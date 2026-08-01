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Vařit v přehřátém bytě nikdo nechce. Účet za pohodlí však rychle roste

Veronika Reicheltová
  11:45

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Žena krájí celer v kuchyni. | foto: Shutterstock

Během letních dnů se často mění chuť k jídlu i dietní preference. Představa vaření v přehřátém bytě může kdekoho spolehlivě odradit. Nabízí se proto jednoduché objednání přes aplikaci nebo cesta do restaurace. Tyto rozmary vás ale mohou stát několik tisíc měsíčně.

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Co jíst, když je horko?

Když letní teploty vyhřejí naše obydlí, málokdo má chuť „přidávat teplotu“ zapínáním sporáku nebo trouby. Není proto divu, že mnozí kapitulují a vaření vzdají, někteří dokonce pociťují menší chuť k jídlu. Podle nutriční terapeutky Hedviky Jakešové, která spolupracuje s krabičkovou dietou Nice To Fit You, je menší chuť k jídlu během horkých dnů zcela přirozená. „Jedná se o fyziologický proces. Aby tělo udrželo stabilní tělesnou teplotu, vysílá signály, čemu se vyhnout. Teplé jídlo a obecně samotné trávení totiž produkují další teplo. Proto ve vysokých teplotách během dne obvykle dochází ke snižování chuti k jídlu,“ vysvětluje Jakešová.

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Tento mechanismus s sebou nese ale i svou stinnou stránku. Jakmile se večer ochladí, hlad se často přihlásí o to intenzivněji. „Je to zrádný systém, protože večer se snížením venkovní teploty se hlad přihlásí ve velkém. Proto doporučuji přes den zařazovat lehká, pestrá studená jídla, která budou obsahovat všechny potřebné živiny,“ říká Jakešová.

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Co k obědu v horkých dnech?

Nechtějí-li se vám v letních dnech vymýšlet a vařit složitá jídla, zaměřte se na saláty. Jejich příprava nezabere více jak patnáct minut.

  • Jako základ zvolte osvěžující syrovou zeleninu.
  • Dále přidejte zdroj bílkovin, jako je tvrdý tvaroh nebo cottage, mozzarella, vařené vejce, tuňák ve vlastní šťávě, tofu či tempeh.
  • Jako zdroj bílkovin a zároveň sacharidů poslouží také luštěniny.
  • Pro zvýraznění chuti lze přidat i kousek ovoce.

„Samotné luštěniny ale nemusí jako zdroj sacharidů stačit,“ upozorňuje Jakešová. „Pokud chcete zachovat jednoduchost, vystačíte si s kupovanými ve skle nebo v konzervě. Přidat můžete ještě celozrnný kuskus, pečivo nebo obilninu, kterou jste si vařili třeba předchozí den k večeři. V salátu může být zajímavá pohanka, kroupy nebo těstoviny. Nicméně, když dochází inspirace, jeden naučený salát vás omrzí a nemáte náladu na improvizaci nebo hledání inspirace, může být řešením objednat si jídlo v krabičkách,“ říká Jakešová.

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Kolik stojí jídlo pro jednu osobu na měsíc?

Celkové měsíční náklady na obědy pro jednoho člověka závisí především na zvoleném stylu stravování.

  • Pokud si kompletně vaříte doma, což je nejlevnější varianta, utratíte jen za obědy zhruba 1 800 až 2 700 Kč měsíčně.
  • V případě, že chodíte na obědy do restaurace nebo využíváte flexibilní krabičkové diety, počítejte s částkou okolo 4 500 až 6 300 Kč.
  • Nejdražší je pravidelná dovážka přes kurýrní služby vás za jediný měsíc, která vás může přijít až na 11 700 Kč.
Srovnání: Stravování doma, v restauraci, dovážky a krabičková dieta
PoložkaJídlo připravené domaOběd v restauraci (menu)Denní dovážka přes kurýraFlexibilní krabičky
Orientační cena 1 jídla60–90 Kč160–210 Kč220–270 Kč150–190 Kč
Doprava a servírovací poplatky0 Kč0 Kč40–90 Kč (doprava + balné)Zahrnuto v ceně / zdarma
Příplatek za malou objednávku0 Kč0 KčČasto ano (15–40 Kč)Ne (možnost od 1 jídla)
Nutný čas a energie1–2 hod. vaření + nákupy45–60 min. cesta a čekání30–60 min. objednání a čekání na kurýraVýběr jídel dopředu, ohřev
Složení stravy v létěDle vlastních schopnostíČasto těžší hotovky, klasikaVýběr dle chutiSvěží saláty, wrapy, poké a další dle výběru
Měsíční náklady (orientační cena cca 30 obědů)1 800 – 2 700 Kč4 800 – 6 300 Kč8 250 – 11 700 Kč4 500 – 5 700 Kč
BenefityNejlevnější, ale stojí nejvíce sil u plotnyČerstvé jídlo každý den, menší možnosti výběruVelký výběr, ale kvůli přirážkám nejdražší variantaMožnost výběru diety na míru

Z čeho se skládá účet od kurýra?

Objednat si oběd přímo do kanceláře nebo domů je neuvěřitelně pohodlné, ale tento rozmar se může značně prodražit. Při objednávání z klasických restaurací přes dovážkové platformy totiž neplatíte pouze za samotné jídlo.

  • K základní ceně se připočítává marže aplikace, balné, poplatek za doručení a někdy i přirážka za malou objednávku, pokud si kupujete oběd jen pro sebe.
  • Navíc restaurace v běžných nabídkách často servírují těžká, teplá jídla, po kterých se vám v kanceláři bude chtít v letním parnu spíše spát než pracovat.
  • Když si všechny tyto skryté náklady sečtete za celý měsíc, vyjde vám částka, za kterou byste si mohli dopřát víkendový pobyt nebo celkovou proměnu vašich letních outfitů.

ilustrační snímek

Jak v létě ušetřit peníze, čas i energii

Investovat energii do vaření v tropických dnech nedává smysl, ale bezhlavě utrácet za předražené rozvozy rovněž ne. Chytrým kompromisem pro letní měsíce je plánování obědů s rozumem.

  • Nejlevnější variantou je navařit větší porci jídla, kterou si následně rozložíte do několika dnů.
  • Pokud víte, že vás v práci čeká náročný týden, nebo nestíháte vařit na míru vlastní dietě, můžete vyzkoušet takzvané „flexibilní krabičky“ na míru vašim stravovacím preferencím.
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Témata: jídlo, vaření

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