Obsah
Co jíst, když je horko?
Když letní teploty vyhřejí naše obydlí, málokdo má chuť „přidávat teplotu“ zapínáním sporáku nebo trouby. Není proto divu, že mnozí kapitulují a vaření vzdají, někteří dokonce pociťují menší chuť k jídlu. Podle nutriční terapeutky Hedviky Jakešové, která spolupracuje s krabičkovou dietou Nice To Fit You, je menší chuť k jídlu během horkých dnů zcela přirozená. „Jedná se o fyziologický proces. Aby tělo udrželo stabilní tělesnou teplotu, vysílá signály, čemu se vyhnout. Teplé jídlo a obecně samotné trávení totiž produkují další teplo. Proto ve vysokých teplotách během dne obvykle dochází ke snižování chuti k jídlu,“ vysvětluje Jakešová.
|
AI jako pomocník v kuchyni? Poradí, jak chytře nakupovat a vařit beze zbytků
Tento mechanismus s sebou nese ale i svou stinnou stránku. Jakmile se večer ochladí, hlad se často přihlásí o to intenzivněji. „Je to zrádný systém, protože večer se snížením venkovní teploty se hlad přihlásí ve velkém. Proto doporučuji přes den zařazovat lehká, pestrá studená jídla, která budou obsahovat všechny potřebné živiny,“ říká Jakešová.
Co k obědu v horkých dnech?
Nechtějí-li se vám v letních dnech vymýšlet a vařit složitá jídla, zaměřte se na saláty. Jejich příprava nezabere více jak patnáct minut.
- Jako základ zvolte osvěžující syrovou zeleninu.
- Dále přidejte zdroj bílkovin, jako je tvrdý tvaroh nebo cottage, mozzarella, vařené vejce, tuňák ve vlastní šťávě, tofu či tempeh.
- Jako zdroj bílkovin a zároveň sacharidů poslouží také luštěniny.
- Pro zvýraznění chuti lze přidat i kousek ovoce.
„Samotné luštěniny ale nemusí jako zdroj sacharidů stačit,“ upozorňuje Jakešová. „Pokud chcete zachovat jednoduchost, vystačíte si s kupovanými ve skle nebo v konzervě. Přidat můžete ještě celozrnný kuskus, pečivo nebo obilninu, kterou jste si vařili třeba předchozí den k večeři. V salátu může být zajímavá pohanka, kroupy nebo těstoviny. Nicméně, když dochází inspirace, jeden naučený salát vás omrzí a nemáte náladu na improvizaci nebo hledání inspirace, může být řešením objednat si jídlo v krabičkách,“ říká Jakešová.
|
Do výplaty daleko? Zkuste 5 levných receptů pro celou rodinu do 30 Kč za porci
Kolik stojí jídlo pro jednu osobu na měsíc?
Celkové měsíční náklady na obědy pro jednoho člověka závisí především na zvoleném stylu stravování.
- Pokud si kompletně vaříte doma, což je nejlevnější varianta, utratíte jen za obědy zhruba 1 800 až 2 700 Kč měsíčně.
- V případě, že chodíte na obědy do restaurace nebo využíváte flexibilní krabičkové diety, počítejte s částkou okolo 4 500 až 6 300 Kč.
- Nejdražší je pravidelná dovážka přes kurýrní služby vás za jediný měsíc, která vás může přijít až na 11 700 Kč.
|Položka
|Jídlo připravené doma
|Oběd v restauraci (menu)
|Denní dovážka přes kurýra
|Flexibilní krabičky
|Orientační cena 1 jídla
|60–90 Kč
|160–210 Kč
|220–270 Kč
|150–190 Kč
|Doprava a servírovací poplatky
|0 Kč
|0 Kč
|40–90 Kč (doprava + balné)
|Zahrnuto v ceně / zdarma
|Příplatek za malou objednávku
|0 Kč
|0 Kč
|Často ano (15–40 Kč)
|Ne (možnost od 1 jídla)
|Nutný čas a energie
|1–2 hod. vaření + nákupy
|45–60 min. cesta a čekání
|30–60 min. objednání a čekání na kurýra
|Výběr jídel dopředu, ohřev
|Složení stravy v létě
|Dle vlastních schopností
|Často těžší hotovky, klasika
|Výběr dle chuti
|Svěží saláty, wrapy, poké a další dle výběru
|Měsíční náklady (orientační cena cca 30 obědů)
|1 800 – 2 700 Kč
|4 800 – 6 300 Kč
|8 250 – 11 700 Kč
|4 500 – 5 700 Kč
|Benefity
|Nejlevnější, ale stojí nejvíce sil u plotny
|Čerstvé jídlo každý den, menší možnosti výběru
|Velký výběr, ale kvůli přirážkám nejdražší varianta
|Možnost výběru diety na míru
Z čeho se skládá účet od kurýra?
Objednat si oběd přímo do kanceláře nebo domů je neuvěřitelně pohodlné, ale tento rozmar se může značně prodražit. Při objednávání z klasických restaurací přes dovážkové platformy totiž neplatíte pouze za samotné jídlo.
- K základní ceně se připočítává marže aplikace, balné, poplatek za doručení a někdy i přirážka za malou objednávku, pokud si kupujete oběd jen pro sebe.
- Navíc restaurace v běžných nabídkách často servírují těžká, teplá jídla, po kterých se vám v kanceláři bude chtít v letním parnu spíše spát než pracovat.
- Když si všechny tyto skryté náklady sečtete za celý měsíc, vyjde vám částka, za kterou byste si mohli dopřát víkendový pobyt nebo celkovou proměnu vašich letních outfitů.
Jak v létě ušetřit peníze, čas i energii
Investovat energii do vaření v tropických dnech nedává smysl, ale bezhlavě utrácet za předražené rozvozy rovněž ne. Chytrým kompromisem pro letní měsíce je plánování obědů s rozumem.
- Nejlevnější variantou je navařit větší porci jídla, kterou si následně rozložíte do několika dnů.
- Pokud víte, že vás v práci čeká náročný týden, nebo nestíháte vařit na míru vlastní dietě, můžete vyzkoušet takzvané „flexibilní krabičky“ na míru vašim stravovacím preferencím.