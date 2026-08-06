Zbyla vám pizza z večera nebo jste si do práce zabalili těstoviny od oběda? Většina lidí nemá problém sníst jídlo staré několik dní. Málokdo si však uvědomuje, že zatímco některá jídla vydrží v lednici bez problémů tři až čtyři dny, jiná mohou představovat riziko už druhý den.
Mnohdy si přitom na problému zaděláváme sami. Nejvíce chybujeme tehdy, když necháváme jídlo několik hodin chladnout na kuchyňské lince. Pokojová teplota totiž nahrává rychlému množení bakterií.
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Největší riziko? Vařená rýže
Možná vás to překvapí, ale právě vařená rýže patří mezi nejrizikovější potraviny. Může totiž obsahovat bakterii bacillus cereus, jejíž spory přežijí i samotné vaření.
Pokud necháte rýži stát na lince několik hodin, bakterie se mohou začít množit a vytvářet toxiny. Ty mohou vyvolat zvracení a průjem.
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Těstoviny jedině bez omáčky
Samotné těstoviny obvykle vydrží dva až tři dny. Problém nastává, pokud do krabičky přilijete i omáčku. Nezáleží přitom na tom, zda jde o omáčku masovou, smetanovou nebo sýrovou. Všechny se kazí výrazně rychleji a při nesprávném skladování mohou podpořit množení bakterií.
Houby usušte nebo zamrazte
Houby jsou bohaté na vodu a bílkoviny. A přesně proto se poměrně rychle kazí. Pokud si tedy vaříte houbový pokrm, měli byste ho spotřebovat co nejdříve. Rozhodně byste ho neměli opakovaně ohřívat nebo skladovat při vyšších teplotách.
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Pozor na saláty s majonézou
Bramborový salát je prostě klasika. Spousta domácností ho připravuje ve velkém, skladuje ho v lavorech, kýblech i vaničkách a není výjimkou, že o Vánocích koluje u stolu od Štědrého dne až do Nového roku.
Možná tím ušetříte pár korun a nebudete muset vymýšlet obědy na další dny, na druhou stranu si ale zaděláváte na problém. Saláty s majonézou, vejci nebo uzeninami jsou totiž ideálním prostředím pro množení bakterií, zejména pokud je špatně skladujete.
Pokud salát necháte stát několik hodin v teple, mohou se v něm rozmnožit bakterie. Po jeho konzumaci můžete trpět nevolností, zvracením, bolestmi břicha, průjmem nebo horečkou.
Riziko je o to větší, pokud salát opakovaně vytahujete z lednice. Každé delší stání na stole během návštěv, oslav nebo rodinných večeří zkracuje dobu, po kterou je salát bezpečný ke konzumaci.
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Bramborovou kaši ano, ale bez másla a mléka
Samotné vařené brambory vydrží dva až tři dny. Ovšem pouze za předpokladu, že víte, jak je skladovat. Pokud jste však na více dní uvařili bramborovou kaši s mlékem a máslem, měli byste být obezřetnější. Taková kaše se totiž zkazí mnohem rychleji.
Vždy byste proto měli uvařit jen takové množství kaše, které skutečně sníte, a případné zbytky co nejrychleji uložit do lednice. Druhý den byste ji pak měli důkladně ohřát. Pokud kaše jinak voní, chutná nebo se změnila její konzistence, raději ji vyhoďte.
TIP Které potraviny vydrží i několik dní?
Pokud chcete na vaření ušetřit a neplýtvat potravinami, měli byste nakupovat trvanlivé potraviny. Do zásoby se vyplatí koupit:
- luštěniny
- ovesné vločky
- mraženou zeleninu
- tvrdé sýry
- sterilované výrobky
- konzervované ryby
- trvanlivé mléko
- mražené pečivo
Bez větších obav vydrží v lednici například luštěninové směsi, čočka na kyselo, guláš, omáčky bez smetany, polévky nebo zapečené pokrmy. Tato jídla navíc často chutnají druhý nebo třetí den ještě lépe, protože se jednotlivé chutě více propojí.
Dobrou volbou jsou také rizoto, chilli con carne nebo zeleninové směsi. Pokud víte, že porci nesníte během dvou až čtyř dnů, můžete část zamrazit. Ušetříte tak na nákupu a nebudete muset jídlo vyhazovat.
Vše záleží na způsobu skladování
Samotné stáří jídla často není tím největším problémem. Mnohem rizikovější je způsob jeho skladování. Pokud necháte oběd čtyři hodiny chladnout na sporáku a teprve poté ho uložíte do lednice, může být víc nebezpečný než oběd, který jste správně zchladili a snědli až třetí den.
Zlaté pravidlo proto zní jednoduše: nekupujte více, než skutečně sníte, hotová jídla co nejrychleji uložte do lednice a nebojte se využívat mrazák. Ušetříte peníze, omezíte plýtvání a především nebudete riskovat zbytečné zdravotní potíže.