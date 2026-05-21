Pojďte zjistit, co všechno horkovzdušné fritézy dokážou a proč se vyplatí vyzkoušet i recepty, které byste nečekali.
Vejce na hniličko bez kapky vody
Zapomeňte na čekání, až se v hrnci začne vařit voda. Jedním z největších překvapení pro majitele horkovzdušných fritéz je příprava vajec. Princip funguje podobně jako v horkovzdušné troubě, ale malý prostor fritézy zaručí, že se teplo dostane všude stejně a vajíčka se pokaždé povedou na jedničku
- Postup: Stačí vložit vejce, klidně rovnou z lednice, přímo do koše fritézy.
- Nastavení: Nastavte teplotu na 130 stupňů Celsia a čas na 12 minut.
- Výsledek: Získáte dokonalá vejce na hniličko s tekutým žloutkem a pevným bílkem. Pokud preferujete vejce natvrdo, přidejte 2 až 4 minuty. Po skončení je nezapomeňte šokově ochladit v ledové vodě, aby šla snadno oloupat.
Tato metoda je ideální pro ranní shon. Vložíte vejce do koše, zapnete a jdete se oblékat. Žádné hlídání překypující vody v hrnci.
Steaková škola: opékejte maso naruby
Díky intenzivnímu proudění vzduchu je fritéza geniálním nástrojem pro techniku obráceného opékání, kterou používají špičkoví kuchaři pro přípravu vysokých a prémiových steaků. Zatímco klasická metoda spočívá v prudkém opečení a následném dopékání, zde je postup opačný.
- Pomalá fáze: Maso nejdříve pečte při velmi nízké teplotě (cca 100–120 stupňů Celsia), dokud vnitřní teplota masa nedosáhne požadovaného stupně propečení. Pro steak v úpravě medium rare je ideální teplota kolem 52 stupňů Celsia. Proudící vzduch povrch masa lehce vysuší, což je klíčové pro vznik dokonalé kůrky.
- Prudký finiš: Poté maso vyjměte a na pánvi nebo při nejvyšší teplotě ve fritéze na 200 stupňů Celsia jej krátce asi 30 až 60 sekund z každé strany zatáhněte.
Výsledkem je neuvěřitelně šťavnaté maso s rovnoměrným propečením od kraje ke kraji, kterému se klasická trouba nevyrovná, protože v malém prostoru fritézy vzduch cirkuluje mnohem agresivněji a efektivněji.
Sladké pečení: Bleskové muffiny i bábovka
Fritéza funguje jako velmi výkonná malá horkovzdušná trouba. To z ní dělá ideálního pomocníka pro sladké dezerty, u kterých nechcete rozpalovat velkou troubu, což je energeticky neefektivní zejména u menších dávek.
- Muffiny a brownies: Použijte silikonové formičky nebo malý pekáček, který se vejde do koše fritézy. Muffiny jsou hotové za 15 minut při 180 stupňů Celsia.
- Tvarohová bábovka: Do koše lze vložit i menší formu na bábovku. Při teplotě 160 stupňů Celsia ji upečete za cca 20 až 25 minut.
Výhodou je, že fritéza se nahřeje během minuty. Zatímco běžná trouba teprve dosahuje požadované teploty, ve fritéze už se vám dezert peče.
Domácí sušička masa a ovoce
Pokud vaše fritéza umožňuje nastavení nízkých teplot okolo 40 až 80 stupňů Celsia, máte doma plnohodnotnou sušičku potravin.
- Sušené maso jerky: Tenké plátky marinovaného hovězího sušte při 60 stupňů Celsia zhruba 4 hodiny. Proudící vzduch odvádí vlhkost mnohem rychleji než v troubě.
- Křížaly: Plátky jablek nebo banánů stačí sušit při 40 až 50 stupňů Celsia přibližně 5 hodin. Díky cirkulaci vzduchu je výsledek rovnoměrný a plný chuti, aniž by plátky zhnědly tak rychle jako při volném sušení.
Srovnání efektivity: Horkovzdušná fritéza vs. Klasická trouba
|Parametr
|Horkovzdušná fritéza
|Klasická elektrická trouba
|Doba nahřátí
|1–3 minuty
|10–15 minut
|Spotřeba energie
|O cca 50 procent nižší na malou porci
|Vysoká (ohřívá velký objem)
|Rychlost přípravy
|O 20–30 procent rychlejší
|Standardní
|Cirkulace vzduchu
|Velmi intenzivní (vysoká křupavost)
|Mírná až střední
|Vhodné pro
|Jednotlivce, páry a rychlé přílohy
|Velké pečeně, více plechů najednou
Jak vybrat model, který to všechno zvládne?
Aby fritéza skutečně sloužila jako univerzální pomocník a ne jen jako jednoúčelový stroj, hlídejte si při nákupu tyto klíčové parametry:
- Objem koše: Pro čtyřčlennou rodinu hledejte model s objemem alespoň 5 až 7 litrů. V malém koši maso nepropečete rovnoměrně a bábovkovou formu do něj zkrátka nedáte.
- Rozsah teplot: Pro skutečnou univerzálnost (sušení, kynutí, pečení) hledejte rozmezí 40 až 200 stupňů Celsia. Levnější modely začínají často až na 80 stupňů Celsia, což znemožňuje šetrné sušení.
- Příkon: Ideální je rozmezí 1 700 až 2 000 W. Vyšší výkon znamená rychlejší reakci termostatu a lepší výsledky při pečení masa.
- Příslušenství: Ověřte si, zda výrobce nabízí doplňky jako pečicí nádoby, rošty pro vícevrstvé pečení nebo jehly na špízy. Právě tyto doplňky dělají z fritézy multifunkční zařízení.
Tři nejlevnější fritézy, které zvládnou sušení i pečení
|Model fritézy
|Kdo si ji nejvíce užije?
|Hlavní trumf
|Orientační cena
|TESLA AirCook Q40
|Ideální pro jednotlivce nebo páry, kteří bojují s místem v kuchyni.
|Cena a nízká teplota: Nejlevnější model na trhu, který umí jít s teplotou od 40 °C pro šetrné sušení.
|cca 1 299 korun
|Sencor SFR 5320WH
|Skvělá volba pro běžnou rodinu, která chce velký koš za rozumné peníze.
|Poměr cena / objem: Nabízí velký 5l koš pro upečení celé bábovky za poloviční cenu oproti konkurenci.
|cca 1 699 korun
|Tefal EY8468E0 Easy Fry
|Pro náročnější kuchaře, kteří chtějí maximální výkon a tichý chod při dlouhém sušení.
|Extrémně tichý chod a 220 °C: Vyšší teplota je ideální na bleskové zatažení steaků a při sušení jerky v bytě o ní ani nevíte.
|cca 2 499 korun