Kdo dá míň? Řetězce tlačí ceny na hranici minima
Nejvíce pozornosti přitahují poslední dva týdny špekáčky. Ještě minulý týden jsme psali o špekáčcích v Kauflandu za neuvěřitelných sedm korun, dnes už je předběhla Billa s cenou 6,32 korun za 100 gramů.
Bezpochyby jde o jednu z nejnižších cen posledních týdnů. Zároveň je však potřeba počítat s tím, že akce platí pouze pro členy věrnostního programu. Běžná cena za sto gramů je 7,90 korun.
Tento týden Billa boduje i u vajec. Členům klubu nabízí plato třiceti vajec jen za 119,90 korun, což je v přepočtu čtyři koruny za jedno vejce.
Silnou konkurenční nabídkou se však tentokrát může pochlubit i Albert, který přebírá iniciativu u másla. Kostku 250 g nyní s aplikací koupíte za pouhých 18,90 korun, tedy ještě o korunu levněji než v Lidlu. Pokud aplikaci nemáte, vyjde vás máslo na stále pěkných 24,90 korun.
TOP 10 slev týdne (27. 4. – 3. 5. 2026)
|Produkt
|Obchod
|Akční cena
|Sleva
|Špekáčky 100 g
|Billa
|6,32 Kč
|-64 %
|Brambory 5 kg
|Billa
|29,90 Kč
|-63 %
|Okurka
|Penny
|7,90 Kč
|-60 %
|Jahody 500 g
|Penny
|29,90 Kč
|-57 %
|Kuřecí prsní řízky 1 kg
|Albert
|99,90 Kč
|-54 %
|Česnek
|Lidl
|9,90 Kč
|-50 %
|Perwoll prací gel 3 l
|Kaufland
|269,90 Kč
|-50 %
|Vajíčka 30 ks
|Billa
|119,90 Kč
|-40 %
|Staropramen 10 0,5 l
|Tesco
|10,90 Kč
|-39 %
|Máslo 250 g
|Albert
|18,90 Kč
|–
Levné kuře, brambory i drogerie v akci
Vedle hlavních taháků se vyplatí sledovat i další položky. Například kuřecí prsní řízky i nadále seženete za sto korun, pětikilový pytel brambor pak za třicet korun, tedy v přepočtu šest korun za kilo. Když tyto dvě položky spojíte, můžete si uvařit levný nedělní oběd. Pokud masu zrovna moc neholdujete, můžete vyzkoušet třeba halabajky.
Zapomínat bychom však neměli ani na drogerii. Za zmínku stojí především prací gel Perwoll, který nyní Kaufland nabízí za poloviční cenu, nebo toaletní papír značky Harmony, který seženete za 77,90 za balení o šestnácti kusech.