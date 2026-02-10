Úsporné bydlení jako nový standard českého stavebnictví
Energetická náročnost budov patří v Česku dlouhodobě k nejsledovanějším tématům. Přísnější technické normy, rostoucí ceny energií a změny v dotačních programech nutí investory i realizační firmy hledat řešení, která dávají ekonomický smysl v horizontu desítek let.
Právě na tento kontext reaguje veletrh FOR PASIV, který se profiluje jako specializovaná platforma zaměřená na nízkoenergetické, pasivní a nulové domy. Nejde přitom jen o prezentaci technologií, ale o propojení projektového, technického a ekonomického pohledu na stavbu.
Ročník 2026 proběhne od 12. do 14. února 2026 v areálu PVA EXPO PRAHA v Letňanech a nabídne komplexní pohled na celý proces výstavby i rekonstrukce – od prvotního návrhu přes volbu konstrukcí a technologií až po financování a dlouhodobý provoz budovy.
Jeden areál, několik veletrhů a kompletní pohled na stavbu domu
Jednou z největších předností veletrhu FOR PASIV je jeho souběh s dalšími specializovanými akcemi – FOR WOOD a Střechy Praha. Návštěvníci tak v jednom termínu a na jednom místě získají mimořádně široký přehled o současných trendech ve stavebnictví, od energeticky úsporných technologií až po konstrukční a řemeslné detaily.
Tento veletržní souběh umožňuje nahlížet na výstavbu či rekonstrukci domu komplexně. Nejde jen o volbu zdroje tepla nebo typ izolace, ale o provázaný systém rozhodnutí, která se navzájem ovlivňují a v konečném důsledku určují kvalitu stavby i její provozní náklady.
V expozicích se proto potkávají zejména:
- technologie pro nízkoenergetické a pasivní bydlení, včetně vytápění, větrání a řízení spotřeby,
- dřevostavby a moderní konstrukční systémy pro novostavby i rekonstrukce,
- střechy, střešní skladby, izolace, fotovoltaické systémy a řešení pro obnovitelné zdroje,
- řemeslné postupy, detaily realizace a praktická řešení, která rozhodují o výsledné kvalitě stavby.
Významnou výhodou je také fakt, že veletrhy společně pokrývají celý proces výstavby – od prvních úvah nad projektem, přes výběr konstrukcí a technologií až po finální provedení a dlouhodobý provoz budovy. Pro investory i stavební firmy to znamená možnost porovnávat řešení napříč obory a lépe chápat souvislosti mezi energetickými nároky, použitými materiály a výslednými náklady.
Technologie, které rozhodují o provozních nákladech
Veletrh FOR PASIV nabízí srovnání reálných řešení v oblasti technologií, které mají zásadní vliv na dlouhodobé náklady domu.
Pozornost se soustředí zejména na:
- rekuperaci a řízené větrání,
- tepelná čerpadla a hybridní systémy,
- nízkoteplotní vytápění a chlazení,
- chytré řízení domácnosti a energetického hospodaření.
Možnost mluvit přímo s výrobci a realizačními firmami často odhalí rozdíly, které z katalogů nebo webových prezentací nejsou patrné, a pomůže vyhnout se nevhodným kombinacím technologií.
Dotace Nová zelená úsporám v praxi
Dotace patří dlouhodobě k nejsledovanějším tématům veletrhu FOR PASIV a ročník 2026 v tomto směru nebude výjimkou. Významnou roli zde hraje program Nová zelená úsporám, který spravuje Státní fond životního prostředí ČR. Zástupci fondu i spolupracujících odborných institucí budou návštěvníkům k dispozici v rámci přednášek i bezplatných poradenských center.
Návštěvníci se zde mohou dozvědět nejen základní parametry aktuálních výzev, ale především praktické informace, které často rozhodují o úspěchu celé žádosti.
Diskuse se zaměří například na tato témata:
- jaké typy novostaveb a rekonstrukcí mají na dotaci reálný nárok,
- jak správně kombinovat podporu na zateplení, technická zařízení budov, obnovitelné zdroje energie a řízené větrání,
- kdy se vyplatí řešit dotaci už ve fázi projektu a kdy až při realizaci,
- jaké formální i technické chyby nejčastěji vedou ke krácení nebo zamítnutí podpory.
Součástí doprovodného programu bude také specializovaná přednáška zaměřená na investice do úsporných budov, která nabídne aktuální přehled podmínek a upozorní na změny týkající se rodinných domů, bytových domů i větších objektů.
Vzorové domy a reálná řešení
Velkou přidanou hodnotou veletrhu jsou ukázkové expozice. Návštěvníci si mohou projít vzorový MiniDům Centra pasivního domu, kde jsou prezentovány konkrétní skladby konstrukcí a technologie v reálném měřítku. Tento typ prezentace umožňuje lépe pochopit souvislosti mezi jednotlivými prvky stavby a jejich chováním v reálném provozu.