Velikonoce na obzoru: Jak poznat skutečně čerstvá vejce a kvalitní uzené

  5:00
Velikonoce jsou obdobím, kdy Češi nakupují vejce a uzené ve velkém – často ve spěchu a pod tlakem slevových akcí. Právě tehdy ale roste riziko, že sáhnete po starších vejcích nebo po uzeném, které obsahuje víc vody než masa. Pokud nevíte, podle čeho kvalitu poznat, můžete zaplatit víc za horší suroviny a zkazit si sváteční recepty.
Proč je kvalita o Velikonocích zásadní téma

Velikonoce patří v Česku k nejsilnějším potravinovým sezónám roku. Spotřeba vajec i uzeného masa výrazně roste – domácnosti připravují nádivky, mazance, velikonoční beránky, chystají obložené mísy a tradiční pohoštění pro rodinu i koledníky.

Sezónní nápor má ale i svou stinnou stránku. Obchody objednávají větší objemy zboží, do akčních letáků se dostávají cenově agresivní nabídky a zákazník často vybírá podle ceny nebo dostupnosti, nikoli podle kvality. Zboží je sice legálně v prodeji, ale nemusí být v optimální kondici.

Kontrolu kvality v Česku provádí například Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI). Ta pravidelně zveřejňuje zjištění o klamavém značení, nadlimitním obsahu vody nebo nedostatečné jakosti. Přesto je klíčová první kontrola přímo při nákupu – v rukou spotřebitele.

Jak poznat skutečně čerstvá vejce

Kód na skořápce není formalita

Každé vejce prodávané v obchodní síti musí mít vyražený kód producenta. První číslice označuje způsob chovu (0 bio, 1 volný výběh, 2 podestýlka, 3 klec), následuje kód země a identifikace farmy.

Z hlediska čerstvosti je ale důležitější datum minimální trvanlivosti na obalu. Vejce mohou být prodávána maximálně 28 dní od snesení. To znamená, že i vejce s ještě platným datem může být téměř měsíc staré.

Vybírejte balení s co nejvzdálenějším datem minimální trvanlivosti. Rozdíl několika dnů může být znatelný například při pečení nebo přípravě vajec naměkko.

Jednoduchý test s vodou, který odhalí stáří

Pokud si nejste jistí, můžete doma provést základní test. Stačí sklenice s vodou.

Stav vejceChování ve voděVýznam
Leží naplocho na dněZůstává vodorovněVelmi čerstvé
Zvedá se jedním koncemMírně nakloněnéStarší, ale použitelné
Plave u hladinyVznáší seNevhodné ke konzumaci

Důvod je jednoduchý: vejce postupně ztrácí vlhkost přes skořápku a zvětšuje se vzduchová komůrka. Čím větší komůrka, tím více vejce stoupá.

Co prozradí rozklepnutí

Skutečně čerstvé vejce má:

  • pevný a hustý bílek, který drží pohromadě,
  • kulatý a vysoký žloutek,
  • jasně ohraničený tvar.

Starší vejce se na talíři rozlije, bílek je řídký a žloutek plošší. Chuť může být méně výrazná, což se projeví například u velikonoční nádivky nebo domácí majonézy.

Správné skladování rozhoduje

Vejce by měla být skladována při stabilní teplotě, ideálně do 18 °C. V domácnostech je běžné jejich uložení v lednici, což je vhodné zejména v teplejších měsících.

Důležité je zabránit častému střídání teplot, které může podporovat kondenzaci vlhkosti na skořápce a zhoršit hygienické podmínky.

Vyhněte se balením:

  • s popraskanými skořápkami,
  • s viditelnou vlhkostí uvnitř obalu,
  • skladovaným na přímém světle nebo v teple.

Jak poznat kvalitní uzené maso

Čtěte složení, ne marketingový název

Rozdíl mezi kvalitní šunkou a levnějším masným výrobkem bývá zásadní. Zákazníka může zmást název typu „uzená pochoutka“ nebo „tradiční šunka“. Rozhodující je složení.

Kvalitní uzené by mělo obsahovat vysoký podíl masa – ideálně nad 90 %. Pokud ve složení najdete:

  • škrob,
  • sójovou bílkovinu,
  • přidanou vodu ve vyšším množství,
  • stabilizátory,

jde zpravidla o levnější variantu, kde část hmotnosti tvoří voda nebo náhražky.

Barva a vzhled nejsou jen estetika

Přirozeně uzené maso má jemnou růžovo-červenou barvu uvnitř a lehce tmavší povrch po zauzení. Nemělo by být nepřirozeně syté ani výrazně lesklé.

Příliš intenzivní barva může být výsledkem vyššího podílu dusitanů nebo barviv.

Rovnoměrnost barvy také napoví, zda maso nebylo nadměrně technologicky upravováno.

Konzistence a obsah vody

Kvalitní uzené:

  • drží pevný tvar,
  • není gumové ani rosolovité,
  • při stlačení nepouští tekutinu.

Pokud se na povrchu objevuje voda nebo je struktura příliš měkká, může jít o výrobek s vyšším obsahem přidané vody. To znamená, že část ceny neplatíte za maso, ale za vodu.

Cena jako orientační ukazatel

Výroba kvalitního uzeného z českého masa není levná. Pokud je cena za kilogram výrazně nižší než běžný tržní průměr, je pravděpodobné, že výrobce šetřil na surovinách nebo technologii.

Sleva sama o sobě není problém. Důležité je porovnat cenu s obsahem masa a složením.

Nejčastější chyby při velikonočním nákupu

  • Výběr pouze podle akční ceny bez kontroly složení
  • Nákup vajec s datem těsně před koncem trvanlivosti
  • Ignorování skladovacích podmínek
  • Podcenění rozdílu mezi šunkou a masným výrobkem
  • Skladování uzeného při vyšší teplotě než doporučené

Velikonoční přípravy bývají hektické. Právě proto se vyplatí věnovat nákupu o pár minut více.

Mytí syrového masa patří mezi největší kuchyňské chyby. Děláte ji i vy?

Ilustrační snímek

Maso, zvlášť to vepřové a drůbeží, patří k oblíbeným surovinám v české kuchyni. Vepřového Češi snědí přes 40 kilogramů na osobu ročně. Oblíbené je pečené, smažené i grilované. Jak ale před přípravou...

6. března 2026  8:30,  aktualizováno 

Finanční rezerva: Kolik byste měli mít „pod polštářem“ pro případ nouze

Ilustrační snímek

Stačí výpověď, delší nemoc nebo rozbitý kotel a rodinný rozpočet se během pár týdnů může ocitnout v minusu. Bez finanční rezervy hrozí dluhy, stres a rychlá rozhodnutí, která vás mohou stát desítky...

6. března 2026

