.
Co by to bylo za Velikonoce bez klasických slepičích vajec? Pokud se chystáte na barvení kraslic nebo pečení náročnějších dezertů, v Penny pořídíte balení 10 kusů vajec za 49,90 Kč.
TOP 10 slev týdne (23. 3. – 29. 3. 2026)
|Produkt
|Cena ve slevě
|Sleva
|Řetězec
|Mléko
|7,90 Kč
|−63 %
|Penny
|Vepřová pečeně
|79,90 Kč/kg
|−62 %
|Kaufland
|Brambory (5 kg)
|29,90 Kč
|−62 %
|Tesco
|Hellmann’s tatarka / majonéza
|19,90 Kč
|−60 %
|Tesco
|Kinder vajíčko
|14,90 Kč
|−57 %
|Albert
|Jasmínová rýže (2 kg)
|69,90 Kč
|−51 %
|Kaufland
|Kuřecí stehenní řízky
|99,90 Kč/kg
|−48 %
|Lidl
|Káva Jacobs (250 g)
|89,90 Kč
|−40 %
|Albert
|Pilsner Urquell (0,5 l)
|25,90 Kč
|-
|Albert
|Máslo
|24,90 Kč
|-
|Penny
Nezapomeňte na koledníky a čtyřnohé parťáky
Žádné Velikonoce se neobejdou bez koledníků a žádný koledník se neobejde bez výslužky. Ty nejmenší potěší 57% sleva na Kinder vajíčko, které Albert zlevnil na pouhých 14,90 Kč.
Když už je řeč o sladkém, po vydatném svátečním obědě přijde vhod osvěžení. V Albertu tento týden narazíte na slevu 53 % na zmrzlinu Carte d’Or Trio, kterou koupíte za 89,90 Kč. Dospělí pak ocení půllitr tradiční Plzně jen za 25,90 Kč.
Zapomínat bychom neměli ani na své čtyřnohé miláčky. V Penny aktuálně seženete výhodné balení 12 kusů kapsiček značky Felix jen za 89,90 Kč.