Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary (KVIFF) není jen přehlídkou filmů, známých osobností a červeného koberce. Pro spoustu návštěvníků je také místem, kde během několika dní utratí tisíce za jídlo a pití.
Jedním z míst, kde si návštěvníci letošního ročníku KVIFF 2026 mohli pochutnat na dobrém jídle, byl i Rohlík Park. Ten ovšem zdaleka nezaujal jen pestrou nabídkou občerstvení, ale také speciální obsluhou. O část nabídky se totiž staral módní návrhář a kuchař Pavel Berky, známý z televizní soutěže MasterChef Česko.
Návštěvníci Rohlík Parku si letos objednali přes 24 000 položek. Zóna podle společnosti přilákala téměř tři tisíce lidí denně a ukázala také několik zajímavých trendů. Například ten, že u návštěvníků už zdaleka netáhne jen plzeňské pivo.
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Přes 330 litrů prodaného piva, zvítězil Aperol
Nejzajímavější pohled se nám naskytl u statistiky prodeje nápojů. Přestože pivo zůstává tradiční součástí českých festivalů, letos se stal nejprodávanějším alkoholickým nápojem Aperol Spritz.
Z piva se nejlépe dařilo značce Pilsner Urquell, kterého návštěvníci vypili přes 330 litrů. Oblíbené bylo také prosecco Salter Ruggeri Extra Brut, kterého se prodalo přes 83 litrů.
Nejvíce táhly hovězí burgery a vejce Benedikt
Nejprodávanějším obědem se stal burger s trhaným hovězím, kterého se prodalo 2 222 kusů. Mezi snídaněmi pak zvítězilo vejce Benedikt za 185 korun, které dosáhlo téměř 1100 prodaných porcí.
Vedle alkoholu a hlavních jídel bodovaly také nealkoholické nápoje. Nejvíce se prodalo malinovky, a to 2 441 kusů. Velký zájem měli návštěvníci také o kávu. Jen cappuccina se prodalo přes 2 100 šálků. Pozadu nezůstala ani matcha, kterou si lidé koupili více než šestsetkrát.
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Téměř třetina lidí objednávala přes kiosky
Letošní novinkou v Rohlík Parku byly samoobslužné objednávkové kiosky. Ty byly k dispozici celkem čtyři a podle statistik si rychle našly své příznivce. Prošlo přes ně téměř třicet procent všech objednávek.
Berky vzal návštěvníky na cestu kolem světa
Součástí programu Rohlík Parku byla také kulinářská show Pavla Berkyho. Módní návrhář, který se vedle své hlavní profese věnuje i gastronomii, pojal festivalovou nabídku jako cestu kolem světa.
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Každý den připravoval jinou kuchyni a návštěvníkům představoval vlastní moderní interpretace známých jídel. Během festivalu se tak na menu objevily například asijské speciality.